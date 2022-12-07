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Денис Пушилин: «Машиностроительный комплекс ДНР готов встраиваться в цепочку предприятий Татарстана»

17:45, 07.12.2022 3

Главному политическому гостю из Донбасса показали, как строить интеграцию с регионами России

Денис Пушилин: «Машиностроительный комплекс ДНР готов встраиваться в цепочку предприятий Татарстана»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Электроники — нет, гидравлики — нет, приходится ввозить из Китая. Разве это импортозамещение? Ничего подобного», — сокрушался глава татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов на пленарном заседании машиностроительного форума — 2022. На «большую землю» в Татарстан сегодня впервые прибыл временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и, похоже, его не смутил спич о последствиях увлечения глобализацией для экономики России. О том, как проходило первое знакомство главы Донбасса с татарстанским машиностроительным комплексом, в репортаже «Реального времени».

Пушилин об экономике ДНР: это не только уголь

Татарстанский машиностроительный форум — 2022, открывшийся в МВЦ «Казань Экспо», ждал с раннего утра только одного и по-настоящему нового гостя — и.о. главы Донецкой Народной Республики. Несмотря на боевые действия в ДНР, Денис Пушилин прилетел в Казань налаживать экономические связи с Татарстаном и готовить первые наброски экономической интеграции с Россией. Сейчас временно исполняющий обязанности глава нового субъекта РФ обладает полномочиями губернатора и готов взяться за масштабные изменения по встраиванию в экономику России. В этом смысле машиностроительный форум — 2022, по сути, стал первым знакомством с Татарстаном.

Правда, на форум не смогли приехать заявленные в программе высокопоставленные федеральные чиновники. Не оказалось среди встречающих замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, депутата Госдумы и федерального координатора проекта «Единой России» по импортозамещению «Выбирай свое» Сергея Морозова и главы Фонда развития промышленности Романа Петруца. Впрочем, обсуждение на форуме не затрагивало особо болезненных вопросов, поэтому их отсутствие осталось незамеченным.

— Бытует мнение, что Донбасс — это только про уголь, Донбасс — это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направление для Донбасса всегда было одним из приоритетных, — заявил Денис Пушилин на церемонии открытия форума. По его словам, более 70 предприятий, которые сейчас сохранили свою деятельность, готовы внести свой вклад в машиностроительную отрасль всей России. Он заверил, что промышленный потенциал Донбасса будет полезен для развития общей большой Родины — России.

В ответ Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан нацелен на сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств. И повел главу Донбасса по выставке машиностроительных предприятий. В ней приняли участие более 70 компаний. Национальную экспозицию представила Республика Беларусь, а региональные — Брянская область, Пензенская область и Татарстан. ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ООО «Фирдавил и Компания», ООО «Санда-М», группа компаний «Меатэк», ООО «Метал Клинер», ООО «Промойл» представили российское оборудование. Особое внимание Минниханова и Пушилина привлек станкостроительный кластер из 14 предприятий Татарстана, который показал полностью российский станок для производства пинцетов.

«Бытует мнение, что Донбасс — это только про уголь, Донбасс — это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направление для Донбасса всегда было одним из приоритетных», — заявил Денис Пушилин. Фото: Максим Платонов

— КВЗ покупал японские станки Yamazaki Mazak, а со сложными моментами справлялся наш фрезерный станок, — рассказал гостям представитель компании «Пегас» (входит в кластер).

Затем гости отправились на пленарное заседание. Модератором встречи стал известный московский тележурналист Антон Привольнов.

Интеграция в кластерах

Здесь и.о. главы ДНР анонсировал возможные сценарии экономической интеграции. По его словам, Татарстан и Донецкая Народная Республика могут развивать кооперационные связи в сфере автомобилестроения и авиастроения.

— Машиностроительный комплекс готов встраиваться в цепочку предприятий Татарстана в автомобилестроении и авиапроме, — сообщил он.

По словам Пушилина, машиностроительный комплекс ДНР включает 72 предприятия, которые специализируются на выпуске горнодобывающей техники.

— В настоящее время машиностроение республики нацелено на восстановление, а восстанавливать есть что, — сказал он. И добавил, что интеграция ДНР в экономическую систему РФ открывает большие возможности для реализации промышленного потенциала.

Сегодня с предприятиями ДНР формируются два промышленных кластера в России. Первый — с предприятиями Кузбасса по совместному выпуску горнопроходческой техники, второй — с чебоксарским «Электроаппаратом», сообщил Пушилин. Большую поддержку в восстановлении экономики республики оказывает КАМАЗ, который открывает сервисные центры на Донбассе, отметил он.

СВО ставит новые задачи перед ОПК

Одной из центральных тем стало участие предприятий ОПК в укреплении обороноспособности страны. Рустам Минниханов сообщил, что республиканские организации выполняют задачи в обеспечении безопасности государства.

— Проводимая специальная военная операция ставит новые задачи перед ОПК. Необходимо в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники, — нацелил глава республики.

По его словам, татарстанское машиностроение показывает опережающий рост производства. По итогам 10 месяцев объем отгруженной продукции в отрасли превысил 800 млрд рублей, а индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%. Так, Казанский вертолетный завод вдвое увеличил выпуск вертолетов — до 110 единиц.

Несмотря на то, что курс на импортозамещение был взят много лет назад, ключевые отрасли экономики по-прежнему зависят от импорта, что осложнило положение.

— Необходимо сделать акцент на обеспечение технологического суверенитета, более активное импортозамещение и углубление сотрудничества с нашими традиционными партнерами из Республики Беларусь, Казахстана, Турции и другими для формирования новых логистических цепочек и обмена технологиями, — призвал президент Татарстана.

Одной из центральных тем стало участие предприятий ОПК в укреплении обороноспособности страны. Рустам Минниханов сообщил, что республиканские организации выполняют задачи в обеспечении безопасности государства. Фото: Максим Платонов

С уходом крупных зарубежных компаний, отметил Минниханов, на российском рынке освобождаются ниши, чем воспользовались в Татарстане. Так, КАМАЗ расширяет выпуск автомобилей с высоким уровнем локализации и готовит в следующем году перезапуск производства автомобилей семейства К5, а Елабужский автомобильный завод освоил производство современных грейдеров и бульдозеров, наращивая использование отечественных автокомпонентов.

В авиастроении приступили к выполнению задач в части серийного производства гражданских пассажирских самолетов Ту-214.

Разве это импортозамещение?

Изменение политической ситуации заставило власти разработать новые меры господдержки предприятий, реализующих импортозамещение. Член коллегии Военно-промышленной комиссии России Вячеслав Шпорт сообщил, что государство увеличивает закупки отечественных продуктов.

— Доля отечественной продукции — свыше 61%. Это хороший показатель. Из общего объема закупок в 2,7 трлн рублей закуплено продукции на 1,7 трлн рублей, — сообщил он.

По 223-ФЗ доля российских товаров составила свыше 80%. Закупки сделаны на 9 трлн рублей, добавил он.

Кроме того, власти развивают государственную электронную систему промышленности, которая содержит всю номенклатуру российских товаров.

— Она направлена на то, чтобы предприятия ОПК ознакомились с нуждами регионов и нашли друг друга. Сейчас в ней зарегистрировано 1,1 млн позиций, заявленных предприятиями РФ, — отметил Шпорт.

Однако глава татарстанского отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов не согласен с радужной картиной. По его мнению, госзакупки по ФЗ-44 и 223 тормозят:

— Электроники — нет, гидравлики — нет, приходится ввозить из Китая. Разве это импортозамещение? Ничего подобного, — сокрушался Радик Хасанов.

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    Максим Платонов
  • Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов
    Максим Платонов
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    Максим Платонов
  • Денис Пушилин
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    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
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    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Работники Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов
    Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
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    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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    Максим Платонов
  • Максим Платонов
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    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
Луиза Игнатьева
ПромышленностьМашиностроениеОбществоВласть Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:02
    И главное - форум у нас проходит, ни где-нибудь, а в Татарстане - символично
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  • Анонимно 18:03
    Пушилина не в зеленом сложно узнать
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    Анонимно 18:52
    Он может быть разным
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