«Таттехмедфарм» оставят ГУПом навсегда

Минземимущество Татарстана намерено закрепить исключительное положение предприятия на рынке лекарственных препаратов республики

ГУП «Таттехмедфарм» получило «пожизненное табу» на преобразование из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. «Есть указ (т.е. постановление ФЗ-485) о том, что к 2025 году в стране не должно остаться ГУП. Но мы ведем работу по сохранению «Таттехмедфарма», — заявил «Реальному времени» замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Эдик Дияров. Централизация госзакупок по льготному обеспечению граждан в руках «Таттехмедфарма» позволяет бюджету экономить, считает экс-владелец аптечной сети «Рациола» Сергей Андреев. По некоторым данным, в этом году госзаказ ТТМФ составил 12,7 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».

«Нет такой политики — избавляться от государства»

Крупнейший поставщик на рынке лекарственного обеспечения льготных категорий граждан ГУП «Таттехмедфарм» получит исключительный статус и не будет подвергаться акционированию. Всего 18 татарстанских ГУП и МУП останутся в неприкосновенности и продолжат свою деятельность без изменения организационно-правовой формы после 2025 года, рассказал «Реальному времени» замминистра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров. К преобразованию госкомпаний и муниципальных предприятий обязывает федеральный закон №485-ФЗ, который предписывает осуществить приватизацию госактивов до 1 января 2025 года. По окончании переходного периода последует ликвидация в судебном порядке, если предприятия не входят в перечень исключений и осуществляют деятельность на конкурентных рынках. Однако Татарстан, похоже, пойдет своим путем.

МЗИО РТ намерено воспользоваться правом вето, которое дается главам субъектов РФ для сохранения социально значимых предприятий в статусе ГУП и МУП в своем регионе.

— Есть указ президента РФ о том, что до 2025 года не должно быть ГУП. Но мы все равно ведем работу по сохранению ГУП «Таттехмедфарм», — рассказал замминистра земельных и имущественных отношений РТ. По его словам, федеральное законодательство предусматривает «некоторые нюансы», которые дают возможность «остаться». Для этого высшее должностное лицо должно направить мотивированное представление в правительство РФ с обоснованием необходимости сохранения ГУП. В ответ правительство РФ должно дать ответ в течение 2 месяцев, говорится в положениях ФЗ-485. По этой схеме всего в республике останется около 18 ГУП и МУП, в том числе ГУП «Таттехмедфарм», уточнил Эдик Дияров.

По его словам, его деятельность не влияет на конкурентную среду в экономике, поэтому ничто не должно помешать сохранению его статуса.

— Нет такой политики — избавляться от государства, — сказал он. Добавим, что в мотивированном представлении президента РТ необходимо будет убедить федеральное правительство РФ сохранить ГУП по двум позициям. Либо надо доказать, что преобразование ГУП «Таттехмедфарм» приведет к «чрезвычайной ситуации», что маловероятно. Либо что акционирование приведет к «угрозе нормальной жизнедеятельности населения».

Пока обращение президента РТ по этому поводу не отправлялось, сообщили в «Таттехмедфарме». В компании сообщили, что «к акционированию не готовятся и намерены работать под государственным крылом».

— Постановлением Кабмина РТ «О плане мероприятий Республики Татарстан на период до 1 января 2025 года по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий» ГУП «Таттехмедфарм» включено в перечень унитарных предприятий, подлежащих сохранению в действующей организационно-правовой форме. Иные варианты, в том числе реорганизация путем акционирования, в настоящее время не рассматриваются, — сообщили в компании.

ГУП «Таттехмедфарм» включено в перечень унитарных предприятий, подлежащих сохранению в действующей организационно-правовой форме. Фото yandex.ru/maps/

В конвейере акционирования

Одновременно с этим акционирование пройдет на 170 предприятиях РТ, сообщил Эдик Дияров.

— В основном это МУП, которые занимаются обеспечением теплом, водой, содержанием дорог. Они будут преобразовываться в АО. Этого изменения никто не почувствует. К отчуждению имущества это не приведет. МУП превратится в АО со 100-процентным участием государства, — говорит он.

Приватизировать Агропромпарк не планируется:

— У нас есть установка президента РТ: он должен работать только для сельхозтоваропроизводителей. В этом году УФАС не дало преференцию. Но мы передали имущество через конкурс, — поделился Дияров.

Что меняется от смены организационно-правовой формы ГУП? Во-первых, изменятся органы управления.

— В АО будет более сложная форма управления, а сама компания менее подконтрольна государству, чем ГУП. ГУП напрямую подчиняется МЗИО РТ. С ним согласовываются все сделки, — объясняет представитель компании. Кроме того, это может привести к появлению дополнительных наценок, так как издержки увеличатся даже при владении имуществом. «В настоящее время мы открываем аптеку поблизости больницы и поликлиники, чтобы находиться в шаговой доступности», — рассказал он.

В настоящее время в составе ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» функционируют 87 аптек. Фото farm.tatarstan.ru

Самая большая аптечная сеть

В настоящее время в составе Государственного унитарного предприятия «Медицинская техника и фармация Татарстана» функционируют 87 аптек. Как утверждают в компании, в результате создания единой сети аптек Государственного унитарного предприятия «Таттехмедфарм» цены на препараты ниже на 8—10%, а ассортимент лекарственных средств больше. Товарный запас медикаментов на 29 марта 2022 года сформирован на 2,2 млрд рублей — это те препараты, которые находятся на складах самого «Таттехмедфарма», помимо уже отгруженных в аптечные сети и медучреждения Татарстана лекарств.

В ближайшее время в аптеки и поликлиники Татарстана будет доставлено медикаментов еще на 1,8 млрд рублей, этих запасов должно хватить на 2,5—3 месяца, то есть примерно до середины — конца июня 2022 года. Начиная с апреля и до 10 мая, когда должны будут пройти поставки лекарств в Татарстан на третий квартал, будет сформирован запас медикаментов на следующие 4,5—5 месяцев, то есть примерно до конца сентября — начала октября 2022 года, рассказывала весной журналистам заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению Надия Шемякина.

— Централизация госзакупок по льготному обеспечению граждан в руках «Таттехмедфарм» позволяет бюджету экономить, — считает экс-владелец аптечной сети «Рациола» Сергей Андреев. — Но если бы госзаказ вывели на торги, тогда у игроков могли бы расшириться обороты и это способствовало бы развитию конкуренции в регионе, — отметил он.

Всего, по некоторым данным, в этом году госзаказ ТТМФ составил 12,7 млрд рублей.