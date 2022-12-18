Цитаты недели: Нилов — о ракетах для Вовы из Киева, Хабиров — о «башкире» Губерниеве, Мизулина — об эмбрионах

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Яровиков/bashinform.ru

К новогодним праздникам в России готовятся в непростых условиях — события СВО накладывают свой отпечаток. На предпраздничной благотворительной акции «Елка желаний» депутат Госдумы Олег Нилов пообещал мальчику Вове из Киева исполнить его мечту о ракетах, объяснив позже, что пошутил и имел в виду Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России разъяснил, почему последние выступления Владимира Путина схожи по содержанию с посланием Федеральному собранию, но таковыми не являются. Министр финансов России Антон Силуанов тем временем заявил, что у него нет опасений за Татарстан, где он принял участие в коллегии налоговиков и финансистов. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О «мечте мальчика Вовы из Киева»

Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно.

Даже благотворительная акция «Елка желаний» не обошлась без политики. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в преддверии праздника решил пошутить об украинском президенте Владимире Зеленском, назвав его «мальчиком Вовой из Киева» и заявив, что якобы его мечта о ракетах скоро сбудется. «Это такой экспромт, что есть такой «мальчиш-плохиш», — пояснил народный избранник свое «выступление». На самом деле он должен исполнить мечту девочки из нового российского региона — ДНР, которая хочет получить смарт-часы.



О потере культуры транспорта

Это не просто падение пассажиропотока, это потеря культуры того или иного вида транспорта. Это еще хуже, нежели временная потеря трудоспособности. Если уйдет культура пользования авиацией, то ее потом восстанавливать сложно. Мы культуру железных дорог немножко потеряли, на автотранспорт перескочили и сегодня чувствуем дисбаланс.

Не самые утешительные итоги уходящего 2022 года подвел на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. У республиканских аэропортов на фоне изоляции России на международной арене снизился как пассажиропоток — с 4,64 до 4,57 миллиона человек, так и грузопоток — с 6,2 до 2,8 миллиона тонн. По словам министра, «крупные авиакомпании были обескровлены». Но сдаваться, несмотря на ситуацию, нельзя, необходимо сохранить «культуру транспорта», поскольку «все восстановится, все пройдет», уверен он.



О русских башкирах и татарах

По сути на земле Украины идет третья мировая война. Как она закончится, я даже не сомневаюсь. Мы — русские — победим. Никому ведь не резануло, что я башкир, живущий в Татарстане, говорю — мы русские. Я реально здесь ощутил себя русским. Ведь мы сейчас русские (башкиры, татары, чеченцы, марийцы и многие другие). Об этом, конечно, опять же не принято говорить, но это так.

Почувствовал себя русским и ощутил дух народного единства, побывав в командировке «от рубежей Николаевской области до Харьковской», заслуженный артист Башкирии и Татарстана Элвин Грей. Выяснив «все, что хотел», далекий от политики (по его признанию) артист осознал, что он не шут, предназначение которого развлекать людей, — таковым он считал себя до поездки в зону СВО. В своей патриотической речи он также упомянул, что начинал свою карьеру во Львове, а потому Украина для него — часть жизни. И этим же он объяснил попадание в санкционный список Киева. Компанию ему там составляет и глава Башкирии Радий Хабиров.



О снятии голов

Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня ушли, — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. <...> Не захотели работать — ну как хотите. <...> Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны этого допустить.

После начала спецоперации на Украине некоторые западные компании покинули не только российский рынок, но и белорусский. Среди них, например, «Макдоналдс». И как считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, это не трагедия. Он в очередной раз заявил, что в его стране «люди не глупее» и могут «булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы». По его словам, главное, чтобы оставалась «собственность». В противном случае он обещал наказать ответственных.

О «долгожданном послании» Путина



По содержанию и объему поставленных задач и озвученных инициатив де-факто много общего с посланием [президента России Федеральному собранию]. За последние несколько месяцев были и другие содержательные выступления главы государства. Но все же это не послание.

2022 год подходит к концу, но ни традиционной большой пресс-конференции, ни послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин так и не провел. Точных дат по-прежнему нет. Похожим на послание многие сочли речь главы государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где он сделал ряд важных заявлений и предложений. Схожесть признал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание, что это не первая в этом году объемная речь Владимира Путина и де-юре это все же не послание.

Об отсутствии опасений за Татарстан

Мы видим, что республика сработала очень хорошо. Что касается бюджета, то наша задача — реализовать все намеченные планы, несмотря ни на какие санкции и препоны. Здесь главное — грамотное управление. Мы всегда отмечали, что в этом плане в республике выстроено все очень четко. Поэтому насчет Татарстана у нас никаких опасений нет.

На этой неделе на совместной коллегии финансовых органов республики обсудили исполнение консолидированного бюджета Татарстана за 2022 год и задачи на 2023-й. В работе заседания принял участие и министр финансов России Антон Силуанов, который похвалил регион за хорошую работу. По его мнению, секрет Татарстана — в умело выстроенном управлении. Поэтому, несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкционное давление, за республику и ее экономику на федеральном уровне не переживают.

О переводе на современный русский язык

Угадайте автора и произведение. «Петрушка ходил в оверсайз коричневом секонд-хенд-тренче и имел типикал фейс. Характером он был больше сэд муд, чем разговорчивого, имел даже кульный виж зэ эдьюкейшен, то есть чтению книг, содержанием которых себя не пушил. Ему было совершенно все равно, он мэчился со всеми с равным вниманием. Если ему запитчили химию, он бы от нее не отказался». Как вы догадываетесь, это отрывок из поэмы «Мертвые души». Перевод языка Гоголя на современный русский нелитературный язык.

Госдума решила защитить язык от чрезмерных заимствований иностранных слов. Пример из внедрения в речь россиян привела депутат Елена Ямпольская, зачитав с трибуны отрывок из поэмы Николая Гоголя, переведенный на современный молодежный сленг. В Сети он появился еще 2 года назад. Она заявила, что возглавляемый ею Комитет Госдумы по культуре выступает за чистоту русского языка, однако необходимые поправки в законодательство разработают еще нескоро. Поэтому пока Елена Ямпольская предложила ограничиться запретом для СМИ на «вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире».

О беззащитных эмбрионах

Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке, — как правило, это происходит в течение недели — эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери, и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все что угодно.

Правами эмбрионов озаботилась сенатор Елена Мизулина. Защитить их на протяжении недели, которую они проводят вне человеческого тела, она предлагает на законодательном уровне. Идею урегулировать вопрос она озвучила во время обсуждения в Совете Федерации закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев — этот законопроект верхняя палата российского парламента одобрила практически единогласно.

О взрывном выступлении с пресс-секретарем президента России



Хотели бы мы выступить в «Ледниковом периоде» в паре? Ой, нет! Вы что, это невозможно. Это отнимает слишком много времени. Не сомневаюсь, что это была бы бомба. Взрыв даже!

Пока Дмитрий Песков отвечал на вопросы журналистов о президенте России, его послании Федеральному собранию и о позиции Кремля, его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, призналась, что их совместное выступление исключено. Однако если бы это удалось, эффект оказался бы взрывным, убеждена она. По ее словам, Дмитрий Песков уверенно стоит на льду, традиционно посещает открытие «ГУМ-катка» и даже иногда играет в хоккей. Однако времени на участие в проектах у него нет.



О «башкире» Дмитрии Губерниеве

Мы давно к вам присматривались и думали, потянете на башкира или нет. Я думаю, вы точно настоящий башкир. Вы профессионал своего дела и настоящий патриот нашего российского спорта и нашей страны. Примите в знак благодарности от республики этот подарок — нашу башкирскую шапку. Будете в ней вести биатлон.

Разглядел настоящего башкира в известном спортивном комментаторе Дмитрии Губерниеве глава Башкортостана Радий Хабиров. В знак признания он вручил ему башкирскую шапку. Примерив головной убор, Губерниев пообещал Радию Хабирову последовать его предложению и провести в шапке эфир по биатлону.