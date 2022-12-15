«В массовом сознании крымских татар эта эпоха стала золотым веком»

Из истории Крымского ханства, династии Гераев — потомков Джучидов и становления нации

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы из истории этого тюркского народа.

Предисловие

Одним из ключевых исторических этапов развития крымских татар по праву может считаться период Крымского ханства. За все время существования современной академической науки, вероятно, ни одна монография по истории крымских татар не может считаться полным и завершенным исследованием. Это касается любого периода крымско-татарской истории. Данное издание призвано заполнить некоторые пробелы истории.

Крым и Причерноморье заселяли тюркские племена со времен скифов и гуннов. Татары появились на этих землях в 1123 г. вслед за битвой на Калке. С их появлением весь степной и предгорный Крым стал частью Улуса Джучи. На побережье возникли фактически независимые генуэзские фактории, с которыми татары поддерживали торговые отношения.

После разрушения Тимуром Сарая и других городов Поволжья в 1395 г. столица Золотой Орды переместилась в город Крым (современный Старый Крым), а титул государства зазвучал так:

«Улуг Урда ве Дешт-и-Кыпчак» (Большая Орда и Дешт-и-Кыпчак). В русскоязычной литературе принято называть его «Крымское ханство».

Как одно из крупнейших государств — наследников Золотой Орды, Крымское ханство являлось частью большого этнокультурного пространства, расположенного на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, и поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Захватив столицу Золотой Орды город Сарай, крымский хан Менгли Герай I стал прямым наследником ханов Золотой Орды, или Великой (Большой) Орды, что позволило и всем последующим крымским ханам называть себя правителями Великой Орды.

Источник: wikipedia.org

В 1478 г. государство попало в вассальную зависимость от Османской империи. После русско-турецкой войны 1768—1774 гг. по условиям Кючук-Кайнарджийского мира Крым стал независимым государством. Россия и Османская империя обязались не вмешиваться во внутренние дела ханства и вывести оттуда свои войска, при этом признавалась духовная власть султана как главы мусульман (халифа) над крымскими татарами.

В 1783 г. Российская империя завоевала Крымское ханство, преобразовав крымскую часть занятых территорий в Таврическую губернию. 8 апреля 1783 г. Екатерина II издала манифест, по которому Крым, Тамань и Кубань становились российскими владениями, а в 1784 г. она объявила себя «Царицей Херсониса Таврического».

Принадлежность Крыма Российской империи была окончательно признана Османской империей в 1791 г. по Ясскому мирному договору. Вместе с падением Крымского ханства татарский фактор исчезает из международной политики.

Крымские татары, настроенные против российского правления и испытывавшие давление российской администрации, начали массово покидать Крым.

Население Крымского ханства, как и Золотой Орды, было неоднородным как в социальном, так и в этнокультурном и конфессиональном планах: были среди них как кочевники, так и жители городов; мусульмане, христиане и иудеи (караимы и раббаниты); население говорило на крымско-татарском, армянском, греческом и других языках. Именно этот период можно назвать ключевым для этногенеза крымских татар, формирования их многокомпонентной культуры.

Авторский коллектив третьего тома «Истории крымских татар» ставил себе целью представить объективную историю крымских татар на основе анализа широкого спектра источников и литературы. Все авторы данного издания являются известными специалистами.

Р.С. Хакимов, д-р ист. наук, научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани АН РТ; вице-президент Академии наук Республики Татарстан

Ханский дворец (Бахчисарай), картина Карло Боссоли, 1857. Источник: wikipedia.org

Введение

В истории крымских татар эпоха Крымского ханства занимает особое место. Именно в это время проходило складывание крымскотатарского народа, были заложены и получили развитие основы национальной культуры, языка, литературы, архитектуры, музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В массовом сознании крымских татар эта эпоха стала своего рода золотым веком собственной истории, а образ ханского прошлого наряду с родным языком, религиозной принадлежностью и памятью об ужасах депортации стал одним из источников национального самосознания.

Несмотря на то, что из всех осколков Золотой Орды Крымское ханство просуществовало дольше других, в исторической науке разных стран оно оказалось незаслуженно обделенным вниманием. Полноценная и объективная история Крымского ханства не написана ни на одном из тех языков, которые когда-то звучали на полуострове, как и тех, которые сейчас являются официальными языками Республики Крым. Для российских дореволюционных историков Крым на протяжении столетий был лишь очевидным соперником России, союзником и вассалом Османской империи. Советская историография в отношении к ханству прошла путь от весьма относительной объективности в рамках марксистской парадигмы в 1920—1930-е годы до резкого неприятия и обвинений в паразитарности (после трагедии 1944 г.). Представители турецкой исторической науки в основном рассматривали историю ханства как часть османской истории и арену противостояния двух империй — Османской и Российской, а значит места для собственной крымской истории в ней почти не оставалось. Постсоветская историческая наука, которая и в России, и на Украине унаследовала многие досоветские и советские стереотипы, иногда обогащая их новыми заблуждениями, до сих пор так и не смогла выработать единого подхода к средневековому прошлому крымских татар. Эта пестрота мнений и по сей день усугубляется не только разными методологическими подходами, но более всего политической ангажированностью, помноженной на незнание источников и языков или нежелание их использовать. Таким образом, в историографии истории Крымского ханства столь заметны многочисленные противоречия, голословные и заведомо ложные утверждения, не подкрепленные источниками выводы и стереотипные утверждения. Схожая картина (проявившаяся там, возможно, даже более остро) наблюдается и в историографии Золотой Орды — государства, которому ханство обязано своим существованием, за наследство которого оно долго и временами весьма успешно боролось. Но если в изучении истории Золотой Орды в последнее время произошел заметный и очень положительный перелом, то о Крымском ханстве сказать так было бы пока преждевременно.

Этот том отражает современное видение истории Крымского ханства историками разных стран (прежде всего России и Украины). Как нельзя нагляднее видны в текстах очевидные успехи, достигнутые учеными в последнее время, так и столь же очевидные лакуны и белые пятна, которые предстоит заполнить в будущем. Редакторы тома не стремились привести к единообразию авторские тексты и подходы. По возможности унифицировано лишь написание личных имен.

Больше ста лет тому назад выдающийся отечественный востоковед Н.И. Веселовский писал: «История Крымского ханства тесно связана с историей России. Неоцененные услуги оказало оно России в первые времена своего существования, помогая нам бороться с нашии врагами — Золотою Ордою и Польшей. Но с другой стороны, Крымское ханство, изменившее в скором времени свое отношение к России, обошлось нам недешево, унеся у нас много человеческих жертв и поглотив много материальных средств. Россия унаследовала Крымское ханство, на ней и лежит обязанность представить полную и беспристрастную историю этого ханства: к тому же средств у нас имеется для такой истории более, чем где-либо».

Руководствуясь этой мыслью, мы надеемся, что с появлением нашей книги эта обязанность хотя бы отчасти будет выполнена.

Зайцев И.В., д-р ист. наук, проф. РАН, заместитель генерального директора Государственного музея искусства народов Востока

Источник: wikipedia.org

Глава 1. Источники по истории Крымского ханства

1.1. Письменные арабографические источники. И.В. Зайцев

Письменные источники по истории Крымского ханства, написанные в арабской графике, могут быть условно разделены на османские и собственно крымские. Кроме того, и те и другие можно разделить на документальные (крымские ханские ярлыки — пожалования, а также внешнеполитические послания, которые также зачастую носят это же название; османские дефтеры различных видов — политической и финансовой канцелярий; записи копий решений шариатских судов — сиджил, оригиналы судебных решений, купчие и проч.) и нарративные (к которым по большей части относится историография).



Ханские ярлыки

Количество крымских ханских ярлыков — пожалований весьма велико и охватывает весь пе- риод существования ханства. Эти источники — ценнейший материал для изучения социально-экономической жизни Крымского государства, топонимики, ономастики и проч. Ярлыки XV—XVI вв. с точки зрения дипломатики изучены более подробно, благодаря фундаментальном труду лучшего знатока джучидской деловой письменности М.А. Усманова. Именно ему принадлежит скрупулезное исследование происхождения джу- чидского ярлыка, а также эволюции ханских пожалований. Как показал М.А. Усманов, в 1540-х годах, судя по сохранившимся образцам, в Крыму появляется новая разновидность суюргального ярлыка. Писцы ханского дивана стремятся к максимальной лаконичности текста пожалования, еще свободного от тяжеловесных арабизмов ярлыков второй половины XVI—XVII вв. Отличительной чертой этого нового суюргального пожалования становится замена диспозиций — запрета тарханных жалований на диспозицию — утверждение суюргальных, где определяются территории и границы владений [Усманов, 1979, с. 245]. Иными словами, вместо освобождения от повинностей и налогов держателям ярлыков жалуют землю. В эпоху Сахиб Герая был узаконен и обычай взимания платы за оформление пожалования. Несмотря на достигнутые успехи в изучении актового материала XV—XVI вв., его источниковедческий потенциал далеко не исчерпан. Совершенно очевидна потребность новых исследований и изданий. Так, например, до нас дошло 10 ярлыков Сахиб Герая времени его правления в Крыму (не считая казанского, выданного 1 января 1523 г. Шейх-Ахмаду). Из них ровно половина — копии (иногда даже копии с копии), вторая половина — подлинники. Однако ни один из этих текстов полноценно не издан (факсимиле, текст, перевод, комментарии). Это относится и к ярлыкам других крымских ханов XVI в.

Необходимо отметить, что до сих пор возможно обнаружение даже ранних ярлыков, по- добно недавно найденному в фондах БИКАМЗ фрагменту ярлыка Сахиб Герая [Зайцев, Али- ев, 2020]. Это в настоящее время единственный оригинальный образец делопроизводства эпохи Крымского ханства, сохранившийся в собрании Бахчисарайского музея-заповедника. Известно, что в довоенной коллекции музея имелись десятки оригинальных документов. Все они погибли 27 октября 1941 г. во время бомбардировки нацистской авиацией Керчи, куда их эвакуировали. В наши дни часть этого комплекса ханских ярлыков доступна лишь в виде изображений на стеклянных негативах, находящихся в фондах музея-заповедника. В списке утраченных книг и рукописей Бахчисарайского музея за 1946 г. значатся «книги, в которых переплетены ярлыки крымских ханов и другие рукописные уникальные документы времен ханов, касающиеся культуры, быта и имущественных взаимоотношений населения» [Культурные ценности, 2015, с. 152]. Ярлыки XVII—XVIII вв. изучены гораздо менее. Эволюция формуляра крымских пожалований этого времени не изучена. Значительная их часть (хранящаяся прежде всего в архивах Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы и др.) не опубликована [Зайцев, 2007а, с. 174—182].

Крымские ханские ярлыки — послания в сопредельные страны также изучены неравномерно. Часть, охватывающая XVI—XVII вв. и сохранявшаяся в Москве в Архиве МИД, была опубликована Х. Фаизхановым и В.В. Вельяминовым-Зерновым в оригинальной графике в 1864 г. (Материалы для истории Крымского ханства, 1864). Это собрание относительно недавно издано Р.Р. Абдужемилевым заново в латинской транслитерации [Документы, 2017]. К этому архиву тесно примыкает собрание ярлыков 1648—1668 гг., изданное А.З. Сойсалом [Soisal, 1939]. Публикаций оригинальных образцов переписки крымских ханов за XVII в. немало, но документы XVIII в., в огромном количестве хранящиеся в архивах России, почти не тронуты исследователями.

Источник: wikipedia.org

Внешнеполитическая документация османского двора, имеющая отношение к Крыму и со- хранившаяся в турецких архивах, изучена более полно, благодаря публикациям документов архива дворца Топкапы: это прежде всего переписка крымских беев, султанов и ханов с османским двором, фетхнаме о взятии Кафы [Kurat, 1940; Desaive 1972, с. 560-583; Le Khanat, 1978; Ostapсhuk, 1987].

Большим подспорьем для историков Крымского ханства является сборник 112 османских архивных документов из различных собраний, охватывающий период с 1567-го по начало 1790-х годов, изданный в Стамбуле в 2013 г. [Osmanl1, 2013]. Часть использованных в этом томе документов принадлежит к разряду «Реестров важных дел» («Умур-и мюхимме дефтерлери»), более известных под сокращенным наименованием «Мюхимме дефтерлери». В этих реестрах регистрировались тексты султанских посланий иноземным и вассальным правителям и указов, изданных Имперским советом (Диван-и хумаюн) от имени султана [подробнее об источниковедческой ценности см. Документы, 2008]. Для истории Крыма первостепенное значение имеет переписка Порты с крымскими ханами и своими наместниками в Азове и Кафе. Основная часть «Мюхимме дефтерлери» отложилась в Османском архиве при Премьер-министре Турецкой Республики. Сотрудниками Османского архива опубликованы тома 3, 5, 6, 7, 12, 82, 83, 85 «Мюхимме дефтерлери». В 2002 г. было опубликовано самое раннее дошедшее до нас «Мюхимме дефтери» за 951—952/1544—1545 гг., которое отложилось в Музее дворца Топкапы [Topkap1, 2002]. В 2013 г. в Стамбуле издан целиком один из томов «Августейших посланий», относящихся к Крыму: 91 документ за период с 1143 по 1190 г. х., т. е. 1730—1777 гг., среди которых в основном послания (хатт-и хумаюн) и указы (хюкюм) османских падишахов крымским ханам, несколько ответных писем и другие документы по самым разным вопросам внешней и внутренней политики империи и ханства [K1r1m, 2013].

