Денис Пушилин: «Машиностроительный комплекс ДНР готов встраиваться в цепочку предприятий Татарстана»

Главному политическому гостю из Донбасса показали, как строить интеграцию с регионами России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Электроники — нет, гидравлики — нет, приходится ввозить из Китая. Разве это импортозамещение? Ничего подобного», — сокрушался глава татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов на пленарном заседании машиностроительного форума — 2022. На «большую землю» в Татарстан сегодня впервые прибыл временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и, похоже, его не смутил спич о последствиях увлечения глобализацией для экономики России. О том, как проходило первое знакомство главы Донбасса с татарстанским машиностроительным комплексом, в репортаже «Реального времени».

Пушилин об экономике ДНР: это не только уголь

Татарстанский машиностроительный форум — 2022, открывшийся в МВЦ «Казань Экспо», ждал с раннего утра только одного и по-настоящему нового гостя — и.о. главы Донецкой Народной Республики. Несмотря на боевые действия в ДНР, Денис Пушилин прилетел в Казань налаживать экономические связи с Татарстаном и готовить первые наброски экономической интеграции с Россией. Сейчас временно исполняющий обязанности глава нового субъекта РФ обладает полномочиями губернатора и готов взяться за масштабные изменения по встраиванию в экономику России. В этом смысле машиностроительный форум — 2022, по сути, стал первым знакомством с Татарстаном.

Правда, на форум не смогли приехать заявленные в программе высокопоставленные федеральные чиновники. Не оказалось среди встречающих замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, депутата Госдумы и федерального координатора проекта «Единой России» по импортозамещению «Выбирай свое» Сергея Морозова и главы Фонда развития промышленности Романа Петруца. Впрочем, обсуждение на форуме не затрагивало особо болезненных вопросов, поэтому их отсутствие осталось незамеченным.

— Бытует мнение, что Донбасс — это только про уголь, Донбасс — это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направление для Донбасса всегда было одним из приоритетных, — заявил Денис Пушилин на церемонии открытия форума. По его словам, более 70 предприятий, которые сейчас сохранили свою деятельность, готовы внести свой вклад в машиностроительную отрасль всей России. Он заверил, что промышленный потенциал Донбасса будет полезен для развития общей большой Родины — России.

В ответ Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан нацелен на сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств. И повел главу Донбасса по выставке машиностроительных предприятий. В ней приняли участие более 70 компаний. Национальную экспозицию представила Республика Беларусь, а региональные — Брянская область, Пензенская область и Татарстан. ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ООО «Фирдавил и Компания», ООО «Санда-М», группа компаний «Меатэк», ООО «Метал Клинер», ООО «Промойл» представили российское оборудование. Особое внимание Минниханова и Пушилина привлек станкостроительный кластер из 14 предприятий Татарстана, который показал полностью российский станок для производства пинцетов.

«Бытует мнение, что Донбасс — это только про уголь, Донбасс — это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направление для Донбасса всегда было одним из приоритетных», — заявил Денис Пушилин. Фото: Максим Платонов

— КВЗ покупал японские станки Yamazaki Mazak, а со сложными моментами справлялся наш фрезерный станок, — рассказал гостям представитель компании «Пегас» (входит в кластер).

Затем гости отправились на пленарное заседание. Модератором встречи стал известный московский тележурналист Антон Привольнов.

Интеграция в кластерах

Здесь и.о. главы ДНР анонсировал возможные сценарии экономической интеграции. По его словам, Татарстан и Донецкая Народная Республика могут развивать кооперационные связи в сфере автомобилестроения и авиастроения.

— Машиностроительный комплекс готов встраиваться в цепочку предприятий Татарстана в автомобилестроении и авиапроме, — сообщил он.

По словам Пушилина, машиностроительный комплекс ДНР включает 72 предприятия, которые специализируются на выпуске горнодобывающей техники.

— В настоящее время машиностроение республики нацелено на восстановление, а восстанавливать есть что, — сказал он. И добавил, что интеграция ДНР в экономическую систему РФ открывает большие возможности для реализации промышленного потенциала.

Сегодня с предприятиями ДНР формируются два промышленных кластера в России. Первый — с предприятиями Кузбасса по совместному выпуску горнопроходческой техники, второй — с чебоксарским «Электроаппаратом», сообщил Пушилин. Большую поддержку в восстановлении экономики республики оказывает КАМАЗ, который открывает сервисные центры на Донбассе, отметил он.

СВО ставит новые задачи перед ОПК

Одной из центральных тем стало участие предприятий ОПК в укреплении обороноспособности страны. Рустам Минниханов сообщил, что республиканские организации выполняют задачи в обеспечении безопасности государства.

— Проводимая специальная военная операция ставит новые задачи перед ОПК. Необходимо в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники, — нацелил глава республики.

По его словам, татарстанское машиностроение показывает опережающий рост производства. По итогам 10 месяцев объем отгруженной продукции в отрасли превысил 800 млрд рублей, а индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%. Так, Казанский вертолетный завод вдвое увеличил выпуск вертолетов — до 110 единиц.

Несмотря на то, что курс на импортозамещение был взят много лет назад, ключевые отрасли экономики по-прежнему зависят от импорта, что осложнило положение.

— Необходимо сделать акцент на обеспечение технологического суверенитета, более активное импортозамещение и углубление сотрудничества с нашими традиционными партнерами из Республики Беларусь, Казахстана, Турции и другими для формирования новых логистических цепочек и обмена технологиями, — призвал президент Татарстана.

Одной из центральных тем стало участие предприятий ОПК в укреплении обороноспособности страны. Рустам Минниханов сообщил, что республиканские организации выполняют задачи в обеспечении безопасности государства. Фото: Максим Платонов

С уходом крупных зарубежных компаний, отметил Минниханов, на российском рынке освобождаются ниши, чем воспользовались в Татарстане. Так, КАМАЗ расширяет выпуск автомобилей с высоким уровнем локализации и готовит в следующем году перезапуск производства автомобилей семейства К5, а Елабужский автомобильный завод освоил производство современных грейдеров и бульдозеров, наращивая использование отечественных автокомпонентов.

В авиастроении приступили к выполнению задач в части серийного производства гражданских пассажирских самолетов Ту-214.

Разве это импортозамещение?

Изменение политической ситуации заставило власти разработать новые меры господдержки предприятий, реализующих импортозамещение. Член коллегии Военно-промышленной комиссии России Вячеслав Шпорт сообщил, что государство увеличивает закупки отечественных продуктов.

— Доля отечественной продукции — свыше 61%. Это хороший показатель. Из общего объема закупок в 2,7 трлн рублей закуплено продукции на 1,7 трлн рублей, — сообщил он.

По 223-ФЗ доля российских товаров составила свыше 80%. Закупки сделаны на 9 трлн рублей, добавил он.

Кроме того, власти развивают государственную электронную систему промышленности, которая содержит всю номенклатуру российских товаров.

— Она направлена на то, чтобы предприятия ОПК ознакомились с нуждами регионов и нашли друг друга. Сейчас в ней зарегистрировано 1,1 млн позиций, заявленных предприятиями РФ, — отметил Шпорт.

Однако глава татарстанского отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов не согласен с радужной картиной. По его мнению, госзакупки по ФЗ-44 и 223 тормозят:

— Электроники — нет, гидравлики — нет, приходится ввозить из Китая. Разве это импортозамещение? Ничего подобного, — сокрушался Радик Хасанов.

1 / 54 Офис Казань ЭКСПО Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Экспонат Казань ЭКСПО Максим Платонов

Экспонат Казань ЭКСПО Максим Платонов

Денис Пушилин Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Максим Платонов

Рустам Минниханов Максим Платонов

Рустам Минниханов Максим Платонов

Денис Пушилин Максим Платонов

Денис Пушилин Максим Платонов

Максим Платонов

Коробченко Олег Максим Платонов

Денис Пушилин Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Максим Платонов

Коробченко Олег вручает награду Максим Платонов

Коробченко Олег вручает награду Максим Платонов

Коробченко Олег вручает награду Максим Платонов

Коробченко Олег вручает награду Максим Платонов

Коробченко Олег вручает награду Максим Платонов

Коробченко Олег вручает награду Максим Платонов

Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Работники Казань ЭКСПО Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Экспонат Казань ЭКСПО Максим Платонов

Рустам Минниханов Максим Платонов

Экспонат Казань ЭКСПО Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Экспонат Казань ЭКСПО Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Экспонат Казань ЭКСПО Максим Платонов

Максим Платонов

Рустам Минниханов и Денис Пушилин Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов