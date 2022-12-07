День в истории: Перл-Харбор и Спитак

Чем примечательна дата 7 декабря?

Сегодня, 7 декабря, в мире — День гражданской авиации, в России чествуют инженерно-авиационную службу ВКС. 7 декабря был основан Приволжский район в Казани, отмечается день рождения Эрмитажа, появились Красноярский край и Кировская, Омская, Оренбургская области, японцы атаковали Перл-Харбор, землетрясение уничтожило город Спитак. Родились: просветительница Лябиба Хусаиния, химик-органик Александр Воскресенский, философ-экзистенциалист Габриэль-Оноре Марсель. Умерли: знаменитый конокрад Шакур Карак, политик и философ Марк Туллий Цицерон, председатель Президиума Верховного Совета Татарстана Салих Батыев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первая мусульманская школа для девочек

7 декабря 1880 года в селе Новая Амзя (ныне Нурлатский район) родилась Лябиба Хусаиния. Ее отец Хади Бакиров был муллой и преподавателем в нескольких медресе. Девушка училась у Галимджана Баруди, поэтому в 1896 году по его просьбе помогает с обучением девочек в доме жене имама Махруй Галиевой, а когда та серьезно заболевает, берет руководство на себя. В 1904-м она открывает свою школу «Лябиба» на улице Нариманова, в квартире мужа, приказчика Джамалетдина Хусаинова. Сначала здесь учится 12 девочек, потом 20—25. Это первая школа подобного рода в Казани. Несмотря на финансовые трудности, школа работает вплоть до революции, а потом преобразуется в школу по подготовке учителей, затем — в семинарию, а в итоге объединяется с мужской школой. Хусаиния умирает от тифа в 1921 году.

Фото: idmedina.ru

7 декабря 1926 года был вместе с сообщниками казнен Шакур Рахимов, он же Шакур Карак, главарь банды конокрадов, вошедший в татарские легенды. Родившийся в Кайбицком районе в 1861-м, он происходил из рода, занимавшегося кражей лошадей. Его люди действовали не только в Татарстане, но и в Ульяновской, Нижегородской областях, Чувашии. Один раз его арестовывают сотрудника Татцентророзыска, но отпускают за отсутствием доказательств. В результате для поимки Шакура собирается специальная комиссия, в банду проникает сыщик Абдулла Гимранов, вскоре Рахимова ловят, приговор выносят 78 членам банды, 16 из них — посмертный.

7 декабря 1956 года был образован Приволжский район Казани. В 1918 году власти учредили Железнодорожный (западная часть города, незаречная) и Плетеневский (южная часть) районы. В 1919 году Железнодорожный был переименован в Забулачный. А в 1920 году Забулачный и Плетеневский районы объединились в Забулачно-Плетеневский. Позже его переименовали в Нижегородский, а затем в Сталинский. В 1942 году из северо-восточной части Сталинского района выделили Свердловский район. В 1956 году Свердловский район был присоединен обратно к Сталинскому, который был переименован в Приволжский.

Фото: gossov.tatarstan.ru

7 декабря 1985 года умер Салих Батыев, председатель Президиума Верховного Совета Татарстана в 1960—1983 годы. Уроженец села Ново-Дюмеево Белебейского уезда Уфимской губернии, он учился в Казанском финансово-экономическом институте, на третьем курсе стал помощником начальника политотдела Акташской машинно-тракторной станции. В 1935-м — заведующим отделом Татарского областного комитета ВЛКСМ. Через 2 года бюро Татобкома ВЛКСМ освободило его от занимаемой должности «за связь с врагом народа С. Еникеевым», главредом газеты «Красный Татарстан», его исключили из ВКП(б), но через месяц вновь приняли с выговором «за потерю бдительности». Батыев работал преподавателем рабфака при КХТИ, лектором Татарского обкома ВКП(б), замначальника политсектора в Наркомате земледелия, зампредом Совета Министров ТАССР. По окончании Высшей партийной школы в Москве стал секретарем Татарского обкома КПСС по идеологии. Работал над реабилитацией жертв политических репрессий, в частности сыграл важную роль в деле реабилитации Мусы Джалиля. Также Батыв направил письмо в ЦК КПСС о положении дел в Казанской психиатрической больнице, рассказал, что здесь содержат политзаключенных, не нуждающихся в принудительном лечении. Это было первое в СССР официальное заявление о незаконном и внесудебном преследовании инакомыслящих. Специальная комиссия из Москвы разобралась с делами больницы и освободила многих невинно заключенных.

7 декабря 2021 года «Реальное время» сообщило, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по резонансному делу о вымогательстве, похищении в Набережных Челнах бизнесмена и афере с перерегистрацией его фирмы на подставных директоров ради увода активов на 76,8 млн рублей. На скамью подсудимых Елабужского горсуда был отправлен бывший глава межрайонной налоговой службы Алмаз Сафин, перед Верховным судом Татарстана предстали еще четверо, включая Дениса Набиева, родственника федерального судьи в отставке.

Фото: Ирина Плотникова

День рождения Эрмитажа

7 декабря 1764 года — день рождения Эрмитажа. Тогда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Гоцковского. Сейчас коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает более трех миллионов экспонатов: живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. В экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа входят Зимний дворец Петра I, дворец Меншикова, восточное крыло здания и арка Главного штаба, музей Императорского фарфорового завода на территории Императорского фарфорового завода. А также реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».

7 декабря 1934 года в СССР появились Красноярский край, а также Кировская, Омская, Оренбургская области. Красноярский край выделили из состава Восточно-Сибирского края, а Кировский край — из Горьковского (до 1932 года — Нижегородский край). Средне-Волжский край разделили на Средне-Волжский край и Оренбургскую область. Омская область была образована из Обско-Иртышской области, части Западно-Сибирского края. В 1936 году, с принятием новой Конституции, многие края были преобразовали в области, а автономные области — в АССР.

Фото: Official U.S. Navy photograph/wikipedia.org/Общественное достояние

Землетрясение в Армении

7 декабря 1941 года японская авиация и подводный флот атаковали американскую военную базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. Сюда вылетело более 300 самолетов, которые в течение двух часов уничтожали корабли и самолеты. В частности, у линкора «Аризона» сброшенная бомба пробила палубу и попала в носовой пороховой погреб, где хранился боезапас корабля, 1 177 моряков из 1 400 членов экипажа погибли. Всего американцы потеряли при налете 2 395 человек, еще более тысячи оказались ранены, было уничтожено четыре линкора, крейсер, два эсминца, несколько вспомогательных судов и 188 самолетов. Еще 10 кораблей и свыше 150 самолетов получили повреждения. Японская сторона потеряла 64 человека и 29 самолетов. На следующий день президент США Франклин Рузвельт выступил в конгрессе с «военным посланием к нации».

7 декабря 1988 года серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (Гюмри), Кировакан (Ванадзор) и Степанаван. Всего пострадал 21 город, а также 350 сел, 58 были полностью разрушены. В Спитаке сила землетрясения достигла 10 баллов. По официальным данным, в результате стихии погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч получили ранения, 514 тысяч человек лишились крова. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий.