Улица Габдуллы Тукая: литературоведы, кондитеры и адвокаты

Гид по Екатерининской. Часть 4-я

Фото: Рушан Шамсутдинов. Тукая, 76 и 78

Приближаясь к Юнусовской площади, ожидаешь увидеть большее оживление в близлежащих домах, но даже здесь часть из них выглядит заброшенными (это касается, к примеру, дома Абитова, то есть второго здания Татарской учительской школы), кроме того, видно, что некоторые объекты были снесены совсем недавно, на их месте теперь заросшие пустыри, которые, вероятно, скоро облюбуют девелоперы. Было бы неплохо, если бы в планировании они учитывали исторический контекст этих мест.

Дом Абдрахимова (Тукая, 78)

Между музеем Тукая (74) и домом Катеева (80) сейчас заросли ивы. А это значит, что совсем недавно здесь стояли дома. Первый — это кирпичный дом начале ХХ века купца второй гильдии Мухаметшакира Бикчентеевича Абдрахимова из деревни Большие Метески (ныне Тюлячинский район РТ), который занимался продажей бумажной мануфактуры. Женат он был на Бибигайше Исхаковне Айтугановой, дом которых стоит до сих пор, на Тукая, 62. Их старший сын Мухаметгали известен теперь как Гали Рахим. В ноябре 2022 года на Ново-Татарском кладбище по инициативе ученых Института истории на предполагаемом месте его захоронения установили памятную доску. Гали пошел против воли отца, который хотел, чтобы тот продолжил его дело, к тому же для него был примером двоюродный брат — историк и писатель Газиз Губайдуллин. Гали Рахим писал книги для детей, стихи, переводил. Вместе они написали «Материалы для истории древней татарской литературы». Позже Абдрахимов занимался краеведением, в частности эпиграфикой, читал курс лекций «Фольклор казанских татар» в Восточно-педагогическом институте. Он дважды арестовывался, но умер, выйдя на свободу, от болезней, в 1943-м.

Тукая, 76. Фото: pastvu.com

Дом Ахмеровых — Ибрагимова (Тукая, 76)

Второй дом был двухэтажным, деревянным. Жили в нем Ахмеровы — Ибрагим, Измаил, Бибихадича и Хусниджамал. А, к примеру, Шахбазгирей Измайлович Ахмеров с 1876 по 1900 годы работал преподавателем русского языка, а с 1881 года — и инспектором (директором) в Казанской татарской учительской школе. В 1896 году он стал гласным Казанской городской думы. Составил популярный учебник для русско-татарских училищ «Русское слово». В начале ХХ века дом принадлежал купцу второй гильдии Вaлиулле Ибрагимову. Его отец Гильмутдин был родом из села Шапкино (Камско-Устьинский район). Он торговал на Сенном базаре бакалеей и хлебом. Сын же превратил это дело в целую сеть предприятий. Другой известный дом Ибрагимова находится на углу Зайни Султана и Насыри. Часть его — кирпичное двухэтажное строение, а другая часть — деревянная, с обвалившейся крышей. В этом году объект попал в маршрут обхода президента Татарстана Рустама Минниханова, похоже, дело идет к реставрации, хотя в доме до сих пор прописаны жильцы.

Тукая, 74. Фото: Максим Платонов

Дом госпожи Шамиль (Тукая, 74)

А одно из производств Ибрагимова, которого называли «конфетным королем», находилось здесь, в доме Бибимарьямбану Апаковой. Здание, которое мы видим сейчас, появилось из перестроенного в 1903 году, архитекторами выступили Федор Амлонг и Генрих Руш. К этому времени Апакова уже была богатейшей наследницей. Ее отец Ибрагим Исхакович торговал мануфактурой и владел большим количеством недвижимости (вроде здания, где находились номера «Болгар»).

Ибрагим был одним из 13 детей Исхака Мустафовича: у него были братья Абдрешит, Мустафа, Измаил, Шаих-Гаттар, Бахты-Гирей, Якуп, Гусман и сестры Бибимахижиган, Бибихуснижиган, Магитаба, Фатима, Фатиха и Магаруй. При этом Бибимарьямбану была его единственной дочерью. Она в 18 лет в 1884 году вышла замуж за сына шейха Шамиля, генерал-майора в отставке Мухаметшафи. Апакову по молодости называли «мадам Жильбер», а муж у нее был заядлым англоманом, что отразилось в архитектуре их дома. Скончался он в Кисловодске в 1906 году, жена уехала в Петербург. А Ибрагимов, купив здание, открыл здесь кондитерское производство и магазин, продавая, в частности, конфеты в обертках с изображением Сююмбике и Тукая. Некоторые залы музея Габдуллы Тукая, который открылся здесь к столетию поэта в 1986 году, напоминают о роскошных условиях жизни купцов.

Тукая, 77. Фото: Максим Платонов

Дом Сагадеева (Тукая, 77)

Дом и флигель Замалетдина Сагадутдиновича Сагадеева. Сохранилась реклама торгового предприятия его наследников, которое торговало головными уборами и обувью (тюбетейками, калфаками, ичигами и туфлями) на Сенном базаре. Также у них были лавки в Бухаре и Семипалатинске. Сагадеев приехал в Казань из деревни Старые Юмралы (ныне Апастовский район РТ). Он не только торговал, но и открыл кожевенное производство. Перед революцией здесь работала редакция журнала «Хокук вә хәят» («Право и жизнь»), который издавал присяжный поверенный Шейхгаттар Хасанович Иманаев. Иманаев учился на юридическом факультете университета. Он планировал издавать журнал каждые 2 недели, но вскоре затея провалилась, хотя для работы адвокат даже купил типографию газеты «Баянельхак». Тираж журнала составлял 1 тысячу экземпляров, но подписчиков у него почти не было, так что работа редакции ограничилась 1913—1914 годами. Часть материалов издания выходила на русском языке, а подписчикам Иманаев хотел рассылать перевод законов на татарском языке.

Тукая, 75. Фото: Максим Платонов

Дом Абишева (Тукая, 75)

Мы достаточно подробно писали о доме в связи с появлением объявления о его продаже в этом году. Построил его во второй половине ХIХ века купец второй гильдии Мухаметханафи Мухаметович Абишев. После его смерти в 1898 году его потомки перешли в сословие мещан, а потом продали (или передали в аренду) здание Татарской учительской школе, которая располагалась рядом.