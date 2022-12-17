«Год научил нас действовать жестче»: бум туризма привел к рекордной загрузке отелей Казани

Гостиницы столицы принимают больше «дикарей», борются с серой арендой жилья и ищут замену ушедшему импорту

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На фоне спада выездного туризма в России турпорток в Татарстан в этом году вырос почти в полтора раза, выяснило «Реальное время». Республика вошла в топ-5 регионов по устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства. Рост популярности Казани среди самых востребованных маршрутов для отдыха привел к небывало высокой для межсезонья загрузке отелей — свыше 95%. На пике для всех желающих даже не хватало номеров. При этом ценник в гостиницах в среднем вырос на треть.

100-процентная загрузка и серая зона частников

Нынешний сезон для гостиничного бизнеса Казани оказался очень активным, особенно летом, когда практически во всех объектах туристической инфраструктуры наблюдалась стопроцентная загрузка, а город принял свыше 1,6 млн человек. Удачными выдались и ноябрьские праздники — участники рынка сообщают о небывалом всплеске популярности у туристов. И хотя итоги года официально еще не подведены, по предварительным подсчетам татарстанская столица может взять планку в 3,5 млн гостей.

Россиянам стало намного труднее выезжать за рубеж, по этой причине многие заинтересовались внутренним туризмом и открыли для себя, что путешествовать внутри страны не менее, а где-то даже и более интересно.



— Начиная с мая и до конца лета, отели Казани были очень хорошо загружены. В самый пик мы даже наблюдали дефицит номерного фонда, — рассказала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина. — В этот момент подключались собственники арендного жилья. Надо признать, ситуация здесь такова, что этот рынок никто не регулирует. Он остается серой зоной.

Еще один новый тренд — туристы стали останавливаться в Татарстане в среднем не на две-три ночи, а на пять-шесть суток. Таким образом, Казань начали рассматривать не только как маршрут выходного дня, но и как направление для полноценного отдыха. По словам Юшутиной, всеобщий рост цен на товары, безусловно, повлиял и на стоимость гостиничных услуг. В среднем ценник в казанских отелях подорожал на 10—30%.

По словам Юшутиной, всеобщий рост цен на товары, безусловно, повлиял и на стоимость гостиничных услуг. Фото: Ринат Назметдинов

— После того как закрылся самый популярный сервис по бронированию, мы ощутили спад количества заказов. Но здесь оперативно сработали отели, которые активно стали развивать свои сайты. Число прямых бронирований сильно возросло. На смену Booking.com пришли сервисы «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик». Они существовали и ранее, просто не были такими популярными, — отметила собеседница издания.

На новогодние каникулы предварительная загрузка казанских гостиниц в среднем составляет порядка 80%, есть гостиницы, которые забронированы на 100%, привели данные в Ассоциации, куда входят 65 отелей. Самым активным периодом с точки зрения количества туристов являются праздничные дни с 1 по 5 января.

«Казань без гостей не останется»

— Причиной активности туристов в этом году в большей степени стало ограничение поездок за рубеж. Гостей мы принимаем круглый год. Традиционно для нашей сферы пиковые даты — это праздники и детские каникулы. Еще лет 10 назад я бы с уверенностью ответил, что существует сезонность. Но сейчас могу сказать, что у того, кто успешно работает, высокий сезон может быть практически всегда, — убежден директор Bilyar Palace Hotel Александр Ракушев.

Введенные антироссийские санкции затронули и гостиничную индустрию, в первую очередь повлияли на выстроенные ранее логистические цепочки поставок — сегодня их приходится восстанавливать или искать новые пути. Пропавшую иностранную продукцию заменяют отечественной или товарами из дружественных стран. По словам эксперта, еще одна тенденция сезона — люди не планируют поездки на долгосрочную перспективу, а если решаются на путешествие, то бронируют отель напрямую без посредников.

По словам эксперта, еще одна тенденция сезона — люди не планируют поездки на долгосрочную перспективу. Фото: kzn.ru

— Этот год научил нас действовать жестче и динамичнее. Надо всегда держать нос по ветру. Сейчас время перемен и, наоборот, есть шанс развиваться, работать, подниматься. Опускать руки никогда не имеет смысла. Казань — гостеприимная столица, и гости это чувствуют. Ценник на наши услуги вырос, но не больше, чем на процент инфляции в стране. Затраты подорожали, отсюда и рост цен, — пояснил Ракушев.

Бронирований много, но они не гарантированы

По словам управляющего отелем «Ибис Казань» Тимура Хайбулина, всплеск внутреннего туризма схож с допандемийным 2019 годом, тенденция проявилась еще в прошлом году, а в этом — только усилилась. Если в самый разгар эпидемии отели простаивали, то сейчас загрузка довольно высокая. Что касается цен, они выросли в этой гостинице примерно 10—15%.

— Мы ощутили разницу в индивидуальном туризме. Сейчас туристы напрямую бронируют отели. Таких стало примерно на 20—30% больше. Эта тенденция началась еще с пандемии, когда люди предпочитали действовать самостоятельно. Кроме того, надо заметить, что сейчас стали планировать поездку не за месяц или два, а в основном за неделю или даже за несколько дней, — рассказал Хайбулин.

Одна из злободневных проблем отрасли — кадровый голод, который отельеры ощутили наиболее остро еще в разгар эпидемии. Молодые сотрудники гостиниц стали массово уходить в службы доставки, где зарплата выше. Что касается потрясений этого года, частичная мобилизация, по словам спикера, не оказала критического влияния на отрасль, чего нельзя сказать о санкциях. Основная проблема возникла с запчастями для профессиональной техники — посудомоечных машин, кухонных плит, стиральных машин и другого оборудования. Сейчас отельеры ведут поиски аналогов. В части продовольственного обеспечения гостиниц больших сложностей не было — в отеле давно работают в основном с отечественными производителями и поставщиками.

По словам управляющего отелем «Ибис Казань» Тимура Хайбулина, всплеск внутреннего туризма схож с допандемийным 2019 годом. Фото: Ринат Назметдинов

По словам Тимура Хайбуллина, нынешний сезон для отрасли характеризует неопределенность — бронирований много, но они не гарантированные:

— Если мы включаем опцию гарантированного бронирования, люди не хотят оплачивать сразу, потому что существует неопределенность. Количество броней примерно на том же уровне, что и в прошлом. Но это не дает уверенности в том, что загрузка номеров будет максимальной. Ни одно бронирование на новогодние праздники, которые туристы сделали самостоятельно через сайт, не проплачено, то есть гарантий никаких нет.

«Быстро ничего не делается»

Оценивая итоги года в целом для гостиничной сферы, президент Ассоциации отелей города Казани и РТ, директор отеля «Островский» Инга Гадзаова отметила, что нынешний год по своим показателям даже превзошел доковидный 2019-й. Эксперт также отметила более долгое пребывание туристов в Казани — до пяти-семи дней летом и до трех дней в среднем в эти дни. Что касается повышения цен, каждый отель пересматривает ценовую политику ежегодно.

— Стоимость рассчитывается исходя из того, что происходит определенный рост на коммунальные услуги и расходные материалы для отеля, его обслуживания. Говорить о том, что цены повысились из-за высокого спроса, было бы неправильным, — отметила Гадзаова.

По ее словам, ограничения этого года коснулись всех игроков гостиничного рынка. В первую очередь возникают трудности с поставками продуктов питания и профессиональной бытовой химии из-за рубежа. Сейчас владельцы отелей ищут им альтернативу. По каждой позиции в списке расходных материалов для обслуживании отеля идет политика ценового прироста, отметила эксперт. Письма, где сообщается о повышении цен в связи с введенными против России санкциями, отельерам приходят регулярно.

Инга Гадзаова (в центре) отметила, что нынешний год по своим показателям даже превзошел доковидный 2019-й. Фото: Ринат Назметдинов

— Мы работаем в плане импортозамещения. Представители Ассоциации отелей Казани и РТ встречались и с членами Торгово-промышленной палаты Татарстана, с коллегами из других регионов и областей. Обменивались информацией о предприятиях, которые работают у нас на рынке. Мы знаем, что есть производственные компании, которые готовы работать над тем, чтобы развивать линейку отечественной продукции в сфере профессиональной химии и другим направлениям. Но надо признать, что быстро, к сожалению, ничего не делается, так как мы не были к этому готовы. Пока мы не можем назвать конкретные компании. Все нужно изучить, и на это тоже нужно время, — сообщила Инга Гадзаова.

Что касается бронирований на новогодние каникулы, по ее словам, пока из татарстанских отельеров никто не может сказать с уверенностью, что бронь ближе к Новому году не будет отменена:

— С целью не потерять клиента и привлечь его мы с нашей стороны установили на своем сайте негарантированный тариф, то есть номер можно заказать без предварительной оплаты, человек может отказаться от брони в любой момент, но нам пришлось немного подстраховаться и установить так называемый minimum stay, то есть минимальное количество дней, на которые человек может забронировать номер в отеле. По этому тарифу забронировать отель всего на одни сутки невозможно. Нужно заказать пребывание как минимум на двое суток.



Средняя стоимость номера в гостиницах Казани на новогодние праздники составляет 8,6 тысячи рублей. Наиболее востребованными стали четырехзвездочные отели — на них пришлось 36% бронирований.