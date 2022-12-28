Она была актрисой, он снабженцем служил на заводе

Как Айдар Заббаров стал и режиссером, и драматургом

Фото: Максим Платонов

Третья казанская премьера для Айдара Заббарова в этом сезоне — самая амбициозная: собственная инсценировка повести Амирхана Еники «Рәшә» («Марево») о расчетливом деятеле торговли и артистке, чьи отношения разворачиваются в 1940-е. Режиссер пересказал историю их отношений, внезапно превратив повесть в описание успешной карьеры.

Еники против Заббарова

Еники написал «Рәшә» в 1962 году, в феврале — марте следующего года ее напечатали в журнале «Казан утлары» (здесь читатель может оценить, насколько хорошо работают OCR-сканеры в их редакции — недавно журнал выложил весь архив в текстовом виде). Повесть вызвала жаркие споры, в первую очередь — о том, кто такой этот Зуфар Сабитов, главный герой повести? Обвиняли, что Еники идеализирует героя, не дает ему четкую отрицательную оценку. В 1965-м появился второй вариант. Еники к тому времени уже более десяти лет — писатель-профессионал. До этого в его жизни был период, когда он забрасывал творчество, учился и работал в Казани, Баку, в Узбекистане, был призван, на фронте вновь начал писать, а в 1950-м вышел его первый сборник рассказов.

У Заббарова спектакль начинается с инсценировки рассказа «Бер генә сәгатькә» («Лишь на один час») о солдате, который ненадолго смог зайти к родным, поскольку поезд, следовавший на фронт, остановился неподалеку от деревни. Увидел отца, мать, сестру, но не смог дождаться любимую девушку. Ее играет актриса Рашида (Гузель Шакирова), которая почти всю сцену бежит по велодорожке и цитирует роскошную прозу Еники. Это очень эмоциональная часть постановки, даже не обращаешь внимания, что и прозаические фрагменты внушительны, и поставлено все очень просто. Есть драма, есть сопереживание. Еники — из тех, кто простые сюжеты превращает в игры разума и торжество литературного языка. Просто разложить его на элементы фабулы не получится. Но вот «внутренний» спектакль закончился, актеры вышли на поклон — и «закадрового» текста становится меньше, становится меньше Еники.

В 2019-м фрагмент повести показывал молодежный театр «Мизгел» в институте филологии и международных отношений. Инсценировку делал актер Тинчуринского театра и руководитель «Мизгел» Ильфак Хафизов. Тогда зрителям сыграли сцену встречи Зуфара с артистами, ездящими по селам в 1943 году.

У Заббарова этим эпизодом спектакль продолжается — как начальник отдела рабочего снабжения при крупном предприятии Зуфар помог артистам (в его версии это вроде тоже сотрудники филармонии, но они не только поют, но и ставят спектакль!). То есть нашел лошадь для переезда в новое село, устроил роскошный ужин. Что-то проскользнуло между ним и актрисой Рашидой Сафиной, они провели ночь вместе.



Краткое содержание повести

То есть Заббаров отразил все фабульные повороты, выстроив их в хронологическом порядке. К примеру, у Еники встреча с Рашидой спрятана в середину текста, мы половину повести не знаем, что герой находится в отношениях. Зато подробно читаем, как его признали негодным к службе в армиии, как зарабатывал он деньги, как присмотрел старинный дом на Зинина, торговался с хозяином (то есть узнаем его как опытного торгаша), переехал туда с матерью и сестрой, как старший брат, вернувшись с фронта, отказался, под давлением жены, туда въезжать. Так что Зуфар по своей привычке логично пришел к мысли, что ему надо жениться.

И по большей части главный герой у Еники одинок. В тексте не так-то много диалогов, зато много объяснений действий героя. И в них мы видим и его неприятную сущность, но и сопереживаем ему.

У Заббарова отношения артистки и работника торговли становятся основой спектакля. После встречи в деревне начинаются свидания на Островского, 61 (сейчас на этом месте гостиница), комнату им выдает приятель Зуфара Хамит. У Еники это ловкий работник сферы торговли. У Заббарова его играет Эмиль Талипов — и это немой! Он общается языком жестов, а голос в колонках его озвучивает. Для чего это сделано? Хамит сразу становится мелким прихвостнем главного героя, а не человеком, который, как было в повести, спас Зуфара от нападок ревизии.

В спектакле соединено несколько видов театра. Внезапно возникают новые герои — и это почти что Островский, поскольку сюжет двигают мама Зуфара Таиба и старик Курамшин, который помогает ему купить тот самый дом. Возвращается с войны брат Зариф, устраивает ему встречу с юной красоткой Гамбар, а на их свадьбу родители невесты вызывают артистов. Здесь зал ожидаемо вздыхает.



Четко, конкретно, без сочувствия

Мы еще не говорили, что спектакль длится 3,5 часа? Столько же, сколько и «Муть. Мухаджиры» Фарида Бикчантаева. Тоже инсценировка, но заполненная интересными этюдными решениями, хореографией. У Заббарова актеры в буквальном смысле играют: говорят текст и выполняют заданные действия. Сцена сменятся, когда крутится круг, на котором стоят контейнеры. Они нужны, чтобы из них иногда перетаскивали товары по новым накладным — так пунктирно изображаются аферы Зуфара, в повести подробно расписанные. Также это иногда аллюзии на жилища. Очень конкретные декорации. Очень конкретный спектакль.

Вообще, мода на инсценировки уже начинает настораживать. При том, что 22 декабря подвели итоги конкурса «Яңа татар пьесасы», где были отмечены 8 новых текстов. Режиссеры говорят, что современное их не вдохновляет, но ведь и инсценировки кто-то должен сочинять...

Напомним, что в этом сезоне Заббаров уже поставил «Пепел» по японской комедии «Академия смеха» в Камаловском, а в «Особняке Демидова» — «Музей» по Евгению Водолазкину. Эффектные, интересные работы. Но многое иначе в «Мареве». К примеру, на сцене много героев, но нет кого-то, у кого была бы своя сюжетная линия. Безусловно, запоминается в привычном амплуа рубахи-парня, руководителя труппы Табриса Яруллина (имя — выдумка Заббарова) Фаннур Мухаметзянов. Напоминают о профессионализме старой школы Асхат Хисматов (Курамшин) и Рузия Мотыгуллина (мать Зуфара Таиба абыстай). Забавен, но не обязателен Эмиль Талипов (Хамит). Как всегда, убедительно неприятен Алмаз Сабирзянов (Зариф). Ильдар Хайруллин играет отца Гамбар Зиганшу, формируя образ одним лишь скрипучим голосом. И сама Гамбар (Эльза Муратхузина) в немногословной роли выполняет функцию изящной куклы хорошо.

Зуфара играет Алмаз Бурганов — в шикарном костюме он выглядит как герой сериала «Острые козырьки». Как и герою, ему чуть больше 30. У Еники Рашиде около 24 лет, Гузель Шакирова старше своей героини и Бурганова, и происходящее между ними не выглядит как роман абсолютно разных людей. Потому что в инсценировке исчезает важный итог последнего диалога, когда Зуфар хочет жениться на Рашиде — а она ему отказывает и уезжает в Мензелинск, становится, как и мечтала, актрисой. На сцене Камаловского Рашида — это женщина, которая влюблена в главного героя, это ее надежда и вера в будущее, не без вопросов и сомнений, но вера.



Получается, Зуфар прекрасно проживает эти 3,5 часа — зарабатывает кучу денег, завел себе любовницу, купил дом в центре города, женился на юной красотке. Удивительно, что после этого он не открыл курсы «Семь шагов к успеху».

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов