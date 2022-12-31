«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 35-я: «Майсыз калҗа»

Народная комедия от театра «Мунча ташы»

На Новый год часто смотришь что-то бессмысленное и забавное. Поэтому в нашем обзоре татарстанских фильмов, наконец, приступим к изучению творчества нижнекамского театра «Мунча ташы» (что переводится, как «Банный камень»), который за 42 года работы занимались не только производством огромного количества миниатюр и спектаклей, основанных на народном юморе, но и пробовали себя в кинопроизводстве, сняв, к примеру, комедию «Майсыз Калҗа» («Постное мясо»). Возрастной ценз — 14+, хотя семейной эту ленту не назовешь.

Разъездной театр народного юмора

Безусловно, «Мунча ташы» — это не интеллектуальный юмор. Но зато дико популярный. Театр, который до сих пор не обрел своего здания, не стал государственным или академическим, годами разъезжает по гастролям. В детстве их выступления взрослые записывали на магнитофоны, выходили аудио- и видеокассеты с их монологами, миниатюрами и постановками. «Мунча ташы» — театр народный. В том смысле, что однажды я видел, как основатель театра Шамси Закир после какого-то юбилейного мероприятия в Тинчуринском ехал в маршрутке. Стоя.

К слову, Закиров учился у Рабита Батуллы, ходил к нему на вечера ШТМ («Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе», «Собрание веселых и находчивых»). После чего и появилась идея сделать в нижнекамском доме культуры «Нефтихимик» вечер юмора. 1 марта 1980 года ШТМ прошел и в Закамье, в зал, рассчитанный на 500 человек, пришла тысяча зрителей.



Закиров давно покинул свой проект, и многие годы руководителем театра является заслуженный артист Татарстана Гамиль Асхадуллин. Причем при Закирове он больше выполнял административные функции, организуя гастроли, разыскивая транспорт, издавая диски. В 2005-м все руководство перешло к Асхадулле.

Сейчас он известен не только как юморист, но и дед из сериала «Булган хәл» и деятельный житель деревни в свежей комедии «Алмаш». Многие годы, по его словам, работал в системе проката. Так что фильмов посмотрел немало.

Свои Трус, Балбес и Бывалый

Неудивительно, что в 2011 году «Мунча ташы» решились снять картину, которая в Youtube набрала более полумиллиона просмотров.

Режиссерами выступают сам Асхадулла, а также более молодой актер Анфис Калимуллин. Он же играет роль сотрудника правопорядка по фамилии Кабураев, со сломанным носом и хитрым прищуром. Оператор-постановщик — Марсель Имамов. Музыку на звенящем и вечно бодром синтезаторе пишет сын Гамиля Рамиль Асхадуллин.

Сюжет крутится вокруг приключений трех деревенских прохиндеев Сафина (Гамиль Асхадуллин), Махфура (Рустам Рахманкул), Мотыйка (Искандер Мотыгулла). Все — звезды «Мунча ташы», с одинаковыми выражениями лица, в которых сквозит недовольство от жизни и травмы от редких моментов удовольствий. Фильм начинается с комического детального описания сбора полицейского на работу, а потом переходит в беготню по останкам колхоза. Знаете трапециевидные скелеты ферм у каждого полузабытого села. Так вот, «Мунча ташы» превратили их в съемочную площадку. Кабураев гоняется за троицей, те зарабатывают деньги, оказываются в ресторане, где попадают в руки искусительниц.



О чем название фильма? Что воруют если не все, то многие, просто менее удачливым достается не жирный кусок, а постный.

На что сходу обращаешь внимание — это язык фильма. Он не переводной, не калькированный, а абсолютно натуральный. Звучит как музыка. Никакой неестественности. Да, в образа актеров чувствуется гротескность, однако в остальном массовый зритель сходу ассоциирует себя с героями (или вспоминает какого-нибудь незадачливого родственника, спившегося от безработицы или прозябающего на пустой работе). Как социологическое исследование, загримированное под непритязательную комедию, «Майсыз калҗа» спокойно заменяет весь татарский юмор девяностых и нулевых, грубый и прямолинейный.

А другого особо и нет.