Улица Габдуллы Тукая: учителя, галантерейщики, депутаты Госдумы

Гид по Екатерининской. Часть 5-я

Фото: pastvu.com. 1920 год. Позади видна Голубая мечеть

Самая известная часть Тукаевской, с туристическими автобусами, супермаркетом, легендами о садах, неработающими светофорами и пустыми новостройками, стилизованными под старину. У именитого казанского краеведа Льва Моисеевича Жаржевского был формат экскурсии, когда он стоит на одной точке (чтобы никуда не ходить) и рассказывает о том, что видит вокруг. Последуем его примеру.

Татарская учительская школа (Тукая, 73)

Жили и учились в этой части татары европеизированные, вроде Бибимарьямбану Апаковой, проживавшей в доме Шамиля. В прошлой части мы говорили о доме Абишева, который был передан школе. Но официально, с памятными досками, ее пребывание зафиксировано здесь, в здании конца XVIII века, которым владел надворный советник Яков Бутягин. Конечно, его многократно перестраивали, к примеру, это касалось его правой части.

В 1872 году было издание «Положение о татарских учительских школах в Уфе и Симферополе», после которого тюрколог Василий Радлов инициировал появление подобного в Казани. Деньги на него давало Министерство народного просвещения, к примеру, в первый год это была сумма в 16 520 рублей.

За 3 тысячи был арендован дом Бутягина (купили его в 1914-м, за 62 тысячи). Школу возглавил бывший преподавать 1-й Казанской гимназии Махаммад-Гали Махмудов. Здесь было четыре класса, кто-то приходил из дома, другие оставались на время или жили на пансионе, сначала по 30—40 (первый выпуск — пять человек!), а всего — 396 человек. Все они становились учителями начальных училищ. Среди них — депутат Госдумы Садри Максуди, большевик Мирсаид Султан-Галеев, актер Ильяс Кудашев-Ашказарский и писатель Гаяз Исхаки. Очень разные люди. В школе преподавали Каюм Насыри и Шигабутдин Марджани. Подробно об этом учебном заведении написано в книге «Казанская татарская учительская школа 1876—1917 гг.». После революции школа стала учительской семинарией, во дворе (видимо, где сейчас новостройки) жил композитор Султан Габяши, в здании размещался Дом пионеров и школьников Приволжского района, а также детсад. Сейчас это медико-фармацевтический колледж КГМУ.

Фото: Максим Платонов

Дом Алкина (Тукая, 71)

На углу Юнусовской площади проживал депутат первой Госдумы Сеид-Гирей Алкин. Отец его, Шаги-Ахмет Алкин, был дворянином-мусульманином, начальником полиции Казанской губернии. Один из его сыновей, Бахрам-Гирей, обитал на Федоровской (дом также не сохранился). Сеид-Гирей учился на медицинской и юридическом, преподавал в медресе «Мухаммадия» и был первым присяжным поверенным-татариным. Выпускал первую казанскую газету на татарском языке «Казан Мөхбире» («Казанский вестник»), печатный орган партии «Иттифак аль-муслимин» (редактором в ней был будущий президент Турецкого исторического общества Юсуф Акчура, а Алкин был также одним из соорганизаторов партии). В Думе Сеид-Гирей состоял в комиссии по гражданскому равенству и аграрной комиссии. Протестуя против разгона Думы, сидел в тюрьме, был временно отстранен от адвокатской практики. В 1917-м участвовал в работе Временного центрального бюро мусульман России, Мусульманского совета в Казани, работал в газете «Курултай» и на 1-го Всероссийском съезде мусульман России, был ненадолго арестован, устроился народным судьей, скончался в 1919 году.

Как оно бывает. Пожар 1902 года. Фото pastvu.com

Дом Сафы Бахтеева (Тукая, 72)

Полностью восстановленный после пожара в 2007-м дом 1903–1906 годов мещанина Мухамет-Сафы Ахмадияровича Бахтеева, который торговал мануфактурой и галантереей. Архитектор — Фома Петонди. Интересно, что при этом здание с 1987 года значилось в списке объектов культурного наследия республиканского значения. Продолжая тему возгораний: как пишет архитектор и краевед Сергей Саначин, в 1914-м в городе случился очередной грандиозный пожар, начавшись на Большой Мещанской (Нариманова), ветер дул с Волги, так что огонь перешел на Екатерининскую (Тукая), где мог перекинуться на дом госпожи Шамиль и находившийся рядом аптечный склад Казанского военного округа (со взрывчатыми веществами). Сюда привезли пожарную машину, беды удалось избежать. А вот дома брата Сафы, Мухамет-Гарифа Бахтеева тогда сгорел.

Дом Бахтеева. https://ru.wikivoyage.org

Дом Беркутова (Тукая, 69)

Здание начала XX века, согласно текущим данным. Снаружи выглядит как деревенский пятистенок, а внутри — полноценная усадьба врача пятой полицейской части Казани Николая Беркутова. Долгое время был выкрашен зеленой краской, однако после прихода волонтеров «Том Сойер феста» приобрел синий цвет и утраченный после революции парапет. Беркутов отлично лечил ревматизм, больных он принимал на дому, денег с бедных не брал, поэтому большевики его дом и не тронули. Но детей у врача не было, так что часть жилья отдал приемному сыну, а другую троюродным племянникам. Семья Сабировых живет здесь в 1940-х, как пишут, купили тогда именно площадь, принадлежащую приемному родственнику. Уже в наше время весь дом перешел к одним хозяевам. На его примере можно увидеть, чем отличается жилой деревянный дом от объекта, в котором размещаются кафе или хостелы. С 2005 года это памятник культурного наследия муниципального значения. Внутри сохранилась мебель Беркутова, вроде дивана с позолотой и письменного стола с чугунными ручками.

Дом Беркутова. Фото предоставлено организаторами «Том Сойер феста»

Юнусовская площадь

Мы уже поднимали вопрос о существовании до революции на Юнусовской площади садов. В документах Казанской городской управы за 1900 год можно увидеть, что территория у дома Алкиных была «фактически занятая под устройство сквера». А на картах 1930-х годов можно увидеть, что сад имени Вахитова представляет из себя три участка. Так что можно сказать, что большое пространство, на котором ранее проходили празднества и панихиды (здесь читали җеназ-намаз Тукаю), в начале XX начинал делиться и на сады. А уже в советское время у него появились названия, но единственным опубликованным источником о садах Печали, Майдан, Любви и далее остается Нурания Биктемирова. Любопытно, что как раз на том месте, где сейчас находится сад Печали, в 1920-м висела карта, изображавшая новую республику — ТАССР.



Карта 1933 года