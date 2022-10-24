Безопасность во всех школах и детсадах Казани обеспечивают сотрудники ЧОПов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день все школы и детские сады Казани находятся под охраной ЧОПов. В этом заверили власти на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— Отмечу еще один важный момент: на текущей момент безопасность во всех школах и детских садах Казани обеспечивают сотрудники частных охранных предприятий. Режим работы соответствует режиму работы каждого учреждения, — сообщил директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Обеспечение безопасности образовательных учреждений столицы Татарстана подтвердил и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

— Действительно, было принято решение президентом по поводу частных охранных предприятий. Наконец-то мы сняли все эти вопросы, которые волновали и родителей в том числе, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Казани 533 учреждения образования, которые располагаются в 654 зданиях. Это 169 школ, 312 детских садов и 52 организации дополнительного образования.

В 2022 году в 281 учреждении заменят ограждения. На сегодняшний день работа выполнена в 244 из них, в 37 их завершат в ноябре. На эти цели выделено 992,2 млн рублей.



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Татьяна Демина