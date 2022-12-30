Торговые центры, поликлиники, почта и общественный транспорт: как они работают в новогодние праздники

Автобусы и троллейбусы будут работать в новогоднюю ночь до 2 часов ночи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В дни новогодних праздников в Казани меняет график работы ряд учреждений. Касается это не только поликлиник, почтовых отделений и МФЦ, но и торговых центров, где в эти дни наблюдаются ажиотаж и огромные очереди. «Реальное время» рассказывает, как работают эти и другие учреждения в период праздников с 31 декабря по 8 января.

Как работают торговые центры?

ТРЦ «Южный» (проспект Победы, 91):

30 декабря — с 10.00 до 23.00;

31 декабря — с 10.00 до 20.00;

1 января — с 14.00 до 22.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

Фото: realnoevremya.ru

Кинотеатр «Киномакс»:

30 декабря — с 10.00 до 02.30;

31 декабря — с 10.00 до 20.00;

1 января — с 14.00 до 02.30;

с 2 по 8 января — с 9.00 до 02.30;

с 9 января 2023 года кинотеатр работает в обычном режиме: с 10.00 до 02.30.

Гипермаркет «Ашан»:

30 декабря — с 8.30 до 23.00;

31 декабря — с 8.30 до 20.00;

1 января — не работает;

2 января — с 10.00 до 22.00;

с 3 января 2023 года гипермаркет работает в обычном режиме: с 8.30 до 22.00.

ТРК «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46):

30 декабря — с 10.00 до 22.00

31 декабря — с 10.00 до 20.00

1 января — с 13.00 до 22.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

Кинотеатр «Синема 5»:

31 декабря — с 10.00 до 19.30;

1 января — с 11.30 до 03.00;

с 2 по 8 января — с 9.30 до 03.00;

с 9 января 2023 года кинотеатр работает в обычном режиме.

Фото: commons.wikimedia.org

Гипермаркет «Ашан»:

30 декабря — с 8.00 до 23.00;

31 декабря — с 8.00 до 20.00;

1 января — с 13.00 до 22.00;

со 2 января работает в обычном режиме.

ТРК «Мега» (проспект Победы, 141):

31 декабря — с 10.00 до 18.00;

1 января — с 14.00 до 22.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

Фото: realnoevremya.ru

OBI:

31 декабря — с 08.00 до 18.00;

1 января — с 13.00 до 23.00;

со 2 января работает в обычном режиме.

ТЦ «Кольцо» (улица Петербургская, 1):

31 декабря — с 10.00 до 20.00;

1 января — с 14.00 до 22.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

ТЦ KazanMall (улица Павлюхина, 91):

31 декабря — с 10.00 до 20.00;

1 января — с 14.00 до 22.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

ТЦ Frant (улица Юлиуса Фучика, 90):

31 декабря — с 10.00 до 18.00;

1 января — не работает;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

ТРК «Тандем» (проспект Ибрагимова, 56):

30 декабря — с 10.00 до 22.00;

31 декабря — с 10.00 до 21.00;

1 января — с 14.00 до 21.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

ТЦ XL (проспект Ямашева, 97):

31 декабря — с 10.00 до 18.00;

1 января — не работает (кроме «Пятерочки», DNS, «Магнит Косметик» и кинотеатра, которые работают с 12.00);

со 2 января работает в обычном режиме: с 10.00 до 22.00.

ТЦ ЦУМ (улица Московская, 2)

30 декабря — с 09.00 до 22.00;

31 декабря — с 09.00 до 22.00

1 января — с 13.00 до 21.00;

со 2 января работает в обычном режиме: с 09.00 до 21.00.

Как работают МФЦ и почтовые отделения?

Если говорить о МФЦ, то 31 декабря рабочий день во всех офисах продлится до 12.00. С 1 по 8 января МФЦ не будут работать. Специалисты начнут принимать посетителей лишь 9 января.



31 декабря во всех почтовых отделениях республики рабочий день сократится на час, а 1, 2 и 7 января станут выходными днями. Также в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодику. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Пенсионным фондом РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 3 по 6 января, а также 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

При этом некоторые сельские и городские почтовые отделения могут работать по особому графику.



Как работают поликлиники и другие медицинские учреждения?

С 31 декабря по 8 января режим работы поликлиник и поликлинических отделений больниц взрослой и детской сети организован с 8.00 до 18.00. В эти дни в поликлиниках будут работать кол-центры, регистратуры, дежурные терапевтические и педиатрические бригады, процедурные кабинеты и кабинеты неотложной медпомощи.

3 и 6 января работа поликлиник будет организована в усиленном режиме, в эти дни наряду с терапевтами и педиатрами пациентов будут принимать специалисты узкого профиля, в рентгенологических кабинетах и лабораториях.

Стационары, родильные дома и гинекологические отделения будут работать круглосуточно все дни праздничной недели. Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы готовы принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических составов больниц будут работать по графику поликлиник. В составе бригад — акушер-гинеколог, акушер и медицинский регистратор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работу взрослых и детских стоматологических поликлиник с 31 декабря по 8 января организуют с 9.00 до 18.00. Неотложная стоматологическая помощь для взрослых и детей в ночные часы будет оказываться 31 декабря по 8 января с 18.00 до 9.00 в филиале №1 АО «Городская стоматология» по адресу: ул. Чернышевского, 10/6. Тел.: +7 (843) 291-01-03.

Как работают подразделения ГИБДД Казани?

Районные подразделения Госавтоинспекции Казани, расположенные по адресам: улицам Айдарова, 24, Иовлева, 1/9, Хади Такташа, 73, Мамадышский тракт, 8, будут работать в следующем режиме:

31 декабря 2022 года — рассмотрения ДТП не проводятся, прием граждан — с 08.00 до 12.00 часов;

1, 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;

с 3 по 6 января 2023 года: прием граждан — с 08.00 до 16.00 часов;

7, 8 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани (Оренбургский тракт, 5; Тэцевская, 5):

31 декабря 2022 года — рабочий день сокращен на один час;

1 и 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;

с 3 января 2023 года — по графику приема граждан.



Пункты регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани, расположенные в автосалонах «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б), ТТС (Декабристов, 96; проспект Победы, 194):

31 декабря 2022 года — сокращенный день до 18.00;

1, 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;

с 3 января 2023 года — сокращенный день до 18.00.

31 декабря 2022 года — по графику приема граждан;

с 1 по 7 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;

с 8 января 2023 года — по графику приема граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (проспект Победы, 214):

31 декабря 2022 — по графику приема граждан;

с 1 по 7 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;

с 8 января 2023 года — по графику приема граждан.

Экзаменационный отдел Управления МВД России по г. Казани (улицы Модельная, 10 и Актайская, 2):

31 декабря 2022 года — по графику приема граждан;

1 и 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;

с 3 января 2023 года — по графику приема граждан.

Как работает общественный транспорт?

Городской наземный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) будет работать по графику выходного дня:

в ночь с 31 декабря по 1 января — до 02.00;

1 января — с 07.30 до 23.30;

со 2 по 8 января — с 05.30 до 23.30;

7 января будет организована спецподача общественного транспорта к остановке «Центральный стадион». С 1.30 пассажиров будут ожидать троллейбус №2 и автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Метрополитен будет работать с 31 по 8 января с 06.00 до 00.00.

Как работают муниципальные парковки?

В новогодние каникулы — с 31 января по 8 января — муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно.

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