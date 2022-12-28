КВЗ «пролетел» с КФУ: заявка недобрала 3 балла на конкурсе Минобрнауки России

КВЗ и КФУ проиграли крупный конкурс по распределению бюджетных субсидий на три года вперед

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая совместная заявка Казанского вертолетного завода и Казанского федерального университета, поданная для участия в самом крупном конкурсе Минобрнауки России по распределению бюджетных субсидий, не попала в число финалистов. Ей не хватило всего 2,5—3,5 балла, чтобы войти в 15 отобранных проектов, финансируемых по нацпроекту «Наука и университеты». В последний раз КВЗ выигрывал федеральные гранты с КНИТУ-КАИ в 2014—2015 годах. С новым партнером прервать череду неудач не удалось.

Татарстан выставил на конкурс заявку КВЗ и КФУ

Конкурсная комиссия Минобрнауки России объявила результаты отбора по распределению 2,4 млрд рублей бюджетных субсидий на финансирование проектов по созданию высокотехнологичных производств в промышленности. Выделение средств рассчитано на 2023—2025 годы. Отбор проектов стал одним из крупных за последнее время.

В конкурсе участвовали сильнейшие российские научно-исследовательские вузы в команде с ведущими предприятиями страны. К примеру, МИСиС вышел на конкурс с двумя заказчиками — Выксунским металлургическим комбинатом и компанией «НТ-МДТ», Московский авиационный институт — с «космическим» проектом АО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева», Уфимский государственный нефтяной технический университет — с АО «Уралэнергоресурс».

Татарстан выставил на конкурс совместную заявку Казанского вертолетного завода и Казанского федерального университета по созданию малой коллаборативной роботехнической платформы автоматизации технологических операций сборки корпусных элементов. Всего было подано 46 проектов, разработанных федеральными университетами в тандеме с промышленными предприятиями страны.

Фото: realnoevremya.ru

Уступили 3 балла



Жюри оценивало инновационные проекты по двум критериям, выставляя баллы по 100-балльной шкале. В результате победителями были признаны 15 проектов, набравших в совокупности свыше 70 баллов.



— С учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минобрнауки РФ, конкурсная комиссия определила победителями 15 участников конкурса, — говорится в протоколе.

Первую часть финансирования проекты-победители получат уже в 2023 году. По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, в течение трех лет получатели субсидии создадут технологии и новые производства по приоритетным для российской экономики направлениям. Это авиа- и судостроение, микроэлектроника, сельское хозяйство, новые и композитные материалы, робототехника, фармацевтика, аддитивные и лазерные технологии.

Максимальное количество в 87 баллов набрал проект «металлургов» с бюджетным финансированием в 260 млн рублей. А на нижней границе отсечения оказался «уральский» проект, набравший 70,5 балла.

Совместный проект КВЗ и КФУ по количеству набранных очков оказался на 17-месте, уступив конкурентам 2,5—3 балла, рассказали источники «Реального времени». По их словам, результаты конкурсного отбора вызвали сильное разочарование в КФУ.

— Казанский университет впервые вышел на федеральный конкурс вместе с КВЗ, — подтвердили в управлении научно-исследовательской деятельности университета нашему изданию.

Казанский университет впервые вышел на федеральный конкурс вместе с КВЗ. Фото: realnoevremya.ru

От университетов ждут конкретных результатов

В последний раз КВЗ выигрывал федеральные гранты с КНИТУ-КАИ в 2014—2015 годах, уточнил «Реальному времени» проректор по научно-исследовательской работе Сергей Михайлов. Он заверил, что КНИТУ-КИА готовится к подаче совместных заявок в будущем году.

В пресс-службе КВЗ не стали комментировать редакции участие в конкурсном отборе Минобрнауки РФ. Экс-ректор КНИТУ-КАИ, а ныне помощник президента Татарстана Альберт Гильмутдинов также воздержался от комментариев.



Впрочем, в будущем году распределение субсидий продолжится, полагают в федеральном ведомстве.

— Сегодня от университетов и научных организаций ожидают не абстрактных академических достижений, а конкретных результатов, — отметил глава Минобрнауки России.

«От университетов и научных организаций ожидают не абстрактных академических достижений, а конкретных результатов», — отметил Валерий Фальков. Фото: kremlin.ru

По его словам, правительство России принимает беспрецедентные меры поддержки вузов, которые позволяют обеспечить проектам прямой путь от лабораторного образца до конвейера. Одна из них — конкурс, направленный на создание кооперации науки и промышленности.

За десять с лишним лет из государственного бюджета на реализацию совместных проектов вузов и предприятий страны было направлено около 65 млрд рублей. При этом доля софинансирования со стороны промышленных партнеров составила порядка 80 млрд рублей.