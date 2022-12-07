«Таттехмедфарм» оставят ГУПом навсегда
Минземимущество Татарстана намерено закрепить исключительное положение предприятия на рынке лекарственных препаратов республики
ГУП «Таттехмедфарм» получило «пожизненное табу» на преобразование из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. «Есть указ (т.е. постановление ФЗ-485) о том, что к 2025 году в стране не должно остаться ГУП. Но мы ведем работу по сохранению «Таттехмедфарма», — заявил «Реальному времени» замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Эдик Дияров. Централизация госзакупок по льготному обеспечению граждан в руках «Таттехмедфарма» позволяет бюджету экономить, считает экс-владелец аптечной сети «Рациола» Сергей Андреев. По некоторым данным, в этом году госзаказ ТТМФ составил 12,7 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».
«Нет такой политики — избавляться от государства»
Крупнейший поставщик на рынке лекарственного обеспечения льготных категорий граждан ГУП «Таттехмедфарм» получит исключительный статус и не будет подвергаться акционированию. Всего 18 татарстанских ГУП и МУП останутся в неприкосновенности и продолжат свою деятельность без изменения организационно-правовой формы после 2025 года, рассказал «Реальному времени» замминистра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров. К преобразованию госкомпаний и муниципальных предприятий обязывает федеральный закон №485-ФЗ, который предписывает осуществить приватизацию госактивов до 1 января 2025 года. По окончании переходного периода последует ликвидация в судебном порядке, если предприятия не входят в перечень исключений и осуществляют деятельность на конкурентных рынках. Однако Татарстан, похоже, пойдет своим путем.
МЗИО РТ намерено воспользоваться правом вето, которое дается главам субъектов РФ для сохранения социально значимых предприятий в статусе ГУП и МУП в своем регионе.
По его словам, его деятельность не влияет на конкурентную среду в экономике, поэтому ничто не должно помешать сохранению его статуса.
— Нет такой политики — избавляться от государства, — сказал он. Добавим, что в мотивированном представлении президента РТ необходимо будет убедить федеральное правительство РФ сохранить ГУП по двум позициям. Либо надо доказать, что преобразование ГУП «Таттехмедфарм» приведет к «чрезвычайной ситуации», что маловероятно. Либо что акционирование приведет к «угрозе нормальной жизнедеятельности населения».
Пока обращение президента РТ по этому поводу не отправлялось, сообщили в «Таттехмедфарме». В компании сообщили, что «к акционированию не готовятся и намерены работать под государственным крылом».
— Постановлением Кабмина РТ «О плане мероприятий Республики Татарстан на период до 1 января 2025 года по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий» ГУП «Таттехмедфарм» включено в перечень унитарных предприятий, подлежащих сохранению в действующей организационно-правовой форме. Иные варианты, в том числе реорганизация путем акционирования, в настоящее время не рассматриваются, — сообщили в компании.
В конвейере акционирования
Одновременно с этим акционирование пройдет на 170 предприятиях РТ, сообщил Эдик Дияров.
— В основном это МУП, которые занимаются обеспечением теплом, водой, содержанием дорог. Они будут преобразовываться в АО. Этого изменения никто не почувствует. К отчуждению имущества это не приведет. МУП превратится в АО со 100-процентным участием государства, — говорит он.
Приватизировать Агропромпарк не планируется:
— У нас есть установка президента РТ: он должен работать только для сельхозтоваропроизводителей. В этом году УФАС не дало преференцию. Но мы передали имущество через конкурс, — поделился Дияров.
Что меняется от смены организационно-правовой формы ГУП? Во-первых, изменятся органы управления.
— В АО будет более сложная форма управления, а сама компания менее подконтрольна государству, чем ГУП. ГУП напрямую подчиняется МЗИО РТ. С ним согласовываются все сделки, — объясняет представитель компании. Кроме того, это может привести к появлению дополнительных наценок, так как издержки увеличатся даже при владении имуществом. «В настоящее время мы открываем аптеку поблизости больницы и поликлиники, чтобы находиться в шаговой доступности», — рассказал он.
Самая большая аптечная сеть
В настоящее время в составе Государственного унитарного предприятия «Медицинская техника и фармация Татарстана» функционируют 87 аптек. Как утверждают в компании, в результате создания единой сети аптек Государственного унитарного предприятия «Таттехмедфарм» цены на препараты ниже на 8—10%, а ассортимент лекарственных средств больше. Товарный запас медикаментов на 29 марта 2022 года сформирован на 2,2 млрд рублей — это те препараты, которые находятся на складах самого «Таттехмедфарма», помимо уже отгруженных в аптечные сети и медучреждения Татарстана лекарств.
В ближайшее время в аптеки и поликлиники Татарстана будет доставлено медикаментов еще на 1,8 млрд рублей, этих запасов должно хватить на 2,5—3 месяца, то есть примерно до середины — конца июня 2022 года. Начиная с апреля и до 10 мая, когда должны будут пройти поставки лекарств в Татарстан на третий квартал, будет сформирован запас медикаментов на следующие 4,5—5 месяцев, то есть примерно до конца сентября — начала октября 2022 года, рассказывала весной журналистам заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению Надия Шемякина.
— Централизация госзакупок по льготному обеспечению граждан в руках «Таттехмедфарм» позволяет бюджету экономить, — считает экс-владелец аптечной сети «Рациола» Сергей Андреев. — Но если бы госзаказ вывели на торги, тогда у игроков могли бы расшириться обороты и это способствовало бы развитию конкуренции в регионе, — отметил он.
Всего, по некоторым данным, в этом году госзаказ ТТМФ составил 12,7 млрд рублей.
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