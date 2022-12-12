День в истории: Международный день нейтралитета и торжества Маркони

Чем примечательна дата 12 декабря?

12 декабря — Международный день охвата услугами здравоохранения и Международный день нейтралитета, а в России — День Конституции. 12 декабря Совинформбюро сообщило о провале немецкого плана взятия Москвы, Маркони показал миру беспроволочный телеграф, в Нью-Йорке показали «Крестного отца 2», начался Второй съезд народных депутатов СССР. Родились футболист Петр Дементьев, писатель Чингиз Айтматов, актриса Гульчачак Гайфутдинова, историк Искандер Измайлов. Умерли президент Азербайджана Гейдар Алиев, журналист Владимир Шевчук, художник Натан Альтман. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Корни Айтматова — в Кукморском районе

12 декабря 1913 года в Петербурге в семье из 11 детей родился Петр Дементьев. Из детей выжило пять, включая будущего футболиста, который перенес скарлатину. Профессионально сыграл на стадионе в 13 лет на чемпионате Ленинграда за «Меркур», а в 19 выступал за сборную СССР. В 1941-м с «Зенитом» был эвакуирован в Казань, работал на лесозаготовках и вытачивал снаряды. Закончил карьеру в 1952-м в ленинградском «Динамо», в 1958-м — тренером в казанской «Искре». В конце жизни работал слесарем-лекальщиком. Лев Кассиль написал рассказ о его поездке в составе союзной сборной в Турцию — «Пекины бутсы». Впрочем, сам герой называл рассказ «смесью были и небылиц».

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12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласского кантона Киргизской АССР родился Чингиз Айтматов. Отец его мамы Нагимы, Хамза Абдулвалиев, богатый татарский купец, родился в селе Маскара Кукморского района. Писатель так и не смог побывать в тех краях, хоть и заезжал в Татарстан незадолго до смерти. В 2018 году киргизские кинематографисты отсняли Кукморский район для фильма «Мир Айтматова. Мир без Айтматова» вместе с сыном прозаика Аскаром.

12 декабря 1960 года в поселке Сеймчан Магаданской области родился историк Искандер Измайлов. На север его родители переехали из Казани в конце 1950-х. В 1975 году Измайлов начал посещать в Магадане археологический кружок, а в 1977-м уже участвовал в археологической экспедиции по раскопкам Билярского городища под руководством Альфреда Халикова. После казанского истфилфака работал в ИЯЛИ, откуда ушел в Институт Татарской энциклопедии, также был советником президента Академии наук Республики Татарстан. Работал и в Институте археологии имени Халикова, и в Институте истории, где стал ведущим научным сотрудником отдела изучения Золотой Орды и татарских государств. Автор более 25 книг, монографий и брошюр, специализируется на средневековой археологии Поволжья, истории вооружения и военного дела средневековых государств Восточной Европы, этнической истории тюркских народов Евразии и других темах.

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12 декабря 1982 года в селе Борындык (ныне — Кайбицкий район) родилась актриса Гульчачак Гайфутдинова. Перед поступлением в институт культуры работает в местном ДК, после служит в труппе уфимского театра «Нур», с 2006 года — в театре Камала. Самая ее популярная роль — Чулпан в долгоиграющем спектакле «Мәхәббәт FM».

12 декабря 2021 года «Реальное время» опубликовало колонку Анатолия Кияшко, основателя проекта LISA Device, эксперта по цифровым медицинским технологиям IT-парка и Университета Иннополис, который предрекал: в ближайшие 10—15 лет тотальное превосходство в инженерных идеях будет принадлежать тем, кто сейчас будет развивать и делать эту «медицину в цифре».

http://docs.historyrussia.org

От Советского информбюро

12 декабря 1941 года Советское информбюро передало сообщение о «провале немецкого плана окружения и взятия Москвы»: «С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. (…) Теперь уже несомненно, что этот хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Немцы здесь явным образом потерпели поражение».

12 декабря 1989 года начался Второй съезд народных депутатов СССР. В частности, на нем группа депутатов, возглавляемая Борисом Ельциным, требовала отмены статьи 6 Конституции СССР: КПСС является руководящей и направляющей силой в государстве. В своем выступлении представитель Сведловского национально-территориального округа называл деятельность властей «многолетней имперской политикой».

Фото wikipedia.org/CC BY 3.0

Нажимаю — звонит!

12 декабря 1896 года Гульельмо Маркони продемонстрировал в лондонском Тойнби-холле в конференц-зале Лондонского благотворительного института беспроволочный телеграф. Главный инженер британского телеграфа Уильям Прис нажимал на ключ в одном черном ящике — а у Маркони в другом срабатывал звонок. При этом дальность работы аппарата была невелика — до 2,5 километра.

12 декабря 1974 года в Нью-Йорке прошла премьера картины «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, которая получила «Оскар» как лучший фильм года — это был первый сиквел, завоевавший победу. Также он выиграл в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий».