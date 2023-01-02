Ольга Беленькая: «Шок для экономики оказался значительно мягче и более растянутым»

Аналитик ФГ «Финам» — об отложенном эффекте санкций и отрицательных темпах роста ВВП второй год подряд

Фото: Максим Платонов

Несмотря на потрясения прошедшего года, России удалось адаптироваться к новым условиям, сохранить основные объемы нефтяного экспорта и стабилизировать ситуацию в финансовом секторе. По оценкам экспертов, спад экономики составит менее 3%, инфляция по итогам года — около 12%. Подробнее о том, как российская экономика преодолевала негативные факторы и к каким новым рискам следует быть готовым, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает аналитик ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Спад экономики менее 3%

Шок для экономики от событий 2022 года оказался значительно мягче и более растянутым, чем ожидалось в начале весны.

По нашим оценкам, спад экономики в 2022 году составит менее 3%, инфляция по итогам года — около 12%. Основной вклад в сокращение ВВП в 2022 году внесет снижение конечного потребления домохозяйств, что будет отчасти компенсироваться положительным эффектом от увеличения бюджетных расходов, инерционного роста инвестиций в основной капитал, чистого экспорта.

Однако проблемы в экономике и эффект от санкций постепенно накапливаются. Сокращаются доходы бюджета, в том числе нефтегазовые, растут расходы, бюджет в 2023 году сверстан с плановым дефицитом, а прогноз дефицита на 2022 год был повышен Минфином в декабре. Потребительская активность остается низкой, чему способствует снижение реальных располагаемых доходов, миграционный отток части среднего класса и сберегательное поведение домохозяйств, связанное с высоким уровнем неопределенности. Производство испытывает проблемы как со стороны экспортно-логистических ограничений (металлургия, удобрения, древесина, уголь), так и со стороны импорта, где, несмотря на восстановление, производственный импорт восстанавливается труднее, чем потребительский. В ряде отраслей (строительство, транспорт и логистика, производство) усилился дефицит рабочей силы из-за мобилизации и миграционного оттока.



Фото: Максим Платонов

К концу года экономика может начать восстановление

Даже официальные прогнозы предполагают, что в 2023 году второй год подряд темпы роста ВВП будут отрицательными. Минэкономразвития прогнозирует сокращение ВВП на 0,8% в 2023 г. после (-)2,9% в 2022 г, впрочем, обуславливая это эффектом высокой базы I квартала 2022 года. Прогноз ЦБ (октябрь) более консервативен — сокращение на 1—4%. Мы ожидаем, что ВВП в 2023 году сократится на 2,5—3,5%, ближе к концу года экономика может начать восстановление. С точки зрения внешнего спроса ситуацию ухудшает слабый спрос или рецессия в мировой экономике, вступление в силу европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты в сочетании с «потолком цен» уже сказываются на снижении цен на российскую нефть и некотором ослаблении рубля. В отношении потребительского спроса, возможно, «дно» спада уже пройдено, но восстановление может идти медленно, а риски дальнейшего падения связаны со сценарием возможного обострения военного конфликта.

Бизнес постепенно адаптируется к санкциям, перенастраивая производственные, технологические, внешнеторговые и логистические цепочки. Бюджетная политика останется мягкой, что будет оказывать поддержку внутреннему спросу, хотя рост доли расходов на оборону и правоохранительную деятельность может в определенной степени нивелировать этот эффект для экономики. Отрицательный вклад в ВВП в будущем году (в отличие от 2022 года), как ожидается, будут вносить чистый экспорт (физические объемы импорта восстанавливаются, экспорта, скорее всего, снизятся) и, вероятно, инвестиции в основной капитал (рост инвестиций в 2022 году на фоне спада экономики носил во многом инерционный характер, ожидавшийся спад может реализоваться позже).

Фото: Максим Платонов

Низшую точку спада пройдем в середине года

Основные факторы неопределенности для будущего года связаны с ситуацией в мировой экономике, где растут риски рецессии на фоне энергокризиса, рекордной за десятилетия инфляции в развитых странах и быстрого ужесточения ДКП крупнейших центробанков, с геополитическими факторами (США — Китай, длительность продолжающегося военного конфликта на Украине, риски его расширения и эскалации).

В I полугодии 2023 года мы ожидаем возможный новый виток спада в экономике, связанный с сокращением экспорта и инвестиций в основной капитал (в годовом выражении отрицательный результат будет усиливаться за счет эффекта высокой базы I квартала 2022 года). При отсутствии новых волн мобилизации потребительская активность, возможно, начнет постепенно восстанавливаться — в основном за счет расходования накопленных сбережений. По прогнозу Банка России, низшая точка спада будет пройдена в середине года. По нашим предварительным оценкам, спад в 2023 г. может составить 2,5—3,5%, однако неопределенность очень высока.

Ольга Беленькая