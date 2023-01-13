«Арктическое вторжение» подняло продажи обогревателей и прикуривателей в Казани вчетверо

Фото: Миляуша Кашафутдинова

На этой неделе Татарстан оказался во власти арктического антициклона — аномальные морозы сковали всю республику. Столбики термометров опускались до -40 градусов, а в некоторых районах доходили до -50. Температуру фиксировали ниже климатической нормы на 9—19 градусов, так что синоптики за эти дни трижды объявляли штормовое предупреждение. В школах отменяли занятия, в такси взвинтили цены, коммунальные сети выходили из строя, не выдержав стужи. Но заморозив татарстанцев, ледяная стихия подогрела рынок отдельных товаров. Например, в Казани в 4 раза выросли продажи обогревателей, автомагазины побили все рекорды по реализации аккумуляторов и прикуривателей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Морозная неделя

Первая рабочая неделя нового года отметилась морозным рекордом. Таких холодов в Татарстане не было последние 36 лет. Спасатели не рекомендовали без особой надобности выходить из дома или выезжать за пределы населенных пунктов. По данным Минздрава РТ, за праздничные дни из-за переохлаждения и обморожения пострадали 126 человек, 95 человек попали в больницы.

По данным станции скорой помощи Казани, только за три дня 39 человек пожаловались на переохлаждение, а 19 — на обморожение. Одиннадцати из них потребовалось стационарное лечение, а двоим даже ампутировали пальцы ног. Оба — жители Казани. Один пострадавший получил обморожение во время работы на стройке, где он провел целый день. Другой после употребления спиртного уснул на улице.

По данным станции скорой помощи Казани только за три дня 39 человек пожаловались на переохлаждение, а 19 — на обморожение. Фото: Максим Платонов

Спрос на отопительные приборы вырос в разы

Приход крайне низких температур спровоцировал рост спроса на определенные товары. Так, за последнюю неделю продажи обогревателей на Ozon в Татарстане выросли в 2,8 раза год к году:

— Жители республики больше всего приобретают компактные напольные тепловентиляторы, кварцевые и конвекторные обогреватели. Дополнительно пользователи приобретают электроодеяла, продажи которых за последнюю неделю выросли втрое год к году, а также пледы — их купили на 93% больше, чем годом ранее. Спрос на грелки за этот же период вырос на 75% в годовом сравнении — в топе солевые грелки и классические водяные грелки, — сообщили «Реальному времени» в компании.



Еще больший рост продаж отопительного оборудования фиксируют в другой сети, например, продажи обогревателей в Казани за период сильных морозов выросли в 4 раза в онлайн-гипермаркетах ВсеИнструменты.ру. Здесь проанализировали спрос на климатическую технику в первые дни прихода январского антициклона в Россию. С начала аномальных морозов, с 7 января, россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще. В 6 раз продажи этой категории товаров выросли в Екатеринбурге и Перми, в 4 раза — в Казани и Нижнем Новгороде. Жители Санкт-Петербурга покупали отопительное оборудование на 30% чаще, а москвичи — на 25%. Также спрос вырос и относительно января 2022 года, тот месяц был не таким холодным. В России популярность тепловых пушек увеличилась на 102%, конвекторов — на 86%, отопительных приборов — на 83%, обогревателей — на 77%. Кроме того, в Казани на 29% выросли продажи этой техники.



Приход крайне низких температур спровоцировал рост спроса на определенные товары. Фото: Миляуша Кашафутдинова

В М.Видео-Эльдорадо также зафиксировали рост спроса на климатическую технику с наступлением аномально холодной погоды в ряде регионов России.

— С 1 по 10 января на четверть относительно прошлого года вырос спрос на обогревательные приборы в Татарстане. Аналогичную динамику отмечаем и в целом в ПФО, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, — Если сравнивать с другими регионами, почти на треть спрос вырос в Сибири в годовом сопоставлении, в 1,5 раза — на Урале, на 44% — в северных регионах Европейской части России, на юге и в Центральной России спрос вырос почти на 40%.

По информации сети, большая часть продаж приходится на радиаторы, на втором месте по популярности конвекторы. Востребованными остаются и компактные тепловентиляторы для локального обогрева. В компании сообщили, что сформировали значительные товарные запасы климатической техники и продолжают их пополнять, чтобы удовлетворить потребности покупателей в зимний сезон.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Продажи аккумуляторов и прикуривателей бьют рекорды

В полной мере все «прелести» аномальных холодов ощутили на себе автовладельцы. Одни после нескольких попыток завести машину оставили ее на парковке и пересели на общественный транспорт. Другие всеми силами пытались каждое утро реанимировать двигатель. В эти дни во многих дворах можно было наблюдать картину: собравшиеся вместе несколько машин с открытыми капотами и водители с проводами прикуривателя.

Рекорды по продажам в эти дни бьют запчасти для автомобилей и устройства для обогрева машин. Об этом говорят не только представители автомобильных магазинов, но и сети, которые, по сути, не специализируются на реализации такой техники. В одном из магазинов DNS корреспонденту издания рассказали, что каждый день продают как минимум пять-шесть пусковых устройств для автомобилей и столько же зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, хотя в обычные зимние дни бывает всего одна продажа в месяц.

Что касается специализированных сетей, то, например, в магазине «Би-би» рассказали, что продажи аккумуляторных батарей, зарядных и пусковых устройств для АКБ, проводов прикуривателя увеличились в последние несколько дней на 50%. Продавались и автоодеяла — это утеплители для моторного отсека автомобиля, которые предназначены для сохранения тепла двигателя при минусовых температурах, и кейсы для защиты АКБ от температурных воздействий. Продавцы признались, что это не самый популярный товар, наши люди чаще всего используют для обогрева подручные средства, например, по вечерам капот многих машин в Казани бережно укрыт обычным теплым одеялом.

— Пусть не презентабельно, зато действенно. Машина завелась, и это главное, — поделилась мнением автоледи, прибегнувшая к такому дедовскому способу сохранения тепла.

В рейтинг самых популярных товаров этих дней можно отнести аккумуляторы, батареи и зарядные устройства для них, тепловые фильтры, антифриз и масло. Фото: yandex.ru/maps

Рост продаж средств для обогрева авто и необходимых запасных частей отметили и в небольших магазинах и автосервисах. Один из сотрудников такой точки рассказал, что все стартовые провода, которые были на тот момент в магазине, раскупили сразу же в первый день холодов. То же самое произошло и со свечами — все комплекты быстро разобрали. В рейтинг самых популярных товаров этих дней можно отнести аккумуляторы, батареи и зарядные устройства для них, тепловые фильтры, антифриз и масло.

Отогреть за 3 тысячи

Обращений в сервисы по поводу ремонта машин стало больше, говорят специалисты. На первом месте идет ремонт печей, радиаторов. «В день в эти холода приходится менять как минимум один-два радиатора», — рассказал автомеханик.

Одна из самых востребованных услуг в последние дни для автомобилистов, которые не хотят отказываться от машины, но в то же время не в силах сами их завести, — это отогрев авто. В среднем специалисты просят за нее 1 300 рублей, но это не предел. На стоимость влияют опыт и квалификация мастера, стоимость материалов, сложность и срочность работы. К примеру запуск двигателя обойдется от 1 000 до 5 000 рублей. Вскрытие замерзшего автомобиля, буксировка авто, услуги эвакуатора и другие виды услуг — от 500 до 3 000 рублей.

Обращений в сервисы по поводу ремонта машин стало больше, говорят специалисты. Фото: Максим Платонов

Трескучие морозы начали отступать только ближе к концу недели, приблизившись к климатической норме только сегодня. Направленность воздушных потоков постепенно меняется — северный, северо-восточный ветер сменился западным, температура начала повышаться.