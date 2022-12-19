10 вопросов про факторинг: в чем выгода и отличие от кредита
Разбираемся в тонкостях факторинга вместе с экспертом из Ак Барс Банка
Оборот факторинга в России в 2021 году превысил 5,7 трлн рублей, а совокупный факторинговый портфель к началу нынешнего года составил рекордные 1,6 трлн, только за 2021 год прибавив 280 млрд. Такие цифры приводит начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексей Дробот, говоря об этой востребованной банковской услуге. Однако парадоксальная ситуация: несмотря на взрывной рост популярности факторинга, пользоваться им по-прежнему избегают многие представители бизнеса. Сложилась масса мифов о том, что он неудобен для бухгалтеров или слишком дорог по сравнению с кредитами. В очередной статье из рубрики «Теперь понятно» вместе с экспертом Ак Барс Банка отвечаем на 10 самых распространенных вопросов о факторинге.
- Что вообще такое — этот факторинг?
Факторинг — комплекс финансовых услуг, который представляет собой беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности. В классическом варианте ею пользуется поставщик товара или услуги с отсроченной оплатой.
К примеру, вам нужно поставить 10 тонн мандаринов в крупную торговую сеть, а она по договору поставки имеет право на трехмесячную отсрочку оплаты. С одной стороны, терять клиента вам не хочется — ведь по предоплате работать соглашаются далеко не все. С другой, на три месяца замораживать немалую сумму денег и не иметь возможности пустить ее в дело — тоже не хотелось бы. И в этом случае вы обращаетесь к фактору (в нашем случае — в Ак Барс Банк) и переуступаете ему право требования денег за ваши тонны мандаринов с торговой сети.
Фактор сразу же перечисляет деньги вам, направляет уведомление вашему клиенту о том, что произошла переуступка прав требования, и впоследствии расчеты происходят уже между банком и клиентом. По окончанию срока отсрочки платежа дебитор перечисляет деньги на факторинговый счет, который открывает специально для этого фактор. А вам останется только заплатить комиссию за пользование перечисленными деньгами.
- Банковское финансирование есть, комиссия за пользование деньгами — тоже есть. Тогда чем факторинг отличается от кредита?
Есть несколько радикальных различий между факторингом и кредитованием. В зависимости от ваших целей и обстоятельств вы можете выбирать между двумя этими способами банковского финансирования бизнеса.
Первое выгодное отличие факторинга от кредита — в том, что это не целевое финансирование. Фактору все равно, куда вы потратите перечисленные средства. В отличие от факторинга кредиты для бизнеса, особенно те, которые предоставляются с господдержкой, чаще всего целевые.
Второе отличие, оно же преимущество, — факторинг представляет собой беззалоговое финансирование. Чтобы выдать вам кредит, банк требует его обеспечения. Не каждый малый или даже средний бизнес может его предоставить в нужном объеме. Факторинг залога не требует: здесь в качестве обеспечения выступает сам по себе отсроченный платеж от вашего дебитора, который в полной мере покрывает расходы фактора.
Третье отличие от кредита — в том, что фактор во многих случаях сам берет на себя работу с дебиторской задолженностью и сам занимается возвратом долга от вашего клиента. У банков, которые предоставляют услугу факторинга, есть все необходимые для этого компетенции.
- При факторинге я сразу получу 100% средств за поставленный продукт или услугу?
Это зависит от того, кто является вашим партнером и какой вид факторинга вы выбрали.
Например, при факторинге с правом регресса вы получаете до 95% от суммы переданного реестра, при факторинге без права регресса можете получить и до 100%. Параметры устанавливаемого вида факторинга, процент финансирования и условия обслуживания обсуждаются индивидуально с каждым клиентом. Банк проанализирует контракт, проведет анализ ежемесячных объемов с вашими покупателями и подберет для вас наиболее удобный вид факторинга. На видах факторинговых продуктах более детально остановимся в п. 6.
- А что, если мой дебитор откажется подписывать уведомление от фактора о переуступке прав требования платежа?
В банке уже выстроена работа с крупнейшими дебиторами страны — к примеру, с сетями продуктовых магазинов. Мы помогаем работать всем: вашим клиентам помогаем получить отсрочку за счет факторинга, вам даем возможность вводить деньги за отгруженный товар в оборот компании, а не ждать их месяцами. Поэтому подобных проблем, как правило, не возникает.
Но если вы опасаетесь, что покупатель не захочет работать по этой схеме, можно воспользоваться услугой так называемого закрытого факторинга. В этом случае покупатель не уведомляется о том, что в сделке присутствует третья сторона. В контракте с покупателем указывается расчетный счет, открытый в Ак Барс Банке, и при поступлении денежных средств от контрагента погашается задолженность по факторингу.
- В чем профит пользования факторингом для меня как для владельца бизнеса?
Во-первых, в компании сократится кассовый разрыв: факторинг поможет сохранить и увеличить оборотные средства предприятия. При этом не вырастет кредитная нагрузка, но внешнее финансирование поступит. А выручку по договорам вы будете получать мгновенно, без многонедельного ожидания.
Во-вторых, факторинг даст вам возможность привлекать клиентов за счет предоставления отсрочки платежа. В тех ситуациях, когда деньги за товар или услугу вам нужны сразу, вы не всегда сможете баловать своих контрагентов отсрочками — и они могут перейти от вас к конкурентам, которые такую возможность имеют. С помощью фактора вы сможете избежать оттока клиентов, более того — привлечь новых.
В-третьих, фактор возьмет на себя проверку платежеспособности ваших новых клиентов. Если вы выберете факторинг без регресса, то и риск неоплаты поставки полностью с вас снимается — это будет наша проблема как фактора.
В-четвертых, факторинг не предполагает залога — а это позволит вам пользоваться внешним финансированием, не беспокоясь о том, хватит ли у вас активов для обеспечения перечислений от банка.
- Какие есть виды факторинга? Схема всегда одна и та же?
Разработаны разнообразные схемы факторинга — это комплексная услуга, которая собирается как своеобразный конструктор в зависимости от того, что именно вам нужно. Перечислим основные виды факторинга, которые предоставляет Ак Барс Банк.
Факторинг с регрессом. Здесь, если фактору не удастся получить с вашего дебитора условленную сумму, он будет требовать все недостающее с вас. Таким образом, риск неплатежа несете вы, а не фактор. Но в случае, если вы работаете с проверенными клиентами, которые обязательно заплатят, факторинг с регрессом — действенная схема, которая дает вам все перечисленные в предыдущем пункте преимущества. Плюсы такого факторинга — более низкая комиссия, чем у других видов. Интересно, что до 2018 года факторинг с правом регресса использовался в 78% сделок. А сегодня он уступает свою долю другим видам этой финансовой услуги и умещается в 26-процентной нише.
Факторинг без регресса. Это более дорогой, но и менее рискованный для вас вид услуги. Риск неоплаты полностью переходит на нас как на фактора. Мы не будем иметь права потребовать от вас компенсировать долг, если дебитор по каким-то причинам не станет платить. При этом подразумевается более тщательный анализ задолженности, которую фактор берет на себя. Плюсами такого процесса становится то, что с вас снимается риск неоплаты, а банк проводит тщательную комплексную проверку дебитора. В дальнейшем вы сможете работать с ним по более дешевой схеме через факторинг с правом регресса. Как показывает практика, подписание уведомления выравнивает платежную дисциплину дебитора. В связи с экономической нестабильностью последних лет факторинг без права регресса начинает превалировать среди наших клиентов.
Реверсивный факторинг. Здесь договор с фактором заключаете не вы, а ваш потенциальный должник. Вы спросите, зачем ему это нужно? Очень просто. Договор факторинга помогает дебитору воспользоваться отсрочкой платежа. И в таком случае комиссию за факторинг платит он, а не вы. Эта услуга, по нашему опыту, часто применяется, когда речь идет о поставке товара. Вы как производитель не можете ждать отсрочки платежа, а покупатель может заплатить только через три месяца — и в этом случае обратиться за факторингом может он. Или же вы можете предоставить только 30-дневную отсрочку платежа, а вашему клиенту нужно, например, 60 дней. Такое может случиться, если усложненная логистика не дает ему «уместиться» в 30 дней.
Агентский факторинг. Эта схема предназначена для сделок, которые заключаются для расчетов с вашими поставщиками. В этом случае мы авансируем вашу закупочную деятельность и направляем деньги вашему поставщику вместо вас. Таким образом, вы не изымаете свои оборотные средства, но при этом продолжаете получать поставки. Учитывая, что многие крупные поставщики в случае полной предоплаты предоставляют существенный дисконт на свои товары или услуги, то за счет этого дисконтирования большей частью перекрывается стоимость факторинга для получателя поставки. Параллельно он еще и получает желанную отсрочку платежа.
- А если я веду дела с зарубежными партнерами, факторингом можно пользоваться?
Международный факторинг — одна из популярных услуг, которую используют клиенты Ак Барс Банка. Он может быть экспортный и импортный.
Экспортный факторинг используют компании, которые поставляют за рубеж товары и услуги. В этом случае отсрочка платежа, получение валютной выручки и проведение расчетов может стать проблемой для самостоятельного исполнения. Мы помогаем с этим: авансируем поступление денег от зарубежного потребителя ваших товаров или услуг, обеспечим соблюдение сроков оплаты.
Импортный факторинг используется, если вы покупаете товары или услуги за рубежом, а мы, как фактор, гарантируем поставщику своевременное и полное поступление выручки.
Выбирая поставщика международного факторинга, нужно внимательно изучить его возможности. Например, в Ак Барс Банке открыто 12 корреспондентских счетов в дружественных странах в их валютах. Среди них — Китай, Турция, ОАЭ, Казахстан и другие страны. Через эти корреспондентские счета мы направляем средства за границу, причем даже в рамках агентского факторинга — то есть авансируя сделку в валюте вашего поставщика.
- Сколько времени занимает оформление договора факторинга? И надо ли идти для этого в банк?
Факторинг в Ак Барс Банке можно оформить онлайн в течение одного рабочего дня. Для этого совершенно не обязательно присутствовать в физическом офисе обслуживания — мы развиваем свою цифровую экосистему и за счет этого можем оказывать услуги факторинга даже в тех регионах, где не присутствуем.
У нас электронный документооборот, размещение заявки на факторинг происходит в реальном времени: вы просто импортируете из вашей учетной системы реестры на финансирование, переносите в банковский личный кабинет и направляете заявку. В результате, передав нам заявку утром, вы в тот же день увидите, что она исполнена в запрошенном вами объеме.
- Моя бухгалтерия испытает дополнительную нагрузку, готовя документы и проводя отгрузки?
Заявка на факторинг в случае, если ваши покупатели входят в список «топ-600»*, требует предоставления минимального набора документов. Это точно будет меньший объем работы, чем заявка на кредит для бизнеса, особенно с госфинансированием.
А что касается проведения документов, вся отчетность формируется в вашем личном кабинете. Более того, мы можем настроить все так, что вся дальнейшая информация по сделке из личного кабинета будет автоматически перенаправляться в вашу бухгалтерскую систему. Мы интегрируем наши системы с внешними, если ставится такая задача.
- Решено, мне это нужно. Сколько это стоит?
Стоимость факторинга может отличаться в зависимости от набора услуг, которые вам предоставляются. В этом наборе могут быть: защита от риска неоплаты поставки, ведение документооборота, работа с дебиторской задолженностью.
Комиссия на факторное обслуживание зависит от объема дебиторской задолженности, от размера отсрочки платежа, от схемы выплаты. Если нужны особые условия или особые виды факторинга — все это обсуждается индивидуально.
Справка
* 600 крупнейших предприятий РФ, согласно рейтинговому агентству Expert RA.
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