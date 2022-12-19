«Злоупотребили доверием арбитража?»: как два татарстанских конкурсника попали в уголовное дело

Верховный суд РТ оценит законность оправдательно-обвинительного приговора по делу о «банкротной афере»

Фото: предоставлено потерпевшей (бывший магазин ООО «Люста»)

Оправданным из зала Набережночелнинского суда вышел конкурсный управляющий Вячеслав Карев, ранее осужденный за мошенничество вместе с «коммунальным королем» Елабуги Ринатом Биккинеевым. На сей раз с Каревым судили Биккинеева-младшего — обвиняли в незаконном получении права на имущество обанкроченной фирмы «путем введения в заблуждение Арбитражного суда Волгоградской области». Горсуд посчитал, что аферы на 7 млн не было, но второй конкурсник злоупотребил полномочиями. Завтра законность этого приговора должен оценить Верховный суд РТ. Учредитель обанкроченной фирмы называет случившееся с ее компанией рейдерским захватом, адвокат осужденного уверен — оправдать должны были двоих.

Версия МВД: фиктивный долг стал основанием банкротства



«Я давно работаю, и кидалово было, и покушение на меня, но с такой наглостью я раньше не сталкивалась!», — так комментирует процедуру банкротства своей фирмы 70-летняя Татьяна Кондратьева из Набережных Челнов. В бизнесе она 30 лет.

Еще в 90-х Кондратьева выкупила площади филиала швейной фабрики «Адонис» для своего швейного производства. С ее слов, в лучшие годы на предприятии работали 200 человек — выполняли заказы по пошиву всех видов спецодежды для КАМАЗа и ЕЛАЗа, разрабатывали и отшивали одежду для школьников. На одной из выставок продукцию фабрики «Люста» оценили первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр автограда Рафгат Алтынбаев.

Помещения «Адониса» в промзоне Набережных Челнов бизнеследи выкупила, а муниципальный участок под ними 5,5 га получила в аренду на 49 лет по договору с исполкомом. Позднее участок был разделен, в октябре 2010-го исполком заключил с кондратьевским ООО «Люста» новые договоры аренды — в том числе по участку 1,6 га, на котором находилось здание столярной мастерской 14 «квадрато». Со слов владелицы, в 2011-м она решила избавиться от лишнего актива и заключила соглашение о намерениях с изобретателем Вадимом Петровым и его компанией «Химические источники тока-Русэнерго» (далее «Химрусэнерго»). Тот собирался заключить договор купли-продажи мастерской и договор перенайма участка 1,6 га и выстроить на нем завод по производству аккумуляторов нового типа при поддержке Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

На одной из выставок продукцию фабрики «Люста» оценили первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр автограда Рафгат Алтынбаев

«Петров перечислил задаток в 500 тысяч рублей, затем еще 1 млн рублей (а всего 1,5 млн — сумма по договору), и соглашение было исполнено — договоры о продаже мастерской и перенайме земли заключены еще в 2011-м. Если бы договоров не было задаток бы пришлось вернуть», — вспоминает потерпевшая. Тогда она не знала, что позднее участников этой сделки признают банкротами.

Дальше события разворачивались так: новый арендатор челнинского участка задолжал исполкому более 300 тысяч рублей и в 2013-м эта сумма вместе с пени была взыскана Арбитражным судом РТ, а в следующем году по инициативе налоговой суд ввел процедуру банкротства петровской компании и назначил конкурсного управляющего Вячеслава Карева.

По версии МВД и прокуратуры, конкурсники провернули многоступенчатую аферу: один достоверно знал о том, что «Люста» и «Химрус» друг другу ничего не должны, однако сообщил в волгоградский арбитраж — компания Кондратьевой деньги за землю получила, а участок в собственность не передала. В результате, в 2015-м суд взыскал с «Люсты» 1,9 млн рублей (с процентами за пользование чужими средствами). Дальше, считает обвинение, конкурсник убедил специалиста, что шансы на взыскание долга мизерны, и в результате смог продать заложенность всего за 16 тысяч рублей елабужскому «Производственному коммерческому тресту-1» (ПКТ-1), поскольку «имел возможность свободно распоряжаться счетом этой фирмы в силу доверительных отношений с директором».

Затем уже директор и юрист ПКТ-1 инициировали банкротство «Люсты», предложив суду кандидатуру второго конкурсного управляющего — Марата Биккинеева. Который для погашения обязательств перед единственным кредитором ПКТ-1 выставил на торги магазин «Фабрика одежды» на Московском проспекте в Челнах. Вывеска на этом здании сохранилась до сих пор...

Еще в 90-х на базе закрывшегося филиала швейной фабрики «Адонис» Кондратьева организовала свое швейное производство.

По версии следствия, рыночная цена объекта «Люсты» в 214 «квадратов» была умышленно занижена вдвое, и с торгов он ушел за 3,75 млн рублей, но в кассу кредитора — ПКТ-1, попало меньше половины этих средств, остальное, по бумагам, ушло на ведение конкурсного производства.

Согласно обвинению, ущерб Кондратьевой и ее фирмы в ценах на дату сделки составил 7,3 млн рублей, на сегодняшний день кадастровая цена того магазина 9,6 млн рублей. Рыночная, как считает потерпевшая, в полтора-два раза выше.

«Насколько мне известно, наш магазин приобрел «пенсионер», у которого больше 100 объектов недвижимости. Он звонил нам и спрашивал — не хотим мы арендовать свое бывшее имущество», вспоминает Кондратьева. С ее слов, об арбитражных судах она узнала лишь в начале 2016 года, поскольку судебных повесток не получала — часто уезжала из Челнов к больной матери в Камское Устье. Повестки направлялись и в Волгоград, по новому юрадресу «Люсты», но там их получать было некому, поскольку волгоградские партнеры компании на тот момент уже вышли из бизнеса. «А конкурсные управляющие просто воспользовались нашей юридической безграмотностью», — считает дочь потерпевшей Наталья Ахвердиева.

Парадоксальность ситуации в том, что отменить решение арбитражей о взыскании несуществующего долга и соответственно незаконного банкротства «Люсты», Кондратьевой, как учредителю и экс-директору фирмы, не удалось. Суды посчитали, что делать это был вправе лишь конкурсный управляющий «Люсты», но Биккинеев эти решения не оспаривал. А между тем, ни конкурсные управляющие, ни арбитражные судьи Волгоградской области не удосужились сделать элементарный запрос в ЕГРН — кому принадлежал тот самый участок в челнинской промзоне? Иначе узнали бы и о собственнике — муниципалитете, и о зарегистрированном договоре аренды данного участка.

«Конкурсные управляющие просто воспользовались нашей юридической безграмотностью», — считает дочь потерпевшей Наталья Ахвердиева.

Причем, указывая на законность вступивших в силу волгоградских решений по «Люсте», ни один из вышестоящих судов не заметил, что еще 13 марта 2013 года Арбитражный суд Татарстана по иску исполкома к «Химрусэнерго» уже установил обстоятельства передачи спорного участка в найм, признал обязательства «Люсты» исполненными, а договор с новым арендатором-неплательщиком расторг.

Отмены приговора не требует лишь оправданный Карев

Уголовное дело о мошенничестве по заявлению учредителя обанкроченной фирмы в полиции Набережных Челнов возбудили в апреле 2018 года. В конце того же года оба конкурсника были задержаны. Карев провел под домашним арестом 5 месяцев, Биккинееву сразу избрали подписку о невыезде. Кроме них к уголовной ответственности поначалу привлекали еще и директора ПКТ-1 вместе с юристом, что готовил от фирмы документы в суд. Позднее следователи пришли к выводу, что эти двое о преступном умысле не знали.

Карев и Биккинеев на следствии и суде вину в мошенничестве не признавали. Настаивали — действовали по закону и на момент подачи своих исков не располагали информацией об исполнении обязательств между «Люстой» и «Химрусэнерго». Упрекали потерпевшую в том, что та сама уклонилась от участия в арбитражных процессах и не предоставила важные сведения. Адвокаты обвиняемых указывали, что вступившие в силу решения арбитражей по их конкурсным производствам должны иметь преюдициальное значение для уголовного дела.

Набережночелнинский суд разбирался в этой непростой истории почти 3 года и в октябре 2022-го постановил — Карева оправдать, Биккинеева признать виновным, но не в мошенничестве, а в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Суд посчитал доказанным лишь факт реализации магазина по заниженной стоимости и приговорил бывшего конкурсника ООО «Люста» к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Магазин «Школьная мода» опечатан. Скриншот видео

Как выяснило «Реальное время», приговором остался доволен лишь оправданный Вячеслав Карев, которого ранее уже признавали мошенником. В 2017-м Елабужский горсуд наказал его условным сроком за аферу с возмещением НДС на 180 тысяч рублей и попытку такого же хищения на 3,5 млн вместе с Биккинеевым-старшим, руководителем елабужского ООО «Межотраслевое производственное объединение жилищного хозяйства и благоустройства» (МПО ЖХ и Б) и их партнером.

По новому делу Биккинеев-младший и его адвокат Всеволод Добрынин требуют отмены приговора и полного оправдания, прокуратура и потерпевшая сторона считают незаконными переквалификацию обвинения и признание невиновным Карева.

Что следователи нашли на ноутбуках управляющих

Сторона обвинения в прениях запрашивала для обоих банкротчиков по 5 лет колонии, настаивая, что их вина полностью доказана. Ведь потерпевшая рассказывала суду — до подачи иска о неосновательном обогащении к «Люсте» первый конкурсник приезжал в Челны, встречался с ней — просил показать, что именно она продала в 2011 году «Химрусэнерго». И она показала — столярную мастерскую и границы земельного участка по договору перейма. Никаких просьб предоставить документы по этим сделкам Кондратьева на той встрече не получила.



Еще одно доказательство осведомленности арбитражника следователи нашли в его же компьютере: отчете с анализом финансово-хозяйственной деятельности «Химрусэнерго» за октябрь 2014-го был указано о поступлении ответа из службы судебных приставов с приложением 27 копий исполнительных производств, включая производство по тому самому решению арбитража РТ от 13 марта 2013 года, которым были установлены обстоятельства отношений между исполкомом, «Люстой» и новым арендатором.

По мнению адвоката потерпевшей Евгения Макарова, без информации приставов Карев вообще не смог бы вести конкурсное производство, а не зная о решении арбитража по участку не смог бы включить исполком в список кредиторов «Химрусэнерго», отразив сумму того арендного долга до копейки. Кроме того, отправку 27 копий документов по этому должнику подтверждала представитель УФССП, а свидетели из ФНС и Инвестиционно-венчурного фонда РТ на следствии сообщали, как Карев в 2015 году говорил — у «Химруса» был тот самый арендованный участок, но права на него были утрачены. Но суд уклонился от оценки этих показаний, просто умолчав о них в приговоре.

Биккенеев при составлении акта приема-передачи в магазине. Скриншот видео

Также потерпевшая сторона в апелляционной жалобе указала: часть документов по конкурсному производству в отношении «Люсты» оказалась на ноутбуке конкурсника «Химруса». И наоборот. В частности, на компьютере его коллеги Биккинеева нашли созданный 5 октября 2015-го акт приема-передачи к договору цессии (по продаже долга 1,9 млн за 16 тысяч рублей) и сохраненный в 11:42 того же дня. Тот же файл через 2 часа сохранен на компьютере Карева и больше не редактировался. Никакой оценки в приговоре эти доказательства не получили, так же как факт, что в ноутбуке конкурсника «Люсты» нашлись текстовые файлы заявлений от имени ПКТ-1 о правопреемстве и о банкротстве «Люсты», которые направлялись в арбитраж задолго до того как Биккинеев был назначен конкурсником. Эти объективные доказательства суд оценивать вообще не стал.

Также адвокат Макаров указал, что на момент ведения процедуры банкротства «Люсты», Биккинеев являлся сотрудником фирмы ПКТ-1 — единственного кредитора, то есть был заинтересованным лицом, а значит — налицо нарушение закона о банкротстве.

Зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко также указал в апелляционном представлении букет доказательств, не отраженных в приговоре. В частности, привел вывод заключения эксперта, что Биккинеев сам заполнял часть бюллетеней для голосования от имени участников собрания кредиторов «Люсты». А еще сослался на показания оценщика Петрухина, который изначально оценил рыночную стоимость магазина в 4,29 млн рублей, а на следующий день получил звонок от конкурсника — дескать, сделай минимальную стоимость, поскольку продажа не планируется, нужна формальная оценка для отчета перед кредиторами...

Также представитель обвинения напомнил данные о движения средств, поступивших от банкротства «Люсты» на счет ПКТ-1: сначала 1,4 млн в виде займа ушли во «Вторлес», затем — 1 млн рублей от «Вторлеса на счет ООО «МПО ЖХ и Б» под видом оплаты за известняковую мучку. Ульянченко отметил, приговором Елабужского горсуда 2017 года (в отношении Карева, Биккинеева-старшего и их партнера) уже установлено — «документы по отношениям с «Вторлесом» являются фиктивными, и фактически известняковая мучка не приобреталась и не отгружалась».

Биккенеев в магазине «Школьная мода», август 2016 года. Скриншот видео

Биккинеев: «Все мои действия подкреплены решениями судов»

В суде Марат Биккинев, как и Карев, настаивал на невиновности. «Я никаких преступлений не совершал, все мои действия подкреплены решениями судов», — заявлял он. В своей жалобе Верховному суду РТ осужденный просит отменить приговор и оправдать его. Считает, суд первой инстанции вышел за пределы предъявленного обвинения, а еще напрасно выстроил приговор на показаниях оценщика, поскольку имели место открытые и конкурентные торги с тремя участниками, в ходе которых цена с шагом в 150 тысяч рублей повышалась неоднократно.

Оценщика ни к чему не понуждал, и свои обязанности конкурсного управляющего исполнял добросовестно, считает осужденный. Пишет: неоднократно отправлял запросы в адрес «Люсты» и ее учредителя Кондратьевой, данные о ходе производства публиковал регулярно, в том числе на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«До тех пор, пока мной не были получены документы от Кондратьевой (в 2016 году), я не знал и не мог знать об исполнении обязательств [в части продажи столярной мастерской и перенайма участка]. Существовало решение о взыскании неосновательного обогащения с ООО «Люста», вступившее в законную силу. К принятию данного решения я никакого отношения не имел, поскольку участия в банкротстве «Химрусэнерго» не принимал и в суде не участвовал. Не доверять решению суда у меня не было оснований», — указывал на процессе Биккинеев.

По его мнению, отменить это решение он не мог, подтверждением тому он считает неудачные попытки самой Кондратьевой. Правда, не указывает, что суды, вплоть до Верховного суда РФ, отказывали ей со ссылкой на то, что в ходе банкротства отстаивать интересы «Люсты» уполномочен именно конкурсный управляющий...

Существовало решение о взыскании неосновательного обогащения с ООО «Люста», вступившее в законную силу. Фото: предоставлено потерпевшей

Адвокат Всеволод Добрынин в защиту Биккинеева в прениях указывал — сторона обвинения добивается переоценки доказательств и обстоятельств уже установленных вступившими в силу решениями арбитражных судов. При этом арбитражи по жалобам Кондратьевой указали — данными решениями ее права и законные интересы не нарушены.

Попытки представить Биккинеева инициатором обращения ПКТ-1 в арбитраж с целью банкротства «Люсты» не подкреплены доказательствами, отмечает защитник. Напротив, свидетели — директор ПКТ-1 Шарипов и юрист Удовенко — отрицают его причастность к заключению договора цессии и подаче в арбитраж заявления о банкротстве.

«Считаю, что обстоятельства, указанные в обвинении, сложились не в результате преступных действий Биккинеева, а в результате недобросовестного отношения Кондратьевой, как учредителя ООО «Люста» к своим обязанностям, поэтому она пытается перевести спор об имуществе из гражданской плоскости в уголовную», — подчеркивал защитник.

Еще до направления этого дела в суд обвиняемые пытались добиться возбуждения уголовного дела против потерпевшей Кондратьевой и бывшего директора «Химрусэнерго» Петрова. Заявляли, якобы первая незаконно под видом необходимости погасить долги по зарплате получила в банке 7 млн рублей, а второй саму сделку с перенаймом участка провернул, чтобы не возвращать остаток субсидий в Инвестиционно-венчурный фонд РТ. Следователи МВД вынесли по этим заявлениям отказы. Но в процессе эти доводы защиты прозвучали — со ссылкой на решение арбитража Волгоградской области, который уже после истории с продажей магазина по заявлению конкурсника «Люсты» посчитал долг по зарплате не подтвержден документами 2011—2012 годов, а значит, банк незаконно выдал эту сумму директору со счета, и она должна быть возвращена в конкурсную массу.

Чьи доводы Верховный суд Татарстана признает более весомыми по итогам апелляции — покажет время. Заседание по этому делу назначено на 20 декабря.