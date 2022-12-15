Фарит Ханифов: «Мы культуру железных дорог потеряли и сегодня чувствуем дисбаланс»

Глава республиканского Миндортранса подвел итоги рекордного по объему финансирования дорожного строительства в Татарстане 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Пассажиропоток в Татарстане покажет в этом году рост на всех видах транспорта, кроме водного. Речные перевозки продолжают оставаться в глубоком кризисе, фактически признали в Миндортрансе республики. Тем временем, по словам министра Фарита Ханифова, на фоне рекордного финансирования и масштабов дорожного строительства заказчики и подрядчики только в этом году задумались о простых людях, вынужденных простаивать в пробках по вине дорожников — уже даже не только в час пик. На итоговой встрече главы дорожного ведомства Татарстана с журналистами побывал корреспондент «Реального времени».

Пассажиров летает больше, грузов — меньше

По данным Миндортранса, аэропорты Татарстана примут в уходящем году 4,64 миллиона человек, тогда как в 2021-м было 4,57 миллиона. В том числе 600 тысяч человек примет аэропорт Бегишево, 40 тысяч — аэропорт Бугульмы.

А вот грузопоток авиационным транспортом демонстрирует заметное снижение — с 6,2 миллиона тонн по итогам 2021-го и до прогнозируемых 2,8 миллиона тонн в текущем году. Таким образом, грузопоток аэропортов Татарстана уменьшился на 54,8%.

— Причина [этому] такая объективная, конечно. Крупные авиакомпании у нас были обескровлены, так скажем, но не сдались. В этом направлении останавливаться нельзя. Нужно развиваться, потому что все восстановится, все пройдет, и мы должны из этой передряги выйти сильнее, — отметил глава ведомства Фарит Ханифов.

Выросло в этом году субсидирование авиаперевозок — если по 34 направлениям в прошлом году показатель составлял 546,6 миллиона рублей, то в 2022 году по 45 направлениям он достигнет отметки в 676,2 миллиона рублей.

«Сегодня чувствуем дисбаланс»

— Если бы не местные авиалинии, то наши аэропорты ощутили бы большое падение пассажиропотока. Это не просто падение пассажиропотока, это потеря культуры того или иного вида транспорта. Это еще хуже, нежели временная потеря трудоспособности. Если уйдет культура пользования авиацией, то ее потом восстанавливать сложно. Мы культуру железных дорог немножко потеряли, на автотранспорт перескочили и сегодня чувствуем дисбаланс.

Тем временем железнодорожным транспортом, по данным Миндортранса, в Татарстане пользуются куда больше людей, чем авиаперевозками: за 11 месяцев 2022 года пассажиропоток здесь составил 5,6 миллиона человек, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 5,4 миллиона.



И грузоперевозки здесь, согласно прогнозам, вырастут с 15 до 16 млн тонн. Всего у оператора пригородных железнодорожных перевозок АО «Содружество» есть 117 маршрутов и 38 составов электричек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Впрочем, самым популярным и часто используемым в нашей полосе транспортом остается автомобильный: здесь пассажиропоток в 2022 году прогнозируется на уровне 272,7 миллиона, тогда как в 2021 году пассажирским автотранспортом воспользовались 237,2 миллиона человек. Грузопоток должен достичь 112,5 млн тонн против 73,9 млн тонн годом ранее.

Водный транспорт в кризисе

Самым неиспользуемым в этом году остался водный транспорт — на нем в Татарстане перевезли лишь 317 тысяч пассажиров. Кроме того, пассажиропоток еще и упал — на 17 тысяч человек. Аналогичная ситуация и с грузоперевозками по воде. В 2021 году грузопоток составил 29,4 миллиона тонн, тогда как в этом — 25 миллиона тонн. Однако от его развития не отказываются. Так, на ремонт дебаркадеров выделили 155,95 миллиона рублей.

Фото: дебаркадер. Фотография предоставлена Олесей Балтусовой (архив)

— Работало в этом году в республике всего девять водных пассажирских судов. Несколько лет назад, в 19-м году, их было 14. И вот так каждый год мы теряли по одному-два судна. Какое решение принято? Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] дано поручение о ремонте и строительстве новых речных судов. За 2023—2024 годы мы должны ввести в строй шесть «Метеоров-2020» — это «метеор» Зеленодольского завода имени Горького, — заявил Фарит Ханифов, отметив, что два из них мы увидим уже в следующем году.

Также Минниханов поручил выкупить построенное судно А-217 вместимостью до 170 человек, оно может ходить с ранней весны до поздней осени.

— Мы прощупываем возможность, когда будем ремонтировать свои суда, перейти на газомоторное топливо на наших речных судах. Опыт такой у нас есть, — сказал Ханифов.



Речь идет о прогулочно-экскурсионном судне «Чайка-СПГ». Однопалубный теплоход вмещает 176 пассажиров. Его спроектировали и создали в Татарстане, после чего передали компании «Газпром СПГ технология». Сейчас судно находится в Санкт-Петербурге.

Как отметил Фарит Ханифов, в будущем на газомоторное топливо могут перевести не только пассажирские суда, но и грузовые.

— Газ на реку в любом случае придет, — подытожил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов («Чайка-СПГ»)

За ближайшие два года Миндортранс намерен увеличить пассажиропоток на водном транспорте до 500 тысяч человек.



«Я думаю, там на следующий год тоже наши муки закончатся»

Что касается дорожных работ, то в этом году на них потратили 194 миллиарда рублей (8 декабря сообщалось о 193 миллиардах, — прим. ред.). В том числе 126,5 миллиарда — это средства федерального бюджета, инфраструктурного кредита.

Говоря о дорожных работах, нельзя не вспомнить проблему пробок на ремонтируемых дорогах. Зачастую подрядчики не заботятся о жителях и не организуют нормальные объездные дороги. В ответ на соответствующий вопрос «Реального времени» Фарит Ханифов признал проблему и рассказал о некоторых подвижках в ее решении.

По его словам, без ремонта не обойдешься. Власти приняли решение о прекращении ремонтных работ на дорогах в вечернее время в субботу и воскресенье — если есть такая возможность. Такое решение практикуют с этого года:

— Даже ближе к Казани если ремонтные работы ведутся, даже если асфальт уже сфрезеровали, то вряд ли в ночное время в субботу и воскресенье строители стоят. Дали возможность людям в субботу и воскресенье на дачу и обратно съездить. И это дало большой эффект.



Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Ханифов отметил, что изменения были внесены и в практику ремонта и строительства мостов. В республике отошли от проведения ремонтных работ в жесткие сроки с 1 мая по 1 ноября, как это было принято раньше.

— Не все хорошо в сторону Заволжья, в сторону Чувашии. Сейчас вот сдали большой достаточно участок четерехполосный. Я думаю, там на следующий год тоже наши муки закончатся, — отметил Ханифов.