На охране школ Казани ЧОПы заработали 140 миллионов

В большинстве школ все есть

Физическая охрана казанских школ силами частных охранных организаций (ЧОО) в течение 2022 года обошлась бюджету в 140 миллионов рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Управления культуры городского исполкома Азат Абзалов.



В целом на физическую охрану муниципальных учреждений социально-культурной сферы, среди которых библиотеки, музеи, театры и др., потратят 415 миллионов рублей.

По словам Абзалова, на сегодняшний день в 530 образовательных учреждениях организована работа частных охранных организаций в дневное время суток. В период работы пришкольных лагерей работа ЧОО также будет осуществляться в штатном режиме. Тем временем все образовательные учреждения оборудованы стационарными или ручными металлоискателями, а также кнопками тревожной сигнализации для передачи сообщений в Росгвардию или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру.

Фото: Максим Платонов

На начало учебного года в республике функционируют 3 435 образовательных организаций, имеющих на своем балансе 3 595 объектов. Из них — 76% оборудованы системой видеонаблюдения, а 60% оснащены системами контроля и управления доступом.



На 2022 год из бюджета Татарстана выделено 1,24 млрд рублей на физическую охрану образовательных учреждений с численностью обучающихся свыше 100 человек силами частных охранных организаций, имеющих соответствующую лицензию. Об этом «Реальному времени» ранее рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Какие были проблемы?

9 марта заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин заявил, что учреждения образования Татарстана имеют много недостатков в части оснащенности системами антитеррористической защищенности. По его словам, многие образовательные учреждения охраняют сотрудники частных охранных предприятий.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии провел 433 выездные проверки ЧОП, оказывающих услуги образовательным учреждениям, в ходе которых выявил 21 нарушение лицензионных и обязательных требований.

Фото: realnoevremya.ru

Уже 21 марта мэрия города сообщила, что из бюджета республики выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани.



На въезде на территорию 22 школ установят КПП. В 186 школах, семи детсадах и 13 учреждениях дополнительного образования установят и отремонтируют ограждение территории. В 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования на первом этаже оборудуют помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой. Вблизи еще 25 школ и четырех детсадов появятся средства ограничения скорости.

Максим Кокунин