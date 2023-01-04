Топ самых ожидаемых фильмов 2023 года — громкие премьеры и новинки / «Реальное время Live»
Уходящий год был богат как на события, так и на премьеры в киноиндустрии. Не успели кинотеатры оправиться после пандемии коронавируса, как в 2022 году ударил кризис. Для российских кинотеатров год ознаменовался еще и потерей контрактов и договоров с зарубежными прокатчиками. Однако мы надеемся, что в наступившем году российскому прокату удастся наладить этот процесс. А пока редакция «Реального времени» составила для вас список самых ожидаемых фильмов. В таких картинах, как правило, задействованы самые популярные звезды мирового кинематографа, и бюджеты здесь достигают астрономических значений. Трейлеры набирают миллионы просмотров буквально за считаные дни, а миллионы зрителей с нетерпением ждут премьер.
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