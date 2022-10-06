Второе здание Татарской учительской школы выставлено на продажу

Дом на Тукая, 75 по мнение продавца, не является историческим наследием

Фото: Максим Платонов

Дом в историческом центре Казани, напротив музея Габдуллы Тукая, выставлен на продажу. В занимающемся сделкой агентстве утверждают, что здание не является историческим наследием. Впрочем, опрошенные «Реальным временем» историки говорят, что он возведен как минимум в конце XIX века.

1936-й? 1913-й?

Помещение свободного назначения площадью 1 200 кв. м продается как минимум с лета: 20 июня его стоимость оценивалась в 68 млн рублей, с 25 июля — в 76 млн. «Продается здание НЕ исторического наследия площадью 1200 м² в Вахитовском районе. Дом построен в 1936 году», — гласит объявление. Также можно узнать, что у здания есть своя парковка, пять входов, а высота потолков — 4,5 метра.

Внешний вид дома наводит на мысли, что построен он отнюдь не в 1936 году — слишком похож на другие дома по соседству. К примеру, в соседнем здании под номером 73д, построенном во второй половине XIX века, в 1876—1917 годах размещалась Татарская учительская школа.

В соседнем доме в 1876—1917 годах размещалась Татарская учительская школа. Фото: Максим Платонов

Как сообщили в агентстве по продаже, дом не 1936-го, а 1913 года. Не памятник, не исторически ценный градоформирующий объект, исторической ценностью не обладает. Единственное ограничение — нельзя надстраивать здание, разумеется, и никаких пристроев.

— Внутри все придется восстанавливать, — резюмирует представитель агентства.

— Конечно, это не 1936-й год, — говорит директор института истории имени Марджани Радик Салихов. — Может, пристрой какой-то есть этого времени. Само здание по архитектуре — рубеж веков. Модерновое с элементами эклектики.

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в лице председателя Ивана Гущина представил «Реальному времени» справку о здании: «Испрашиваемый вами объект в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 13.03.2017 № 218 од «Об утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения регионального значения г. Казань» является исторически ценным градоформирующим объектом «Дом жилой, втор. пол. XIX в.», расположенным по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 75, и подлежит государственной охране в качестве предмета охраны исторического поселения регионального значения г. Казани».



Учительская школа!

Совместно с Рамилем Хайрутдиновым Салихов опубликовал книгу «Республика Татарстан: памятники истории и культуры татарского народа. (Конец XVIII — начало ХХ веков)». Выпущенная в 1995 году, она интересна тем, что, во-первых, в ней зафиксированы дома, которых уже нет в настоящее время (к примеру, на улицах Фатиха Карима и Сары Садыковой). А также описаны дома, на которых нет табличек и которые в глазах обывателя не являются «историческим наследием».



Согласно Салихову и Хайрутдинову, этот дом построен во второй половине ХIХ века купцом второй гильдии Мухаметханафеем Мухаметовичем Абишевым (умер в 1898 году).

«В конце ХIХ века его потомки были перечислены в мещанское сословие. Их торговые дела шли не очень успешно, и, вероятно, в начале ХХ века Абишевы продали или передали в аренду свое домовладение на Екатерининской улице Татарской учительской школе». Вероятно, многие представители интеллигенции бывали здесь, ведь в начале XX века в знаменитой школе училось более 100 человек.