Глава Минфина России высоко оценил темпы социально-экономического развития в Татарстане

Министр финансов России Антон Силуанов высоко оценил темпы социально-экономического развития Татарстана в ходе совместной коллегии республиканских Минфина, Управления ФНС и УФК по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики за 2022 год и задачам на 2023 год.



— Мы видим, что республика сработала очень хорошо. Что касается бюджета, то наша задача — реализовать все намеченные планы, несмотря ни на какие санкции и препоны. Здесь главное — грамотное управление. Мы всегда отмечали, что в этом плане в республике выстроено все очень четко. Поэтому насчет Татарстана у нас никаких опасений нет, — сказал он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил федеральный центр за поддержку республики. Он подчеркнул, что в регионе реализуют все намеченные планы, в том числе крупные инфраструктурные проекты, несмотря на сложности.



Фото: tatarstan.ru

В Татарстане совокупный сбор налогов во все уровни бюджетов вырос до 1 трлн 257 млрд рублей, или на 12,5%. Об этом сообщил сегодня глава Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

В результате доходы консолидированного бюджета республики ожидаются на уровне 513,2 млрд рублей, из которых 420 миллиардов поступило за счет собственных источников сообщил Марат Сафиуллин. Изначально доходы консолидированного бюджета на 2022 год были утверждены в сумме 405,3 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко