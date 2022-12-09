Фарид Абдулганиев: «У татарстанского бизнеса сформировался запрос на сокращение стоимости логистики и сроков доставки»

Бондовая зона в Татарстане может стать хабом между Европой и Азией

Татарстан может похвастаться высокой сбалансированностью экспортных и импортных грузопотоков. Это позволяет говорить о значительном потенциале всего региона с точки зрения организации контейнерной логистики в направлении морских портов. Впрочем, пока что контейнерные перевозки — еще не использованный резерв роста экономики Татарстана. Что необходимо для его реализации в интервью «Реальному времени» рассказал помощник президента Татарстана, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

— Фарид Султанович, контейнерные перевозки — фактически безальтернативный по экономической эффективности вид транспортных перевозок. Однако их доля во внешнеторговой логистике в Татарстане составляет лишь 14%. При этом в России — порядка 40%, а в Евросоюзе — свыше 70%. Почему так, что за историческая несправедливость?

— Действительно, изобретение универсальных стандартных многократно используемых контейнеров как способа транспортировки грузов можно с полным правом назвать главным изобретением XX века в области логистики. Без этого мировая экономика не стала бы по-настоящему глобальной.

В «доконтейнерную эпоху» перенос грузов с судов на поезда был чрезвычайно медленным — на загрузку и разгрузку крупных судов требовалось около недели. Сейчас же на погрузку гигантского контейнеровоза, перевозящего 20 тысяч контейнеров, тратятся считаные часы, все погрузочно-разгрузочные операции максимально автоматизированы. По статистике, около 90% всех покупаемых в мире товаров в наши дни перевозятся в контейнерах.

Отвечая на ваш вопрос про «историческую несправедливость»: сейчас в это трудно поверить, но факт остается фактом — в 70-е годы прошлого века, когда Советский Союз активно поставлял свои товары по всему миру, уровень контейнеризации в стране превышал аналогичный показатель в странах Западной Европы.

Пока в мировом объеме контейнерных перевозок, который составляет более 200 млн TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера), Россия занимает менее 3%

Однако в 90-е годы, когда из экспортных товаров остались лишь нефть и газ, вся система контейнерных перевозок в России пришла в упадок и перестала существовать как единый организм. Сохранились лишь единичные очаги вокруг морских портов — для приема иностранных грузов. И только с середины 2000-х годов с ростом экономики и возобновлением внешнеэкономических операций, в России вновь стала расти востребованность в контейнерных перевозках.

Тем не менее пока в мировом объеме контейнерных перевозок, который составляет более 200 млн TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера), Россия занимает менее 3%. Для примера: в среднем по миру на каждую тысячу человек приходится 104 TEU, в США — 155 TEU, в Турции — 150 TEU, в Европейском Союзе — 138 TEU, в Россия — 39 TEU.

— Вы лично и ваша команда приложили титанические усилия для создания условий, необходимой инфраструктуры и привлечения инвестиций в контейнеризацию логистики в Татарстане. Каковы итоги этой работы?

— В начале 2020 года в ходе организованного нами диалога с представителями крупного бизнеса Республики Татарстан сформировался запрос на сокращение стоимости логистики, сроков доставки и организацию регулярных сервисов. В том же году правительство Республики Татарстан поставило задачу по запуску прямых контейнерных поездов. Ключевая идея — связать Татарстан с основными портами России — Санкт-Петербургом, Владивостоком и Новороссийском.

К тому же мы выяснили, что Республика Татарстан может похвастаться высокой сбалансированностью экспортных и импортных грузопотоков. Это позволяет говорить о значительном потенциале всего региона с точки зрения организации контейнерной логистики в направлении морских портов.

30 июня 2021 года было подписано соглашение, которое предусматривало стратегическое сотрудничество Татарстана с компанией Maersk

Как и в случае с поставленной примерно в то же время перед нами задачи по развитию рынка интернет-торговли, в первую очередь мы задались вопросом привлечения в Татарстан лидеров рынка. Для интернет-торговли это были крупнейшие маркетплейсы Wildberries (0+) и Ozon (0+), которые построили и запустили у нас свои распределительные центры, а в случае транспортных перевозок мы начали работу с мировым лидером в этой области — компанией Maersk.

30 июня 2021 года было подписано соглашение, которое предусматривало стратегическое сотрудничество Татарстана с компанией Maersk в сфере инвестиций в транспортную инфраструктуру региона, создание регулярных контейнерных маршрутов между Татарстаном и крупнейшими российскими портами, подключение татарстанских предприятий к глобальным цифровым платформам Maersk по заказу и организации международных перевозок. В рамках данного соглашения в сентябре 2021 года был запущен первый регулярный контейнерный сервис между терминалом ОЭЗ «Алабуга» и портом Санкт-Петербург с транзитным временем 5 дней, связавший цепочки импорта и экспорта.

Параллельно велись переговоры и с крупными российскими транспортно-логистическими компаниями, такими как ПАО «Трансконтейнер» (ГК «Дело»), ГК «Деловые линии», FESCO и АО «Модуль».

К сожалению, весной этого года Maersk свернул свою деятельность в России. Но, как известно, рынок не терпит пустоты. Уход лидера рынка только повысил активность российских транспортных компаний, которые получили исторический шанс на увеличении своей доли на внутреннем и международном рынке контейнерных перевозок.

6 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума Президентом РТ Рустамом Миннихановым было подписано соглашение о сотрудничестве с транспортной группой FESCO

В результате свои предложения о расширении магистральной логистики Татарстану представило руководство ГК «Деловые линии», а 6 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума Президентом РТ Рустамом Миннихановым было подписано соглашение о сотрудничестве с транспортной группой FESCO — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. А 19 сентября первый контейнерный поезд FESCO уже прибыл из порта Владивостока в Казань.



Кроме того, 13 сентября в Казанском кремле прошли переговоры Рустама Минниханова с председателем Советов директоров ГК «Дело» и ПАО «ТрансКонтейнер» Сергеем Шишкарёвым, по итогам которых достигнута договоренность подготовить проект Комплексного соглашения о сотрудничестве Республики Татарстан и Группы компаний «Дело» в сфере повышения объёмов контейнеризации грузовой базы в республике и организации контейнерных перевозок.

— Контейнерные перевозки, по вашим словам, являются резервом для роста экономики Татарстана. Какой прирост они могут дать к ВРП в целом и в сегменте грузоперевозок в частности? Что для этого нужно?

— По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15–25% и снизить время доставки более чем в 2 раза. Экономический эффект от масштабного перехода на мультимодальные контейнерные перевозки при экспортно-импортных операциях татарстанских производителей дает десятки миллиардов рублей дополнительной выручки и, соответственно, увеличит налоговые поступления в бюджет республики.

Также подключение Татарстана к глобальной сети контейнерных грузоперевозок приведет к росту многомиллиардных инвестиций в развитие у нас терминальной инфраструктуры, в создание новых производств. В результате вырастут налоговые поступления в бюджет республики, будут созданы новые рабочие места.

В сентябре 2021 года был запущен первый регулярный контейнерный сервис между терминалом ОЭЗ «Алабуга» и портом Санкт-Петербург

Помимо долгосрочного экономического эффекта, переключение грузов на перевозки в составе регулярных контейнерных поездов оказывает максимально позитивное влияние в части снижения нагрузки тяжелого автотранспорта на дорожную сеть, сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Все это и дает мне основание говорить о том, что контейнерные перевозки — еще не использованный резерв роста экономики Татарстана.

Для реализации этого резерва необходимо принять комплексные меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры в республике, привлечению ведущих участников рынка, а также перестройки внутренних процессов в железнодорожном хозяйстве и у самих татарстанских производителей.

19 сентября первый контейнерный поезд FESCO уже прибыл из порта Владивостока в Казань

— Что надо поменять во внутренних процессах предприятий Татарстана, чтобы они занялись именно контейнерной логистикой? Для каких отраслей этот вид грузоперевозок подходит больше всего?

— Нам предстоит создать эффективную систему консолидации грузов от разных предприятий, что позволит снизить стоимость грузоперевозок и повысить частоту отправлений контейнерных поездов. Нет никаких сомнений, что в этом случае и соседние регионы присоединятся к сервису со своими объемами перевозок.

Интермодальные поставки грузов в контейнерах по фиксированному расписанию могут быть наиболее востребованы предприятиями, рассматривающими расширение международных поставок, а также заинтересованных в повышении операционной эффективности за счёт снижения транспортных задержек.

Речь идет о предприятиях промышленного сектора — в первую очередь машиностроителей и нефтехимиков. Мы также видим существенный потенциал в развитии регулярных перевозок продуктов питания, а также электроники и товаров народного потребления, нуждающихся в устойчивых и эффективных международных логистических решениях.

Контейнерные перевозки — еще не использованный резерв роста экономики Татарстана

— Недавно было подписано постановление Правительства РФ о запуске эксперимента по созданию бондовых зон в России, вы лично ездили в Москву на переговоры с «Почтой России». Расскажите, на какой они стадии, когда Казани ждать открытия бондовой зоны, где она появится, что даст региону?

— Постановление Правительства России запускает 1 апреля 2023 года эксперимент по созданию первых в России бондовых складов. Это по-настоящему долгожданное событие для всего российского рынка электронной торговли. И очень важно, что именно Республика Татарстан в середине 2020 года фактически стала инициатором этого проекта.

Напомню, что в конце июля 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первого в России бондового склада. В августе того же года было подписано соглашение с «Почтой России» о намерении реализовать на территории Татарстана пилотный проект по созданию первого в России бондового склада с упрощенным таможенным регулированием на базе обособленного структурного подразделения АО «Почта России», расположенного в Международном аэропорту «Казань».

Бондовая зона в Татарстане может стать хабом между Европой и Азией. Бондовый склад сократит срок доставки купленных в интернете товаров и даст возможность малому и среднему бизнесу, консолидировать товар, выставлять его на электронных торговых площадках и со склада доставлять, используя логистические возможности Почты России, до потребителя.



— Какие преимущества запуска бондовой зоны именно в Татарстане?

— В августе 2020 года мы организовали в Казани представительную конференцию по теме бондовых складов, в которой приняли участие практически все лидеры российского рынка eCom. Эта конференция подтвердила их огромный интерес к созданию такой зоны именно в Татарстане, как географически наиболее удачном месте для проведения такого эксперимента, и где созданы самые комфортные условия для развития электронной торговли.

Если говорить о самом Татарстане, то запуск у нас бондового склада приведет к новым инвестициям в развитие транспортно-логистической инфраструктуры, создаст новые производства и дополнительные рабочие места, что приведет к росту поступлений в бюджет республики.