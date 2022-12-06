На дорожные работы в Татарстане за год потратили 193 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2022 году в Татарстане на дорожные работы по федеральным проектам потратили 193 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

Всего в этом году в Татарстане по программе дорожных работ отремонтировали и реконструировали более 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения. Их привели в нормативное состояние.

— Проведен ремонт 120 километров дорог в населенных пунктах. Это по трем социальным программам, которые действуют у нас в республике, — заявил Артем Чукин.

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Отдельно он высказался и о национальном проекте «Безопасные качественные дороги». По нему в 2022 году отремонтировали 33,8 км дорог казанской агломерации — это шесть улиц города. На это потратили 2 млрд рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов рассказывал, что в Татарстане в этом году в дорожные работы вложено более 190 миллиардов рублей.

— Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится дорог в год больше, чем на 190 миллиардов рублей. Это все дороги, все дорожные работы, которые в этом году претворяются в жизнь, — сообщил он.

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Айрат Назипов