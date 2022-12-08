«Отрадно, что коммерческие организации выстраивают свою антикоррупционную политику»

На площадке СИБУР-РТ прошел интеллектуальный квиз, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией

Фото: Динар Фатыхов

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В честь этого события на площадке СИБУР-РТ состоялся интеллектуальный квиз. Свои знания в области антикоррупционной деятельности в игровой форме смогли проверить сотрудники предприятий СИБУРа в Татарстане и представители государственных структур республики. Подробности — в материале «Реального времени».

12 команд — одна цель

И это не победа любой ценой. Представители бизнеса и государственных структур собрались в центральном офисе СИБУР-РТ в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, чтобы в игровой форме подкрепить знания в этой области, способствовать продвижению этичного образа ведения бизнеса и в целом эффективного развития комплаенс-системы.

Алексей Никифоров: «Надеемся, что СИБУР-РТ будет выступать площадкой обмена лучшими практиками»

— Примерно 10 лет назад в СИБУРе появился новый кодекс этики, в котором впервые были провозглашены принципы недопустимости конфликта интересов. На каждом предприятии были созданы комиссии по этике и дисциплине, генеральные директора предприятий стали их председателями. Мы начинали с нескольких сотрудников. Сейчас это десятки коллег, которые выполняют наряду с основной работой роль амбассадоров комплаенс. Когда мы создали объединенную компанию в Татарстане, эту практику начали применять и здесь. Мы очень приятно удивлены и воодушевлены тем вниманием, которое уделяется этому направлению нашей работы со стороны властей республики. Надеемся, что СИБУР-РТ будет выступать площадкой обмена лучшими практиками. И нам удастся эти лучшие практики распространить, в том числе в Республике Татарстан с участием наших партнеров и коллег, — подчеркнул, открывая мероприятие, генеральный директор СИБУР-РТ Алексей Никифоров.

В этот вечер лучшим знатоком темы антикоррупционной деятельности оказалась команда «Нижнекамскнефтехима»

Заинтересованность Республики Татарстан комплаенс-практиками отметила и Вероника Киселева, старший комплаенс-менеджер СИБУРа.

— После объединения прошел год, предприятия Татарстана и в целом республика показывают заинтересованность в данном направлении. В этом году мы даже запустили в КНИТУ курс, где молодежь республики может получать профессиональные знания в области комплаенса. Борьба с коррупцией — это наше общее дело. Здесь точно один человек не справится, только совместными усилиями мы сможем сделать наш мир лучше, чище, этичнее, — добавила она.

Высоко оценил работу СИБУРа в этом направлении заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной деятельности Рустам Гаязов.

— Отрадно, что коммерческие организации выстраивают свою антикоррупционную политику. Там, где есть открытость и прозрачность, нет коррупции. Такие мероприятия, как сегодня, очень важны. Игровой формат вовлекает большее количество участников, которые здесь подкрепляют свои знания и дальше транслируют их своим коллегам, — подчеркнул он.

Вероника Киселева: «Борьба с коррупцией — это наше общее дело. Здесь точно один человек не справится, только с совместными усилиями мы сможем сделать наш мир лучше, чище, этичнее»

Команда НКНХ — победитель

Квиз поддержали не только предприятия СИБУРа в Татарстане — «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», но и команды из государственного и муниципального секторов республики. 12 команд в течение семи туров отвечали на тематические вопросы и решали ребусы.

— Мы очень рады, что нас сюда пригласили. Это мероприятие действительно важно, потому что антикоррупционная деятельность является одной из главных направлений развития госслужбы, в том числе и в молодежном правительстве у нас есть антикоррупционная составляющая. В ближайшее время мы планируем провести республиканский форум молодых госслужащих, где так же будет поднят этот вопрос, — рассказала участница форума, председатель молодежного правительства Елена Багаева.

12 команд в течение семи туров отвечали на тематические вопросы и решали ребусы

Игроки отмечают, что организаторы удачно выбрали формат мероприятия.

— Я люблю участвовать в квизах, но первый раз играю на такую тему, как борьба с коррупцией. Достаточно интересные вопросы, нетривиальные, — поделилась впечатлениями от игры Юлия Ледницкая, главный специалист функции «Управление персоналом» «Казаньоргсинтеза».



Согласен с коллегой и ведущий инженер-технолог КОСа Павел Бондаренко.



— Важность данного мероприятия переоценить невозможно. Коррупция — одна из самых больших проблем в жизни нашего государства и общества. Благодаря таким мероприятиям мы можем общаться с коллегами из различных структур, выяснять пути соприкосновения и общие способности и возможности для борьбы с ней, — добавил он.

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В любой игре бывает победитель. В этот вечер лучшим знатоком темы антикоррупционной деятельности оказалась команда «Нижнекамскнефтехима». Но у проигравших будет возможность взять реванш: как заверили организаторы, мероприятие планируется сделать ежегодным.