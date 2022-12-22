День в истории: взяли крепость Измаил и поймали латимерию

Чем примечательна дата 22 декабря?

Сегодня, 22 декабря, в мире — День энергетика и День бардовской песни, в России поздравляют с праздником сотрудников Пенсионного фонда и гидрометеорологической службы Вооруженных сил. 22 декабря русские войска взяли штурмом турецкую крепость Измаил, в нашей стране ввели первые почтовые марки, вблизи южной части Африки выловили древнейшую рыбу на Земле — латимерию, в Румынии свергли коммунистический режим Николае Чаушеску. Родились один из руководителей Казани в 1917—1918 гг. Яков Шейнкман, основатель отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович, актриса Гульназ Науметова, поэт Мустафа Нугман. Умерли писатель Шариф Камала, художник Рашит Газиев, музыкант Джо Страммер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Театр родился

22 декабря 1890 года в Тобольске родился Яков Шейнкман. Учился в Санкт-Петербургском политехническом институте и Петербургском университете, после чего был арестован за участие в студенческих волнениях, жил в Швейцарии, перебрался в Екатеринбурге, а в сентябре 1917-го — в Казань, где стал заместителем председателя губернского продовольственного комитета и председателем фракции РСДРП(б) местного Совета. В ноябре Шейнкман уже председатель Казанского ревкома, Казанского совета и комитета РСДРП(б), затем председатель Совнаркома и народный комиссар продовольствия Казанской советской рабоче-крестьянской республики. Когда город взяли белые, он был расстрелян у стен Казанского кремля, главная улица которого сейчас называется проезд Шейнкмана.

Фото: предоставлено Госархивом РТ

22 декабря 1906 года в Казани прошло первое публичное театральное представление на татарском языке. Были показаны пьесы «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Первые актеры сформировали труппу «Сайяр». Ее основателем был оренбургский учитель Ильяс Кудашев-Ашказарский. «Сайяр» стал основной будущего театра, который в 1926 году стал академическим, а в 1939-м получил имя классика татарской драматургии Галиасгара Камала.

22 декабря 1912 года в деревне Кызыл Яр (Арский район) родился поэт Мостафа Нугман. Учился он в Казанском педагогическом техникуме, работал учителем в Татарстане и Таджикистане, а также был секретарем трибунала в Душанбе, где посещал пединститут. В 1945-м вернулся в Казань, поработал журналистом, потом стал студентом Московского института востоковедения и начал трудиться в ИЯЛИ, а последние годы жизни — на историко-филологическом факультете КГУ, преподавая фарси и старотатарский язык. Стихи стал публиковать во время Великой Отечественной войны, однако более всего известен, как песенник, автор текстов к таким известным композициям, как «Оныта алмыйм», «Киек казлар китә», «Сагыну җыры», «Әниләр», «Арча кичләре».

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

22 декабря 1980 года в деревне Ленино-Кокушкино (Пестречинский район) родилась актриса Гульназ Науметова. Она играет в театре имени Тинчурина с 2003 года, первая роль — Савия в комедии Лека Валиева «Париж егете Әлфәнис» («Парижский парень Альфанис»), первая главная — Елена в «Төш» («Сон») Туфана Миннулина. Вела передачу «Җырлап татарча өйрәнәбез» («Учимся говорить по-татарски через песни») на «ТНВ», озвучивает мультфильмы на «ШАЯН ТВ», также участвует в выездных церемониях ЗАГСа. Снималась в сериале «Ак чәчәкләр».

22 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что подчиненные Александра Бастрыкина обезглавили Казанский федеральный университет. Ректора вуза Ильшата Гафурова накануне сопроводили на допрос в здание Следкома, откуда поздним вечером уже под конвоем увезли в Москву. Сегодня ему предъявили обвинение в убийстве по найму, в Басманный суд поступило ходатайство на арест. По данным источников «Реального времени», оно могло появиться еще в конце 2000-х — до назначения Гафурова на должность ректора, или в 2013-м, когда заговорил экстрадированный в Россию лидер ОПГ «29-й комплекс» Рузаль Асадуллин.



Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Собираю марки

22 декабря 1790 года в ходе русско-турецкой войны войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом крепость Измаил. За 4 дня до этого был направлен и отклонен ультиматум турецкому коменданту: либо Измаил сдается, либо будет атакован. Потери турецкой стороны составили свыше 26 тысяч человек, еще 9 тысяч были взяты в плен. За это Суворова назначили подполковником Преображенского полка, а само событие стало поводом к заключение Ясского мирного договора между странами, который подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Но крепость все же вернули турецкой стороне.

22 декабря 1857 года почтовый департамент Российской империи вывел в продажу первые почтовые марки на московском и петербургском почтамтах. Стоимость составила 10 копеек, первая марка разошлась тиражом в 3 миллиона экземпляров. Официально на всей территории государства их стали использовать 13 января 1858 года, за исключением Сибири, Кавказа и Закавказья. В центре марки — голубой овал с изображением рельефного герба почтового департамента. Вокруг овала — темно-коричневая рамка с надписями «почтовая марка» и «10 коп. за лотъ».

Фото: Alberto Fernandez Fernandez/en.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Рыба была очень старой

22 декабря 1938 года команда морского рыболовного судна «Нерин» в реке Чалумна в Восточно-Капской провинции ЮАР выловила ранее неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбу. На нее обратила внимание натуралистка Дорис Эйлин Марджори Куртене-Латимер, которая связалась со специалистом Джеймсом Смитом, а он назвал рыбу Latimeria chalumnae. Латимерия принадлежит к отряду целакантообразных, которые считались вымершими еще 65 миллионов лет назад. Вторую такую удалось поймать лишь 16 лет спустя между Мадагаскаром и Восточной Африкой.

22 декабря 1989 года в Румынии свергли авторитарный коммунистический режим Николае Чаушеску, причем переворот начался из-за приказа президента стрелять в демонстрантов в городе Тимишоара. Чаушеску сбежал из Бухареста вместе с женой, но в городе Тырговиште их остановили боевики пришедшей к власти армии оппозиционного Фронта национального спасения. Чаушеску обвинили в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа и подрыве национальной экономики. Его расстреляли 25 декабря.