Торговые центры, поликлиники, почта и общественный транспорт: как они работают в новогодние праздники
Автобусы и троллейбусы будут работать в новогоднюю ночь до 2 часов ночи
В дни новогодних праздников в Казани меняет график работы ряд учреждений. Касается это не только поликлиник, почтовых отделений и МФЦ, но и торговых центров, где в эти дни наблюдаются ажиотаж и огромные очереди. «Реальное время» рассказывает, как работают эти и другие учреждения в период праздников с 31 декабря по 8 января.
Как работают торговые центры?
ТРЦ «Южный» (проспект Победы, 91):
- 30 декабря — с 10.00 до 23.00;
- 31 декабря — с 10.00 до 20.00;
- 1 января — с 14.00 до 22.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
Кинотеатр «Киномакс»:
- 30 декабря — с 10.00 до 02.30;
- 31 декабря — с 10.00 до 20.00;
- 1 января — с 14.00 до 02.30;
- с 2 по 8 января — с 9.00 до 02.30;
- с 9 января 2023 года кинотеатр работает в обычном режиме: с 10.00 до 02.30.
Гипермаркет «Ашан»:
- 30 декабря — с 8.30 до 23.00;
- 31 декабря — с 8.30 до 20.00;
- 1 января — не работает;
- 2 января — с 10.00 до 22.00;
- с 3 января 2023 года гипермаркет работает в обычном режиме: с 8.30 до 22.00.
ТРК «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46):
- 30 декабря — с 10.00 до 22.00
- 31 декабря — с 10.00 до 20.00
- 1 января — с 13.00 до 22.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
Кинотеатр «Синема 5»:
- 31 декабря — с 10.00 до 19.30;
- 1 января — с 11.30 до 03.00;
- с 2 по 8 января — с 9.30 до 03.00;
- с 9 января 2023 года кинотеатр работает в обычном режиме.
Гипермаркет «Ашан»:
- 30 декабря — с 8.00 до 23.00;
- 31 декабря — с 8.00 до 20.00;
- 1 января — с 13.00 до 22.00;
- со 2 января работает в обычном режиме.
ТРК «Мега» (проспект Победы, 141):
- 31 декабря — с 10.00 до 18.00;
- 1 января — с 14.00 до 22.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
OBI:
- 31 декабря — с 08.00 до 18.00;
- 1 января — с 13.00 до 23.00;
- со 2 января работает в обычном режиме.
ТЦ «Кольцо» (улица Петербургская, 1):
- 31 декабря — с 10.00 до 20.00;
- 1 января — с 14.00 до 22.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
ТЦ KazanMall (улица Павлюхина, 91):
- 31 декабря — с 10.00 до 20.00;
- 1 января — с 14.00 до 22.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
ТЦ Frant (улица Юлиуса Фучика, 90):
- 31 декабря — с 10.00 до 18.00;
- 1 января — не работает;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
ТРК «Тандем» (проспект Ибрагимова, 56):
- 30 декабря — с 10.00 до 22.00;
- 31 декабря — с 10.00 до 21.00;
- 1 января — с 14.00 до 21.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
ТЦ XL (проспект Ямашева, 97):
- 31 декабря — с 10.00 до 18.00;
- 1 января — не работает (кроме «Пятерочки», DNS, «Магнит Косметик» и кинотеатра, которые работают с 12.00);
- со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.
ТЦ ЦУМ (улица Московская, 2)
- 30 декабря — с 09.00 до 22.00;
- 31 декабря — с 09.00 до 22.00
- 1 января — с 13.00 до 21.00;
- со 2 января работает в обычном режиме: с 09.00 до 21.00.
Как работают МФЦ и почтовые отделения?
Если говорить о МФЦ, то 31 декабря рабочий день во всех офисах продлится до 12.00. С 1 по 8 января МФЦ не будут работать. Специалисты начнут принимать посетителей лишь 9 января.
31 декабря во всех почтовых отделениях республики рабочий день сократится на час, а 1, 2 и 7 января станут выходными днями. Также в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодику. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Пенсионным фондом РТ.
С 3 по 6 января, а также 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
При этом некоторые сельские и городские почтовые отделения могут работать по особому графику.
Как работают поликлиники и другие медицинские учреждения?
С 31 декабря по 8 января режим работы поликлиник и поликлинических отделений больниц взрослой и детской сети организован с 8.00 до 18.00. В эти дни в поликлиниках будут работать кол-центры, регистратуры, дежурные терапевтические и педиатрические бригады, процедурные кабинеты и кабинеты неотложной медпомощи.
3 и 6 января работа поликлиник будет организована в усиленном режиме, в эти дни наряду с терапевтами и педиатрами пациентов будут принимать специалисты узкого профиля, в рентгенологических кабинетах и лабораториях.
Стационары, родильные дома и гинекологические отделения будут работать круглосуточно все дни праздничной недели. Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу.
Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы готовы принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни.
Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических составов больниц будут работать по графику поликлиник. В составе бригад — акушер-гинеколог, акушер и медицинский регистратор.
Работу взрослых и детских стоматологических поликлиник с 31 декабря по 8 января организуют с 9.00 до 18.00. Неотложная стоматологическая помощь для взрослых и детей в ночные часы будет оказываться 31 декабря по 8 января с 18.00 до 9.00 в филиале №1 АО «Городская стоматология» по адресу: ул. Чернышевского, 10/6. Тел.: +7 (843) 291-01-03.
Как работают подразделения ГИБДД Казани?
Районные подразделения Госавтоинспекции Казани, расположенные по адресам: улицам Айдарова, 24, Иовлева, 1/9, Хади Такташа, 73, Мамадышский тракт, 8, будут работать в следующем режиме:
- 31 декабря 2022 года — рассмотрения ДТП не проводятся, прием граждан — с 08.00 до 12.00 часов;
- 1, 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 по 6 января 2023 года: прием граждан — с 08.00 до 16.00 часов;
- 7, 8 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет.
Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани (Оренбургский тракт, 5; Тэцевская, 5):
- 31 декабря 2022 года — рабочий день сокращен на один час;
- 1 и 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 января 2023 года — по графику приема граждан.
Пункты регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани, расположенные в автосалонах «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б), ТТС (Декабристов, 96; проспект Победы, 194):
- 31 декабря 2022 года — сокращенный день до 18.00;
- 1, 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 января 2023 года — сокращенный день до 18.00.
- 31 декабря 2022 года — по графику приема граждан;
- с 1 по 7 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 8 января 2023 года — по графику приема граждан.
Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (проспект Победы, 214):
- 31 декабря 2022 — по графику приема граждан;
- с 1 по 7 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 8 января 2023 года — по графику приема граждан.
Экзаменационный отдел Управления МВД России по г. Казани (улицы Модельная, 10 и Актайская, 2):
- 31 декабря 2022 года — по графику приема граждан;
- 1 и 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 января 2023 года — по графику приема граждан.
Как работает общественный транспорт?
Городской наземный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) будет работать по графику выходного дня:
- в ночь с 31 декабря по 1 января — до 02.00;
- 1 января — с 07.30 до 23.30;
- со 2 по 8 января — с 05.30 до 23.30;
- 7 января будет организована спецподача общественного транспорта к остановке «Центральный стадион». С 1.30 пассажиров будут ожидать троллейбус №2 и автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30.
Метрополитен будет работать с 31 по 8 января с 06.00 до 00.00.
Как работают муниципальные парковки?
В новогодние каникулы — с 31 января по 8 января — муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно.
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