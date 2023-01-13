«Арктическое вторжение» подняло продажи обогревателей и прикуривателей в Казани вчетверо
На этой неделе Татарстан оказался во власти арктического антициклона — аномальные морозы сковали всю республику. Столбики термометров опускались до -40 градусов, а в некоторых районах доходили до -50. Температуру фиксировали ниже климатической нормы на 9—19 градусов, так что синоптики за эти дни трижды объявляли штормовое предупреждение. В школах отменяли занятия, в такси взвинтили цены, коммунальные сети выходили из строя, не выдержав стужи. Но заморозив татарстанцев, ледяная стихия подогрела рынок отдельных товаров. Например, в Казани в 4 раза выросли продажи обогревателей, автомагазины побили все рекорды по реализации аккумуляторов и прикуривателей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Морозная неделя
Первая рабочая неделя нового года отметилась морозным рекордом. Таких холодов в Татарстане не было последние 36 лет. Спасатели не рекомендовали без особой надобности выходить из дома или выезжать за пределы населенных пунктов. По данным Минздрава РТ, за праздничные дни из-за переохлаждения и обморожения пострадали 126 человек, 95 человек попали в больницы.
По данным станции скорой помощи Казани, только за три дня 39 человек пожаловались на переохлаждение, а 19 — на обморожение. Одиннадцати из них потребовалось стационарное лечение, а двоим даже ампутировали пальцы ног. Оба — жители Казани. Один пострадавший получил обморожение во время работы на стройке, где он провел целый день. Другой после употребления спиртного уснул на улице.
Спрос на отопительные приборы вырос в разы
Приход крайне низких температур спровоцировал рост спроса на определенные товары. Так, за последнюю неделю продажи обогревателей на Ozon в Татарстане выросли в 2,8 раза год к году:
— Жители республики больше всего приобретают компактные напольные тепловентиляторы, кварцевые и конвекторные обогреватели. Дополнительно пользователи приобретают электроодеяла, продажи которых за последнюю неделю выросли втрое год к году, а также пледы — их купили на 93% больше, чем годом ранее. Спрос на грелки за этот же период вырос на 75% в годовом сравнении — в топе солевые грелки и классические водяные грелки, — сообщили «Реальному времени» в компании.
Еще больший рост продаж отопительного оборудования фиксируют в другой сети, например, продажи обогревателей в Казани за период сильных морозов выросли в 4 раза в онлайн-гипермаркетах ВсеИнструменты.ру. Здесь проанализировали спрос на климатическую технику в первые дни прихода январского антициклона в Россию. С начала аномальных морозов, с 7 января, россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще. В 6 раз продажи этой категории товаров выросли в Екатеринбурге и Перми, в 4 раза — в Казани и Нижнем Новгороде. Жители Санкт-Петербурга покупали отопительное оборудование на 30% чаще, а москвичи — на 25%. Также спрос вырос и относительно января 2022 года, тот месяц был не таким холодным. В России популярность тепловых пушек увеличилась на 102%, конвекторов — на 86%, отопительных приборов — на 83%, обогревателей — на 77%. Кроме того, в Казани на 29% выросли продажи этой техники.
В М.Видео-Эльдорадо также зафиксировали рост спроса на климатическую технику с наступлением аномально холодной погоды в ряде регионов России.
— С 1 по 10 января на четверть относительно прошлого года вырос спрос на обогревательные приборы в Татарстане. Аналогичную динамику отмечаем и в целом в ПФО, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, — Если сравнивать с другими регионами, почти на треть спрос вырос в Сибири в годовом сопоставлении, в 1,5 раза — на Урале, на 44% — в северных регионах Европейской части России, на юге и в Центральной России спрос вырос почти на 40%.
По информации сети, большая часть продаж приходится на радиаторы, на втором месте по популярности конвекторы. Востребованными остаются и компактные тепловентиляторы для локального обогрева. В компании сообщили, что сформировали значительные товарные запасы климатической техники и продолжают их пополнять, чтобы удовлетворить потребности покупателей в зимний сезон.
Продажи аккумуляторов и прикуривателей бьют рекорды
В полной мере все «прелести» аномальных холодов ощутили на себе автовладельцы. Одни после нескольких попыток завести машину оставили ее на парковке и пересели на общественный транспорт. Другие всеми силами пытались каждое утро реанимировать двигатель. В эти дни во многих дворах можно было наблюдать картину: собравшиеся вместе несколько машин с открытыми капотами и водители с проводами прикуривателя.
Рекорды по продажам в эти дни бьют запчасти для автомобилей и устройства для обогрева машин. Об этом говорят не только представители автомобильных магазинов, но и сети, которые, по сути, не специализируются на реализации такой техники. В одном из магазинов DNS корреспонденту издания рассказали, что каждый день продают как минимум пять-шесть пусковых устройств для автомобилей и столько же зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, хотя в обычные зимние дни бывает всего одна продажа в месяц.
Что касается специализированных сетей, то, например, в магазине «Би-би» рассказали, что продажи аккумуляторных батарей, зарядных и пусковых устройств для АКБ, проводов прикуривателя увеличились в последние несколько дней на 50%. Продавались и автоодеяла — это утеплители для моторного отсека автомобиля, которые предназначены для сохранения тепла двигателя при минусовых температурах, и кейсы для защиты АКБ от температурных воздействий. Продавцы признались, что это не самый популярный товар, наши люди чаще всего используют для обогрева подручные средства, например, по вечерам капот многих машин в Казани бережно укрыт обычным теплым одеялом.
— Пусть не презентабельно, зато действенно. Машина завелась, и это главное, — поделилась мнением автоледи, прибегнувшая к такому дедовскому способу сохранения тепла.
Рост продаж средств для обогрева авто и необходимых запасных частей отметили и в небольших магазинах и автосервисах. Один из сотрудников такой точки рассказал, что все стартовые провода, которые были на тот момент в магазине, раскупили сразу же в первый день холодов. То же самое произошло и со свечами — все комплекты быстро разобрали. В рейтинг самых популярных товаров этих дней можно отнести аккумуляторы, батареи и зарядные устройства для них, тепловые фильтры, антифриз и масло.
Отогреть за 3 тысячи
Обращений в сервисы по поводу ремонта машин стало больше, говорят специалисты. На первом месте идет ремонт печей, радиаторов. «В день в эти холода приходится менять как минимум один-два радиатора», — рассказал автомеханик.
Одна из самых востребованных услуг в последние дни для автомобилистов, которые не хотят отказываться от машины, но в то же время не в силах сами их завести, — это отогрев авто. В среднем специалисты просят за нее 1 300 рублей, но это не предел. На стоимость влияют опыт и квалификация мастера, стоимость материалов, сложность и срочность работы. К примеру запуск двигателя обойдется от 1 000 до 5 000 рублей. Вскрытие замерзшего автомобиля, буксировка авто, услуги эвакуатора и другие виды услуг — от 500 до 3 000 рублей.
Трескучие морозы начали отступать только ближе к концу недели, приблизившись к климатической норме только сегодня. Направленность воздушных потоков постепенно меняется — северный, северо-восточный ветер сменился западным, температура начала повышаться.
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