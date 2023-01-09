Марат Сафиуллин и сам играл, и спонсировал футбольные команды

Как журналист «Реального времени» играл и тренировал команды нового президента «Рубина»

Новый президент ФК «Рубин», начальник УФНС по РТ Марат Сафиуллин всегда любил футбол, руководил командами и сам играл в эту игру при первой же возможности. Подробнее об этом периоде его жизни рассказывает журналист спортивного отдела «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Начиналось все с «Кара Алтын»

Казанское футбольное и мини-футбольные содружества зачастую управляются VIP-персонами, любящими спорт. Это и Марат Шарифуллин, руководитель татарстанского подразделения «Банка России», чью команду можно поздравить с победой во Всероссийской корпоративной лиге, одержанной в ноябре. И руководитель Дирекции спортивных проектов Максим Денисов, ранее выступавший за команду UNION. И заместитель коммерческого директора «Рубина» Андрей Кораблев, посвящающий свободное время МФК «Авангард». Также и Марат Сафиуллин, новый генеральный директор «Рубина», про любовь к футболу которого СМИ писали только через призму его болельщицких пристрастий. На самом деле он и руководил командами, и сам играл при первой же возможности, чему свидетель — автор этой статьи.

Первое наше пересечение было связано с мини-футбольной командой банка «Кара Алтын». Тут необходима предыстория. Корреспондент «Реального времени» какое-то время ходил играть в футбол в спортзал Финансово-экономического института, благо в начале 90-х это было бесплатно. Играть не прекращали даже после того, как в спортзале снесли футбольные ворота, поскольку, по слухам, кто-то из футболистов повис на них, упал и покалечился. Вместо ворот мы начали использовать какие-то урны, наподобие мусорных. В итоге экс-футболист «Рубина» (кажется, это был Геннадий Климанов) устроился на работу в вуз, чтобы готовить студентов к участию в республиканской студенческой спартакиаде.

Так вот, знакомый тех времен по имени Ленар и пригласил автора статьи сыграть в 1997 году за команду банка «Кара Алтын», в котором трудился в те годы заместителем управляющего Марат Сафиуллин.

Фото: tatbank.ru

Как мы попали в четвертьфинал

В своей группе мы обыграли «Волну», с 15-летним тогда Женей Сошниковым, в будущем игроком молодежки «Рубина», а затем тренером Академии казанского клуба, а в заключительной встрече сыграли «огненную», как сейчас принято называть, ничью с командой телекомпании «Эфир» во главе с капитаном Марселем Бикбаевым.

Так как этот материал представляет собой личные воспоминания, раскрашенные «байками», то нелишне будет вспомнить, как мы тогда выходили в четвертьфинал. Происходило это в нашей игре с «Эфиром», который повел то ли с преимуществом в три, то ли в четыре гола. За «эфировцев» неистово болели игроки «Волны», которые сыграли с ними вничью, а нам уступили. Когда мне надоело слушать орущих «волновцев», я им объяснил, что победа «Эфира» выводит телевизионщиков в плей-офф с первого места, нас оставляет на втором, а «Волна» «идет курить бамбук». Что тут началось… Весь второй тайм нас гнали вперед скандирования новоприобретенных фанатов, а когда мы сравняли счет — 7:7, устраивавший и нас и «Волну», нас, что называется, «искупали в овациях». Даже ящик пива пообещали, но обманули.

В итоге «Кара Алтын» вышел в стыковые матчи с той самой «Волной», а затем и пробился в четвертьфинал, обыграв неудачника «вышки» «Татинком». В нашем составе «капитанил» будущий ректор Академии Государственного и муниципального управления при президенте РТ Андрей Ершов, но самого Сафиуллина в составе, кажется, не было.

С началом века «Ак Барс Банк» начал организовывать корпоративные соревнования по мини-футболу. Фото: Екатерина Красуцкая/tatar-inform.ru

Футбол продолжился в налоговой инспекции

Можно было предположить, что выступление «Кара Алтына» будет признано успешным, и футбольная история продолжится, но... Видимо, уход Сафиуллина сказался, и команда перестала существовать. С началом века «Ак Барс Банк» начал организовывать, по-видимому, первые в республике корпоративные соревнования по мини-футболу. В банке собрались неплохие любители Олег Гареев, Камиль Шаймарданов, в руководстве Волжско-Камского был еще один любитель — Айрат Каюмов, в «Заречье» вообще собралась целая команда, включая нынешнего юриста «Рубина» Константина Иванова, бывшего коммерческого директора ФК «Рубин» Айрата Гарипова, Аскара Кушаева.

Сбербанк РТ даже успел сыграть своей командой на городских соревнованиях, экс-футболист «Рубина» Павел Пановский и экс-сотрудник «Рубина» Владислав Чеблуков были в числе ведущих игроков, а команду поддерживал тогда руководитель спортклуба банка Владимир Житлов, легендарный тренер по фехтованию. Иными словами, банковское сообщество подошло к мини-футбольному турниру достаточно подготовленным. Это произошло в том числе и потому, что в профильном вузе, КФЭИ, успешно работали тренеры во главе с Ильдаром Абдуллиным, студенческая команда на постоянной основе выступала на городских соревнованиях, очень любопытно пересекаясь с КВН. К примеру, Ильнур Гумеров, успевал защищать ворота сборной института и играть за команду «Четыре татарина» (футболисты-юмористы Ришат Гималтдинов, Ильдар Фаттахов до сих пор в порядке). Мини-футбол привлекал все больший интерес к себе, и после первых турниров команд банков к нему стали проявлять интерес и профильные организации, включая налоговую инспекцию, налоговую полицию и остальных.

Это совпало с приходом на работу в Управление ФНС России по РТ Марата Сафиуллина на должность заместителя руководителя. В его команду меня привлекли в очень странном качестве тренера-консультанта. Бывший руководитель пресс-службы «Рубина» Дмитрий Макаров принял к сведению 10-летний опыт выступления на городских соревнований, знание элементарных правил мини-футбола, хотя в спорткомплексе «Батыр», где проходил турнир 2002 года, соблюдалось далеко не все, в том числе из-за нестандартных размеров игрового зала. «Игровых» ребят у налоговиков было немного, и их не спасли бы даже ни сам Ренат Камалетдинов, ни бывший начальник ФК «Рубин» Вилен Ахмеров (Илларионов), который стал работать с одной из команд-участниц.

В «новой реальности» не было команды сильнее ФНС. Фото: Екатерина Красуцкая/tatar-inform.ru

Подставы

Даже самая строгая, казалось бы, проверка на заявке, где необходимо было предоставлять документы игроков, не спасала. Футболистов «брали» на работу буквально накануне турнира, выдавали им удостоверения. Дошло до того, что налоговики, по слухам, как же без них, демонстрировали руководству других команд-участниц рабочие документы, где напротив кандидатов в футбольный турнир отсутствовали сведения о налоговых вычетах. Но не только голь на выдумку хитра, богатые тоже химичат. У команд, представляющих банковские структуры, начали появляться холдинговые компании, а в мини-футбольной команде за них играли экс-профессионалы, еще вчера игравшие на самом высоком уровне.

Если не можешь победить оппозицию, то ее необходимо возглавить. С каждым годом, когда профессиональных футболистов удивительным образом становилось все больше и больше среди участников «Кубка Ак Барс Банка», уже многие стали играть по принятым правилам. Если в первые годы существования команды в налоговой инспекции Сафиуллин вел дела через советника, то далее взял оперативное руководство в свои руки. Мне довелось быть свидетелем финала 2006 года, который из скромного спортзала «Батыра» проводился уже в роскошном «Баскет-Холле», и уже тогда в командах оставались единицы реальных сотрудников. Как, например, Станислав Голле в сборной Пенсионного фонда.

И вот в «новой реальности» не было команды сильнее ФНС. Память может подводить, но фотографии с турниров тех лет помогают различить в составе ФНС экс-футболистов «Приволжанина» Дмитрия Благова и Марселя Тухватуллина, ведущих миньщиков (игроков в мини-футбол) республики тех лет Артема Пожидаева и Марата Рахимова, у холдинговой компании «Ак Барс» были Игорь Арапов, Андрей Борзенков, Эдуард Гатауллин. Мини-футболисты Казани были востребованы везде и всюду, на банковских турнирах — они «банкиры», на спартакиадах «Газпрома» — «газовики», на турнирах общества «Динамо» — «сотрудники».

Тот «Кубок Дружбы» был последним в истории. Фото: minsport.tatarstan.ru

«Кубок Дружбы»

Символично, что в 2008 году состоялся десятый, последний, турнир на призы «Ак Барс Банка», и тут же стартовал первый международный турнир «Кубок Дружбы», в котором принимали участие представители законодательных и исполнительных ветвей власти различных краев и областей России, а также стран СНГ. Сафиуллин с 2009 года возглавлял УФНС по РТ, а с 2014 года вышел на поле в составе команды Кабмина РТ.

«В исполнении поручения Ильдара Халикова и под его руководством мы впервые организовали команду, — рассказывал заместитель министра спорта Халил Шайхутдинов. — Включили в нее лучших футболистов, отличившихся на Спартакиаде госслужащих РТ». Помимо Сафиуллина, в том составе еще один министр Артем Сидоров, «главный» по экологии, вели вперед свою дружину.

Мы в составе сборной СМИ РТ вышли на Кабмин РТ на групповом этапе, и тут один из наших футболистов, отнимая мяч, случайно нанес удар по ноге Сафиуллина, многострадальной, поскольку именно травмы зачастую мешали ему выходить на поле, а не оставаться в числе болельщиков.

Увы, тот «Кубок Дружбы» был последним в истории. Возможно, потому что на послематчевом банкете представители команды Госсовета РТ озвучили интересное предложение о приглашении на следующий турнир команды Крыма. Предложение было принято на «ура» участниками банкета, которые, подняв бокалы, дружно проголосовали «за» новоиспеченного дебютанта «Кубка Дружбы». С тех пор ни «Дружбы», ни Крыма в российских соревнованиях не было.

Данную статью можно считать предложением административной команде «Рубина» с ее новым руководителем сыграть в футбол с командой СМИ.

Джаудат Абдуллин