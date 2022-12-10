День в истории: вручаем Нобелевские премии, переезжаем из Алма-Аты

Чем примечательна дата 10 декабря?

Фото: Ken and Nyetta/ru.wikipedia.org/CC BY 2.0

Сегодня, 10 декабря, в мире отмечают День прав человека, в нашей стране — День создания связи МВД. 10 декабря учредили первую и высшую награду России — императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного, в Англии основали Королевскую академию художеств, состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий, Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе, а в Казахстане поменялась столица. Родились художник Александр Брюллов, клоун Михаил Румянцев, поэт Николай Некрасов, журналист Якуб Халили, общественный деятель Ахмет-Заки Валиди. Умерли поэт Гали Чокрый, декабрист Сергей Волконский, изобретатель Альфред Нобель, мэр Москвы Юрий Лужков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сколько лет журналу «Сююмбике»?

10 декабря 1877 года в деревне Иж-Буби (Агрызский район) родился Якуб Халили. Окончив известное новометодное медресе, он начал в нем преподавать. Выпустил несколько учебников, при этом был сторонником консерваторов (о нем Габдулла Тукай писал в «Рассказе», называя его «Кәҗә Ягъкуб», «Козел Якуб»). В 1913 году возглавил журнал «Сөембикә» (он закрылся в 1918-м), также выпускал детский журнал «Балалар дөньясы». Во времена НЭПа торговал бакалеей, жил в районе Дегтярки (нынешний парк Тысячелетия). В 1937 году был арестован и расстрелян 15 января 1938 года.

Фото gsrb.ru

10 декабря 1890 года в ауле Кузян Петровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии родился Ахмет-Заки Валиди, первый руководитель Башкирской Советской Автономной Республики. Преподавал в казанском медресе «Касымия» тюркскую историю и историю арабской и тюркской литератур, изучал восточные языки в Казанском университете. Первая научная работа — «История тюрков и татар». Перед Октябрьской революцией работал в Петрограде для бюро мусульманской фракции в 4-й Государственной думе, был членом Временного центрального бюро российских мусульман. На I Всероссийском мусульманском съезде в мае 1917 года Валиди избрали во Всероссийский мусульманский совет. Он также стал членом Учредительного собрания от башкир-федералистов Уфимской губернии. Умер 26 июля 1970 года в Турции.



10 декабря 1929 года в деревне Татарская Велязьма в Мордовии родился Загидулла Сюняев. Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина, работал на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе и преподавал аналитическую химию и курс переработки нефти в нефтяном техникуме Уфы. В 1870 году возглавил Уфимский нефтяной институт, а в 1976-м стал заведовать кафедрой в институте Губкина.



Фото tatar-inform.tatar

10 декабря 1948 года в деревне Малые Кирмени Мамадышского района родился писатель Ринат Мухамадиев. После учебы на факультете татарского языка и литературы КГУ работал редактором отдела молодежных программ на телевидении, в журнале «Казан утлары», который в 1981 году возглавил. В 1986-м начал руководить Татарским книжным издательством, в 1989-м стал председателем правления Союза писателей Татарской АССР, в 1990-м стал у руля постоянной комиссии при Верховном совете РСФСР по культуре и национальным вопросам. Работал депутатом Госсовета Татарстана, а в 2000 году переехал в Москву. Главный редактор газеты «Татарский мир».



10 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что казанские автовладельцы, приезжающие в «Савиново» и «XL», пожаловались на затянувшийся простой местного паркинга. Бесплатная шестиуровневая крытая парковка, которую прокуратура Ново-Савиновского района Казани отвоевала через суд для посетителей этих торговых центров, уже давно должна была открыться после ремонта, неожиданно затеянного в начале года. Однако на дверях паркинга по-прежнему замок, и признаков скорого открытия не наблюдается.



Фото: Инна Серова

Бродскому дали премию

10 декабря 1821 года родился поэт Николай Некрасов. В 17 лет переехал в Петербург, отказался от военной карьеры и лишился материальной поддержки отца. Писал стихи для заработка. В 1847 году вместе с Иваном Панаевым приобрел журнал Александра Пушкина «Современник», после закрытия которого стал издавать «Отечественные записки». Автор программных поэм «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Современники».

10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Бродский стал пятым нобелевским лауреатом среди русских писателей. В 1987-м его стихи впервые после эмиграции были опубликованы в СССР — в журнале «Новый мир».



Фото: Anefo / Croes, R.C./wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 nl

Акмола — столица

10 декабря 1768 года по приказу английского короля Георга III учредили Королевскую академию художеств. С 1868 года она обитает в здании Берлингтон-хаус на улице Пикадилли в Лондоне. Основная деятельность академии — проведение ежегодных публичных выставок. Участвовать в них могут не только академики, но и любой желающий художник. Для этого необходимо подать работу на рассмотрение конкурсной комиссии. Многие работы на ежегодных выставках продаются. Академия не принимает финансовую поддержку от государства или короны.



10 декабря 1997 года город Акмола стал столицей Казахстана, поскольку, как решил тогда президент Нурсултан Назарбаев, Алма-Ата перестала отвечать требованиям главного города. Первое название Акмолы — Акмолинск, после он был Целиноградом, в 1998—2019 годах — Астаной, а до 17 сентября 2022 года — Нур-Султаном.