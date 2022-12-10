Присосались на миллиард: Бадрутдинов о детском лепете глав и чистках на КАМАЗе и в «Татспиртпроме»

В Казани на форуме «Алма — бирмэ» обсудили успехи и неудачи борьбы с коррупцией

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На 1 млрд рублей выросла прибыль компаний «Татспиртпрома» всего за пару лет. Такой пример антикоррупционной работы озвучил накануне глава профильного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов. «Новый директор просто эти «присоски» так называемые, кабинетные фирмы отшил, что зарабатывали по каждому направлению», — пояснил он гостям и участникам форума «Алма — бирмэ» («Не бери — не давай»). Почему председатель Верховного суда РТ не проводит приемы граждан, что такое «тихая взятка» и какой район республики «прихватизировал» бывший глава — в репортаже «Реального времени».

Грамота для судьи или «тихая взятка»?



С начала года в Татарстане пытались передать в качестве взяток 55 млн рублей. Эта цифра о вскрытых преступлениях из официальной статистики не вполне отражает реальную картину. К такому выводу пришли участники антикоррупционного форума, который прошел накануне на площадке IT-парка в Казани — в Международный день борьбы с коррупцией.

— Коррупция — это очень многофакторное явление. Мы с вами привыкли, что в первую очередь считается экономический ущерб, хотя я считаю, что иногда ущерб моральный, нравственный, он гораздо выше. Потому что коррупция, где бы она ни проявлялась, подрывает доверие граждан к институтам власти, к государству и обществу, — подчеркнула председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов поддержал это мнение: «Коррупционные действия очень многогранны. Они не обязательно связаны с деньгами, взяткой... Это злоупотребление своими служебными полномочиями». Гилазов дал понять — борьба с коррупционными рисками идет и внутри судебной системы, уже несколько лет поступившие в суды дела распределяет не председатель, а электроника. «Это повышает доверие к суду и выравнивает служебную нагрузку на судей», — сообщил он, добавив, что «всякие попытки компрометации, оказания давления [на суд] нами пресекаются».

Главный судья республики привел обсуждавшийся на Совете судей РФ пример — можно ли руководителю суда проводить прием граждан. «Я, как председатель Верховного суда республики, личный прием не веду, потому что он непосредственно связан с одним — человек хочет, чтобы я вмешался в рассмотрение этого дела. Разве это не коррупционная составляющая?" — рассуждает Гилазов и припоминает уже звучавшую в кулуарах форума фразу про «тихую взятку»:

— Да, и это есть. Районный глава дает почетную грамоту районному судье. Спрашивается — на каком основании? Что он сделал для этого района? Где его беспристрастность и следование принципу закона?

Сейчас перед получением таких наград судье необходимо получить согласие Квалификационной коллегии судей.



В свою очередь, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев заявил о «коррупционном налоге», что уже закладывается предпринимателями в себестоимость любой услуги и продукта. Однако экс-начальник УВД Казани, ныне вице-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Валерий Красильников поспорил с депутатом: «Не знаю, кто там и что закладывает... Наверное, абсолютное большинство ничего не закладывает».

По мнению Красильникова, за год после его выступления на антикоррупционном совете у президента РТ «сделан серьезный шаг, чтобы снизить административные барьеры для бизнеса», однако подход с разработкой четких регламентов действий госслужащего на каждый случай чреват потерей инициативы и формализмом. «Порой работники госаппарата идут по такому пути, что они выполняют регламент и не смотрят — будет ли положительный результат...»

На провокационный вопрос, чем отличается борьба с коррупцией в Башкирии и Татарстане, перебравшийся в Казань из Уфы замруководителя Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев ответил четко — правоохранительные органы двух регионов работают достойно и эффективно. Благодаря помощи коллег из ФСБ, МВД и других служб: «Следственный комитет находится на передовой линии противодействия этим преступлениям. Но одни мы на этом фронте ничего сделать не можем. Только во взаимодействии с другими правоохранительными органами», — отметил он.

Фото: tatarstan.ru

На форуме зачитали обращение президента Татарстана. Рустам Минниханов считает, что одним из самых эффективных механизмов борьбы с сокрытием информации на различных уровнях власти становится цифровизация. «До конца года мы намерены завершить перевод в электронный вид всех государственных и муниципальных услуг, что позволит повысить открытость и подконтрольность их предоставления населению республики», — сообщил глава республики, добавив, что республика намерена и дальше развивать такие платформы обратной связи с населением, как «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент».

Бадрутдинов об «оккупации» Агрыза и доходах присосавшихся

Бывший руководитель БЭП МВД Татарстана Марс Бадрутдинов уже 11 лет возглавляет Управление президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. По его словам, при становлении в республике института противодействия коррупции серьезно изучался как мировой опыт, так и практика работы силовых органов. Так, выездная работа экспертной группы с привлечением специалистов разного уровня отчасти повторяет опыт работы оперативно-следственных групп, что в свое время создавались по приказу руководителя МВД Татарстана Искандера Галимова больше 20 лет назад.

Первый такой выезд, как вспоминает Бадрутдинов, был на КАМАЗ в конце 90-х — начале 2000-х: «Тогда это был умирающий завод — невыплата зарплаты, волнения». В следственно-оперативную группу включили 30—40 ревизоров от разных структур, и почти два года они ездили в Набережные Челны изучать и анализировать работу автогиганта. И нашли причины его «предсмертного» состояния:

— У директора было где-то 10 замов по разным заводам, и каждый руководитель действовал уже не ради предприятия, научились деньги зарабатывать... Со времен строительства металл на завод поступал прямиком из Магнитогорска в Челны по железной дороге. Как только дали определенную слабину, фирмы детей, внуков каждого директора вписались в эту схему поставки металла — одна, вторая, третья, четвертая. Так что пока тонна из Магнитогорска до завода едет ее стоимость вырастает с 1 до 10 тысяч... И по всем направлениям такая картина была!

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Позже такую же ситуацию силовикам пришлось разгребать в Нижнекамске, а далее опыт МВД Татарстана был взят на вооружение в Москве и аналогичную группу создали для наведения порядка на автозаводе в Тольятти. «Когда все эти фирмы-«присоски» отшили, кого-то привлекли, где-то руководители сами ушли, пока их не посадили... Получили на сегодняшний день наш процветающий КАМАЗ, который знает весь мир», — продолжил свой рассказ начальник управления.

Такая же группа разбиралась в истории убийства главы Агрыза Рафиса Саетова, которого расстреляли 30 августа 2002 года. «С самого начала была версия — убийство совершено на экономической основе», — вспоминает Марс Бадрутдинов:

— Сейчас это не секрет. Там действительно были группировки, так называемые «Татар-Базар» — удмуртские. При въезде в Ижевск там целое поселение, и они полностью оккупировали Агрыз. А глава, порядочный человек, пытался противостоять. Потому что они захватили все поставки в бюджетные учреждения. Если продукция в Елабуге стоила 100 рублей — агрызские школы получали ее по 500. Соответственно, всегда денег не хватало, вот такой паразитирующий момент был выявлен. Мы открыли глаза себе и многим.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2005-м за организацию этого убийства Верховный суд РТ приговорил к 17 годам колонии депутата Госсовета РТ, предшественника убитого на посту главы Рустама Закирова, непосредственные исполнители получили на два года меньше.

На форуме прозвучала информация, что от накруток фирм-«паразитов» пострадали и все жители Татарстана — плательщики ЖКХ. Поскольку в тарифы оказались заложены интересы родственников ВИП-энергетиков. В зону критики попало и бывшее руководство «Татспиртпрома». «Каждому отдали по направлению — зарабатывайте. А вот буквально на днях спрашивал у нового руководителя. У них на миллиард прибыль увеличилась — он просто эти «присоски» так называемые, кабинетные фирмы отшил», — сообщил докладчик.

«Наша задача — не посадки»



В Международный день борьбы с коррупцией самый информированный по этой части спикер напомнил ряд серьезных проблем, которые помогли решить объезды ревизоров. Одна из них — дефицит муниципальной земли, актуальный для всех крупных городов республики: «В Нижнекамске — хотите верьте, хотите нет — на момент проверки почти ни одной сотки муниципальной земли не было. Надо детсад строить или другой объект для города — надо землю купить у такой-то фирмы. Фирмы расписаны на какого-нибудь Иванова-Петрова. Глава говорит — задавайте вопросы тому, что до меня был...»

Итогом проверки стал частичный возврат ранее розданных муниципальных земель. В Набережных Челнах для такого же возврата понадобились меры пожестче — расстаться с активами прикормленные местной властью собственники пожелали лишь после возбуждения уголовных дел. «Здесь ситуация такой «тихой» взятки, тихой коррупции. Если ты один раз сделал одолжение — однозначно, второй раз к тебе подойдут, и ты уже втянешься в это болото», — убеждал собравшихся Бадрутдинов.

— Есть некоторые муниципальные образования, что, по большому счету, принадлежат бывшим руководителям. Такие примеры у нас есть. И получается, как собака на сене — ни себе, ни людям, продолжил он. — Вот мой родной район — Черемшанский. Больше половины района принадлежит бывшему руководителю этого района. При этом там не сеют, не сажают и земли не осталось. А население что должно делать, если работы в селе нет? Вот и стоят пустующие деревеньки и села...

Коррупцией в чистом виде Бадрутдинов считает и некогда существовавшие в каждом районе «карманные» фонды помощи. Под предлогом сборов на нужды района, проведения Сабантуя, других мероприятий бизнесменов просили поделиться доходами, а рулили в фондах глава администрации и главбух: «Это направление тоже упорядочили. Прописали регламент в рамках дозволенного», — отметил выступающий. С его слов, можно было и «кинжалом пройтись» — но кто тогда работать будет?

Фото: realnoevremya.ru

— Наша задача не посадки, а глаза открыть... Тогда как правоохранительные органы направлены в основном на выявление «палок» — не я придумал это словосочетание. Просто если по сравнению с прошлым годом какой-то показатель статистики меньше — значит, орган плохо работает, — опираясь на 27-летний опыт службы в МВД, заметил руководитель антикоррупционного управления.

Дальше, не называя имен, прошелся по двум главам муниципалитетов. Один не указал в декларации полученную в конверте премию, другой «забыл» о продаже дома за 5—10 млн. «Ой, я специально не указал, чтобы детям (или девчонкам) купить мороженое по секрету от жены», — объяснял первый на комиссии по контролю за доходами и расходами. «Не знал, что если за наличку продал, надо указывать», — говорил второй. Бадрутдинов назвал такие заявления руководителей детским лепетом.

Миллиардеры из нефтеграда и липовое образование

А еще припомнил историю отставки двух крупных альметьевских руководителей-депутатов, которых в 2020-м году поймали на миллиардных пробелах в декларациях. После чего потребовали досрочно лишить полномочий.

Напомним, как ранее рассказывало «Реальное время», один из этих избранников не отразил сведения о наличии доходов из восьми источников на сумму свыше 630 млн рублей (причем речь идет о законных доходах от акций, вкладов и т.д.) и 13 объектах недвижимости, включая шесть участков, пять нежилых помещений и зданий, а также жилой дом и квартиру, в том числе за пределами республики — в Москве и Краснодарском крае. Промолчал и о раритетных экземплярах отечественного автопрома — «ГАЗ М-20 Победа» 1952 года выпуска и трех моделях «Волги» 1960, 1965 и 1997 годов.

Второй депутат решил не делиться с проверяющими информацией о 18 объектах недвижимости, включая семь квартир, семь участков и четыре жилых дома в Казани, Москве и Подмосковье. А еще не указал прицеп к легковому автомобилю и импортную мотолодку 2015 года — говорят, при проверке больше всего удивлялся тому, что нашли даже ее.

Фото: realnoevremya.ru

«У них ответ один — работник увидит, что получает в миллион раз меньше. Мы лучше уйдем от депутатства, чем будем показывать свой доход», — отметил Бадрутдинов на форуме. Пользуясь случаем, с площадки форума он обратился к ректорам всех татарстанских вузов с просьбой не превращать платное образование в профанацию, когда человек, даже прогуливая лекции, получит диплом. Как такой «специалист» потом работать будет? Свежим примером стал кадровый отбор в аппарате президента: в конкурсе на одну вакансию заявились 27 претендентов, в том числе из соседних регионов и Москвы. В документах все красиво. Отбор в форме собеседования не прошел ни один.

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