Спекуляция землей в законе и подпольные могилы: что нашли ревизоры Кремля на кладбищах и в мэрии Казани

Борцы с коррупцией обнародовали итоги проверок работы КЗИО и других структур муниципалитета Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

50 млн рублей упущенной выгоды для бюджета насчитали всего по одной сделке члены республиканской антикоррупционной экспертной группы при проверке работы исполкома Казани. Было установлено: в столице Татарстана широко используется схема отчуждения муниципальных участков без торгов, путем их мены на земли коммерсантов. На бумаге обмен выглядит равноценным, на деле коммерсанты «наваривают» на проданном за 1 рубль квадратном метре до 230 тысяч рублей! В зону особого внимания борцов с коррупцией также попал новый вид школьных поборов и запрещенная законом бронь мест упокоения.

Отдали 40 млн — заработали 725!



Накануне Международного дня борьбы с коррупцией в Казани впервые озвучили результаты первой в Татарстане масштабной проверки деятельности столичного исполкома. Общий размер вскрытых нарушений в сфере распоряжения бюджетными средствами и имуществом называть не стали. Однако получившие огласку факты говорят сами за себя.

Главным спикером пресс-конференции с силовиками сегодня стал замначальника антикоррупционного управления при президенте РТ Рустам Гаязов. В его докладе прозвучало несколько весьма занятных историй о земельных сделках КЗИО Казани «с признаками упущенной выгоды».

Так Гаязов рассказал — в феврале 2021 года исполком поменял три участка общей площадью 1,9 га на участок коммерсантов 2,7 га. Перед заключением договора проводилась оценка, согласно которой объекты мены двух сторон оценили одинаково — в 265 млн рублей.



Но в ходе проверки данной сделки оказалось, что за год до нее коммерсанты купили тот участок почти в 7 раз дешевле — за 40 млн рублей. Так что на обмене с муниципалитетом смогли «наварить» 225 млн рублей. Но на этом удача от них не отвернулась. Один из трех бывших муниципальных участков фартовые бизнесмены в конце 2021 года продали уже за 500 млн рублей! То есть получили от сделки в 18 раз больше первоначальных затрат. Правда, перед этим переоформили недвижимость в собственность связанных компаний еще несколько раз.

По данным источников «Реального времени», речь идет о территории близ важнейшей транспортной артерии Казани — моста «Миллениум». Фото: Максим Платонов

Казалось бы, сотрудники исполкома должны кусать локти?! Однако в ходе проверок ответственные лица никаких переживаний по поводу той самой упущенной выгоды не высказывали. И уверяли проверяющих — все действия были законными.



По данным источников «Реального времени», речь идет о территории близ важнейшей транспортной артерии Казани — моста «Миллениум». Добавляет интриги в эту историю тот факт, что участок 2,7 га, которым так удачно распорядились коммерсанты, в оценке исполкома значился землями коммерческого назначения. А в ЕГРН было указан другой разрешенный вид использования.



Название фирмы-выгодоприобретателя на пресс-конференции не называлось.

На месте «рублевой» охранной зоны выросли высотки ЖК

Еще один вариант «равноценного» обмена на 124 млн рублей был зафиксирован проверяющими после изучения сделки 2020 года. КЗИО отдал два муниципальных участка за один участок ООО, купленный на полгода раньше за 20 млн рублей. Отметим, что все такие мены проходили без торгов и не оставляли возможности иным участникам рынка претендовать на освоение территорий и предлагать более выгодную для муниципалитета цену.

Вопросы вызывает и сделка 2018 года по обмену участка 0,44 га на ул. Односторонка Гривки на муниципальный актив 0,88 га в районе улиц Вахитова — Яруллина — Пролетарской.

Несмотря на разную площадь, оба участка оценили в 42 млн рублей, указав при оценке, что 0,3 га из муниципального участка не представляют коммерческой привлекательности и не могут быть использованы под застройку, поскольку попадают в охранную зону Куйбышевского водохранилища. И оценили каждый «квадрат» из указанной «бросовой» земли в 1 рубль. «Рядом с этим участком, также в водоохранной зоне, на момент оценки уже находились застроенные индивидуальными домами участки. В настоящее время на этой земле выстроен жилой комплекс. Стоимость квадратного метра в квартирах — от 230 тысяч рублей», — поделился результатами проверки замначальника антикоррупционного управления при президенте РТ. Правда, выдвинул предположение — возможно, новому собственнику «каким-либо образом удалось снять ограничения»...

Исполнители некоторых контрактов представили недостоверные акты по выполненным работам: например, о перекрытии улиц на «Ночной велофест — 2021» 126 грузовиками, которых у подрядчика просто не было в наличии. Фото: Владимир Васильев

Всего за последние пять лет казанский муниципалитет заключил 33 соглашения об обмене землей с коммерсантами.

Признаки упущенной выгоды бывшие и действующие силовики разглядели в истории перераспределения участка в центре Казани, на улице Тельмана, в 2018 году. Соглашение заключалось земельным комитетом с физлицом, без торгов. Участок гражданина в 1,4 тысячи «квадратов» объединили с муниципальным в 3,6 тыс. «квадратов». За такое увеличение своей территории частник отдал в бюджет около 8 млн рублей из расчета 203 тысячи за каждую сотку. Тогда как земли в зоне, прилегающей к Казанскому кремлю, продавали по цене от 1,5 млн рублей. А тот участок, что городские чиновники «перераспределили» таким образом, имел правильную геометрическую форму, удобную для застройки...

Также в своем докладе Рустам Гаязов упомянул несколько контрактов МУП Казани, исполнители которых представили недостоверные акты по выполненным работам:

об охране пустующих муниципальных помещений и подвалов (возбуждено уголовное дело, ущерб оценен в 3 млн рублей);

о перекрытии улиц на «Ночной велофест — 2021» 126 грузовиками, которых у подрядчика просто не было в наличии;

о предоставлении техники для организации в Казани Всероссийской переписи населения в 2020 году, где часть попавших в отчеты водителей заявили о том, что либо вообще не занимались этим, либо оказывали услуги в меньших объемах.

«Карточные» поборы в школах

Досталось сегодня и подрядчикам казанского муниципалитета, работавшим над улучшением безопасности школ и детсадов. Всего в 2022 году на оборудование учебных заведений Казани системами управления доступом с целью обеспечения безопасности было выделено более 40 млн рублей, однако без нарушений не обошлось. Вскрылись и поставки более простого с технической точки зрения оборудования, и невыполнение работ в срок, и «неправомерное взыскание платы за доступ в учебные заведения с учеников, родителей и персонала».

В выступлении докладчика была упомянута гимназия №122, где онлайн-переводами закупку карт доступа оплатили 1 184 человека. По 200 рублей за каждый кусочек пластика. Хотя муниципальные контракты предусматривали закупку 15 тысяч карт за счет бюджета — по тысяче на каждое из 15 учреждений.

— После мониторинга компания «Эволюция» сообщила: деньги будут возвращать, — сообщил Гаязов.

И добавил, что такие же нарушения в школе №55 уже устранены — деньги за 750 карточек родителям и педагогам вернули.

В список пострадавших от «карточных» поборов также попали ученики и персонал школы №65.

В выступлении докладчика была упомянута гимназия №122, где онлайн-переводами закупку карт доступа оплатили 1 184 человека. Фото yandex.ru/maps

Бизнес-проводы на тот свет

В 2022 году ревизоры казанского Кремля установили — в Татарстане не соблюдаются требования законодательства в сфере ритуальных услуг и похоронного дела. В 35 районах республики вообще нет специализированных муниципальных служб, все отдано на откуп коммерсантам. «Это делает невозможным получение гарантированных услуг по погребению на безвозмездной основе», — подчеркнул Рустам Гаязов. В списке — Зеленодольский, Высокогорский, Альметьевский, Чистопольский, Бавлинский, Ютазинский, Бугульминский и Лениногорский районы, там полномочия местной власти «фактически переданы хозяйствующим субъектам».

К чему это приводит? В Татарстане вскрыты случаи оказания администрациями кладбищ услуг «заблаговременного бронирования участков для захоронения — за вознаграждение». То есть нарушается ФЗ «О погребении» — участки для захоронения должны предоставляться бесплатно, указал докладчик.

— На отдельных кладбищах, как правило, закрытых, допускается захоронение в неприспособленных местах. Были случаи захоронения прямо на дороге, на тротуаре, на тропинках, проездах, — продолжил Гаязов, избегая названий населенных пунктов. — Учет мест захоронения и передача этих данных в архив в полном объеме фактически нигде не ведется, что создает условия для потери данных о захороненных гражданах... Допускается строительство в пределах действия охранных зон — жилой дом ставится прямо вдоль забора кладбища... Данные о числе учтенных кладбищ в разных госорганах разнятся, часть в установленном порядке не оформлена.

В то же время в Казани и Альметьевске реализуется программа цифровизации этих данных. И по фамилии покойного можно прямо на сайте уточнить место захоронения.

Проверяющие обнаружили факты неправомерного извлечения прибыли и произвольной установки цен. Прокуроры в данной сфере также нашли больше 120 нарушений законодательства, по итогам которых опротестовали 37 локальных нормативно-правовых актов, внесли 46 представлений и направили в суд пять исков о необходимости создания специальной организации в сфере похоронного дела. В целом по республики дисциплинарно наказали 15 чиновников. О новых уголовных делах пока не слышно.