День в истории: в Берлине можно ходить сквозь стену, а в России — праздновать Новый год

Чем примечательна дата 20 декабря?

Сегодня, 20 декабря, День работников органов безопасности и Международный день солидарности людей. 20 декабря Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, в СССР ввели трудовые книжки, жителям Западного Берлина впервые разрешили проход через Берлинскую стену, британский парламент одобрил клонирование в медицинских целях, в Казани появилось ЧК. Родились писательница Евгения Гинзбург, губернатор Равиль Гениатулин, художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, поэтесса Мария Скобцова. Скончались писатель Джон Стейнбек, биофизик Александр Чижевский, маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Создали ЧК

20 декабря 1904 года в Москве родилась Евгения Гинзбург. Училась на факультете общественных наук в Казанском университете и на общественном отделении Восточного педагогического института, работала, в частности, в газете «Красная Татария». По обвинению в участии в троцкистской террористической организации была приговорена к 10 годам тюремного заключения с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества, арестованы были ее второй муж — председатель Казанского горсовета Павел Аксенов, и родители. Старших детей забрали родственники, младшего, будущего писателя Василия Аксенова, отправили в детдом, но брат отца смог забрать его оттуда, в 1947-м он приехал к матери на Колыму.



Фото: Госкомитет РТ по архивному делу

20 декабря 1918 года была создана Казанская губернская чрезвычайная комиссия. Председателем ЧК был назначен Гирш Олькеницкий, его заместителем — Вера Брауде, секретарем — Исидор Фролов. Олькеницкий учился в уфимской гимназии, Петроградском психоневрологическом институте и Казанском университете, где стал участником Российской социал-демократической рабочей партии, был арестован за революционную пропаганду и выслан в Чистополь. В 1917-м возглавил Казанскую организацию Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). 23 июня 1918 года был расстрелян вооруженными грабителями в Займище.

20 декабря 1955 года в Чите родился Равиль Гениатулин. Первая работа — слесарь в таксопарке, позже преподавал на кафедре всеобщей истории, был секретарем комитета ВЛКСМ Читинского педагогического института. Первая высокая должность — первый секретарь Читинского горкома ВЛКСМ. В 1991—1996 годы — глава администрации Читы, с 1996 по 2008 год — Читинской области. До 2013-го — глава Забайкальского края.

Фото: Максим Платонов

20 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что городские власти долго думали, как урезонить «халявщиков», не желающих оплачивать стоянку на муниципальных парковках. Теперь решение найдено — колеса их машин будут блокировать. Нарушителям придется звонить на номер контакт-центра, который указан на самом блокираторе, городские власти тогда пообещали, что сотрудники будут подъезжать по вызову оперативно.



Перенесли Новый год

20 декабря 1699 года Петр I издал указ о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января и переходе страны на новое летосчисление. Если раньше циклы жизни в стране были заточены под земледелие, то правитель решил, что страна должна жить в одном ритме с Европой. Царь Петр повелел украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями — образцы он выставил в Гостином дворе. На Красной площади в Москве публика могла наблюдать фейерверки, пушечные и ружейные салюты.

20 декабря 1938 года в СССР ввели трудовые книжки, заменив дореволюционные послужные списки. Вообще, первыми подобные документы придумали французы, чтобы бороться с бродяжничеством. В Российской империи существовали формулярные списки, зачетные книжки. В СССР и России трудовые книжки оформлялись при первом поступлении на работу до 2021 года, их хранят в отделе кадров. С 2021 года введен электронный документооборот.

Фото: Leon petrosyan/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Одобрили клонирование

20 декабря 1963 года жителям Западного Берлина разрешили проходить на один день через Берлинскую стену для посещения родственников. Если стена появилась 13 августа 1961 года, то ограничения на посещение Восточного Берлина были введены уже в 1960-м, а жителям самого Восточного Берлина и гражданам ГДР пересекать границу запрещалось. Стену несколько раз перестраивали и улучшали. В 1971 году жителям Западного Берлина разрешили беспрепятственно въезжать в Восточный Берлин.

20 декабря 2000 года британский парламент одобрил клонирование, но только в медицинских целях — для борьбы с тяжелыми заболеваниями: раком, в том числе с лейкемией, болезнью Паркинсона. Против закона выступили глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, главы основных религиозных конфессий страны и духовный лидер тибетцев далай-лама. Они посчитали, что клонирование ставит ученых выше Бога, сотворившего человека, а это недопустимо с этической точки зрения.