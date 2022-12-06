День в истории: отменили Юрьев день и открыли Гаити

Чем примечательна дата 6 декабря?

Сегодня, 6 декабря, в России День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. 6 декабря Христофор Колумб открыл остров Гаити, в России в результате дворцового переворота на престол взошла Елизавета Петровна, в Татарстане тысячи людей оказались без электричества, отменили Юрьев день, вышел первый том Encyclopaedia Britannica. Родились гармонист Файзулла Туишев, революционер Владимир Тихомирнов, король Генрих VI, химик Никола Леблан. Умерли богослов Галимджан Баруди, дружинник Артем Айдинов, архитектор Иван Богомолов, балерина Матильда Кшесинская. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Айдинов — герой

6 декабря 1884 года в деревне Тугел Бага Ялховской волости Мелекесского уезда Самарской губернии родился гармонист-виртуоз Файзулла Туишев. В юности поехал с ярмарочными артистами на гастроли по городам Поволжья. Выступал Туишев и с сольными концертами, участвовал в аттракционах с цирковыми артистами, с 1910 года он профессиональный гармонист. Выступал, помимо России, в Китае, Японии, Монголии, Корее, Южной Америке. Коллекционировал различные гармоники, которые после его смерти передали в Национальный музей РТ.

Файзулла Туишев. Фото: m-jalil.tatmuseum.ru

6 декабря 1889 года в Казани в семье купцов родился Виктор Тихомирнов. Учился в Первом реальном училище с Вячеславом Молотовым, в 1905-м вступил в партию большевиков, организовал дома подпольную типографию, дважды сидел в тюрьме, ссылался в Холмогоры и Олонецкую губернию, стал одним из организаторов и сотрудников газет «Правда» и «Рабочий». Заболел воспалением легких, скончался 31 марта 1919 года. Одна из центральных улиц современной Казани носит его имя.

6 декабря 1921 года в Москве скончался педагог и богослов Галимджан Баруди. Родился в семье купца, учился в Бухаре, был вторым имамом в мечети Урта-Таш. В 1882 году открылось медресе «Мухаммадия», которое он возглавил, вскоре оно стало самым крупным и авторитетным в Казани. Писал учебники, издавал журнал «ад-Дин ва-ль-адаб» («Религия и нравственность»), был сослан в ссылку, участвовал в съездах мусульман России, стал муфтием Всероссийского съезда мусульман в Москве, работал в комитете по помощи голодающим Волго-Уральского района.



Источник: wikipedia.org

6 декабря 1965 года после столкновения с казанской шпаной скончался дружинник Артем Айдинов. Он учился в КАИ, где, в частности, вступил в боевую комсомольскую дружину, работал грузчиком, выступал в театре эстрадных миниатюр, играл в баскетбол. 6 декабря участвовал в рейде после нападения на студента Шевчука. Хулиганы были вооружены ножами. С Айдиновым был его коллега Леонид Штейнберг, которого после стычки удалось спасти в 12-й больнице. Одного из убийц приговорили к расстрелу, а другого — к заключению на 13 лет. Айдинов похоронен на родине, в Тбилиси.

6 декабря 2011 года из-за неблагоприятных погодных условий в Татарстане 18 640 человек остались без электричества. Из-за сильного ветра без электроэнергии оказались 70 населенных пунктов, было повреждено 12 опор освещения. Отключение коснулось Альметьевского, Чистопольского, Нурлатского, Аксубаевского, Черемшанского, Заинского, Спасского, Мамадышского, Тукаевского, Муслюмовского, Сабинского, Елабужского и Сармановского районов. Ситуация с электроснабжением стала осложняться еще 5 декабря.

Фото: kzn.ru

6 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, как казанские чиновники устроили транспортный коллапс, изменив схему движения автобусного маршрута №31. Три километра оживленной городской трассы на улице Меховщиков были блокированы. В «зону отчуждения» попали школа №1 и ряд офисных центров. Возмущенные горожане, для которых это стало неприятным сюрпризом, забросали мэрию жалобами. На «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин строго отчитал причастных, которые, как выяснилось, дважды переделывали схему движения, потому что ошиблись в первый раз.



Переходить к другим помещикам нельзя

6 декабря 1590 года царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день. Тогда возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Ранее, если в течение «урочных лет» помещик не сумел найти своего крестьянина и не подал челобитную о его розыске, он терял на него право и беглый закреплялся за новым владельцем. Теперь любой переход рассматривался как бегство. Беглый подлежал возврату со всей семьей и имуществом.

6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна. Она была дочерью Екатерины I и Петра I, после смерти которого стала законной наследницей престола. Верховный тайный совет, признав Елизавету незаконнорожденной, отказал ей в правах на престол и «пригласил на царство» Анну Иоанновну, в правление которой Елизавета находилась в опале и была очень далека от политической жизни. После смерти Анны Иоанновны в 1740 году трон наследовал ее двухмесячный внучатый племянник Иван Антонович, но в результате реальная власть перешла к его матери — Анне Леопольдовне. В итоге в казармах Преображенского полка прозвучало знаменитое: «Други мои! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей!» С помощью трех сотен гвардейцев переворот был совершен.



Источник wikipedia.org

Колумб открыл Гаити

6 декабря 1492 года Христофор Колумб открыл Гаити. Первоначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский. В 1677 году остров перешел под контроль Франции. Местное население, состоявшее из индейцев, было уничтожено. Вместо них французы завезли из Африки негров-рабов, но 1 января 1804 года чернокожие гаитянцы захватили власть и образовали независимое государство во главе с Жан-Жаком Дессалином. Мулаты образовали свою республику во главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, там часто происходили перевороты.

6 декабря 1768 года в британском Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома Encyclopaedia Britannica — «Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану». Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширными эссе на разные темы до 1771 года. Всего было напечатано 100 таких тетрадок: 2 400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник. Несмотря на немалую по тем временам цену (12 фунтов), энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом.