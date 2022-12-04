Эльмира Хусаинова: «Спасти жизнь человека — это одно. Но нужно еще и учить его жить дальше»

О продолжении врачебной династии, сложности медицинской реабилитации и опасностях ныряния в незнакомых водоемах

Фото: Руслан Ишмухаметов

Эльмира Растямовна Хусаинова — врач-невролог, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС недавно открытого Республиканского лечебно-реабилитационного центра на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Казани, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации управления здравоохранения столицы Татарстана. О продолжении врачебной династии, уникальных случаях в работе и последствиях недооценки ныряльщиками опасностей дна в реках Татарстана — в ее портрете для «Реального времени».

Продолжательница семейной династии



Эльмира Хусаинова родилась в Нижнекамске в многодетной семье врача. Ее мама родом из Бавлинского района, папа — из Дрожжановского, а встретились и познакомились они в Казани. Тогда отец учился в Казанском мединституте, а мама в финансовом вузе. В семье три дочери. Старшая сестра Эльмиры Растямовны работает врачом-кардиологом, она кандидат медицинских наук, как и наша героиня, а младшая пошла по стопам матери, стала экономистом.

— Нас воспитывали строго, в традициях многонациональной республики. С мамой всегда можно поделиться своими мыслями, получить нужный совет, она печет очень вкусные пироги. Папа привил нам любовь к спорту, научил нас быть стойкими. У нас всегда было твердое намерение профессионально самореализоваться. Мои родители — образец и пример счастливой семьи. Я продолжаю воспитывать своих троих детей в традициях, которые мне привили они, — рассказывает она.

В конце 70-х родителей нашей героини по распределению отправили в Нижнекамск. Растям Сайфуллович Бакиров, заслуженный врач РФ и РТ, работал главным хирургом Нижнекамского района 18 лет. Врачом были и его брат, и двоюродные сестры.

— Я, можно сказать, потомственный врач. Папа часто брал нас с собой на работу. Помню, как мы ждали его после операций. Тогда мы со старшей сестрой учились в школе, и у нас уже не было сомнений, что мы тоже хотим стать врачами, — рассказывает она.

С отцом и сестрой. Фото предоставлено героиней материала

Эльмира Растямовна окончила медицинский лицей в Казани. К тому времени Растям Сайфуллович уже работал в Казани, и семья переехала в столицу. В 2002 году наша героиня окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Затем был год интернатуры по терапии в КГМУ, а после — два года ординатуры по специальности «неврология».

— Наверное, это была судьба. Тогда я не думала о том, что буду заниматься реабилитацией. Ординатуру проходила на кафедре неврологии и реабилитации Казанского медуниверситета. В это время я уже работала под руководством своего отца в городской больнице №18 врачом-неврологом. Тогда заведующей у нас была Диляра Гумеровна Алтунбаева, которой я бесконечно благодарна. Они научили меня многому, что пригодилось в дальнейшей работе, — говорит доктор.

«Не все пациенты, особенно после инсультов и травм, возвращаются к прежнему качеству жизни»

В 2005 году, наша героиня переехала в Бавлинский район — ее мужа направили туда работать заместителем прокурора. А Эльмира Растямовна стала врачом-неврологом неврологического отделения Бавлинской ЦРБ.

— Работали не только днем. Учитывая кадровый дефицит, были и ночные дежурства. Принимали даже детей, работали за педиатра. Нужно было решать серьезные вопросы, не имея достаточного диагностического оборудования. Конечно, я получила там огромный опыт работы неотложного невролога, — вспоминает доктор.

В условиях районной ЦРБ не было возможности соблюдать установленные сейчас терапевтические окна. Сегодня, согласно принятым нормативам, пациенту с инсультом должны провести необходимые манипуляции и поставить диагноз за сорок минут. В больницу человек с инсультом должен быть доставлен в течение трех часов от начала первых симптомов. А в течение первых 48 часов надо начать проводить реабилитационные мероприятия. При таком раскладе на 65-70% снижаются риски развития осложнений и ускоряется дальнейшее восстановление.

Но вернемся к годам работы в Бавлинском районе. Работая там, наша героиня все больше интересовалась темой реабилитации:

— Спасти жизнь человека — это одно. Но нужно еще и учить его жить дальше, если у него ограничены возможности здоровья. К сожалению, не все пациенты, особенно после инсультов и травм, возвращаются к прежнему качеству жизни. И их нужно научить с этим жить.

В Бавлах в 2007 году наша героиня начала работать в местном реабилитационном центре «Березка» в должности заместителя главного врача по реабилитационной работе. В дни заезда нужно было принимать по 50 пациентов сразу, вспоминает она.

Следующей остановкой стал Мензелинский район — мужа нашей героини, Ленара Хусаинова, назначили прокурором района. А сама Эльмира Растямовна устроилась неврологом в Мензелинскую ЦРБ.

— Пациенты поступали очень тяжелые, не все транспортабельные. А Набережные Челны — далеко. Мы вынуждены были оставлять таких пациентов на терапевтических койках. И тогда встал вопрос об организации неврологического отделения. В 2008 году, в первый год нашего пребывания в Мензелинске, на базе ЦРБ его, наконец, открыли. Благодаря этому мы значительно увеличили выживаемость пациентов, которые смогли получать специализированную помощь, — вспоминает доктор.

Работая в Мензелинском районе, наша собеседница параллельно заканчивала работу над кандидатской диссертацией — она начала ее готовить в 2005 году под руководством профессора Рашида Алтунбаева. Чтобы набирать материал для исследований, как минимум раз в месяц доктор ехала на несколько дней в Казань, почти за триста километров от Мензелинска. Защитила она свою работу в 2010 году.

Что общего между реабилитацией и младенчеством

В 2013 году семья переехала в Казань. Как раз тогда при поддержке тогдашнего главного врача горбольницы №7 Марата Садыкова (ныне министра здравоохранения республики) и главного специалиста по медицинской реабилитации МЗ РТ Бодровой Резеды Ахметовны было создано отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС. В нем наша героиня стала заведующей.

Фото предоставлено героиней материала

Окончательно решив стать реабилитологом, в 2013-м же году доктор прошла первичную переподготовку на кафедре реабилитологии и спортивной медицины КГМА на врача лечебной физкультуры. Была и стажировка в инсультном центре Университетской клиники Алабамы (США), а чуть позже — еще и первичная переподготовка по новой специальности: врач физической реабилитационной медицины.

Первым пациентом нового отделения был 21-летний парень с тяжелейшей черепно-мозговой травмой — он разбился на мотоцикле.

— Он выжил, но остался вегетативным пациентом, — вспоминает Эльмира Растямовна. — Дышал и кушал через трубку. В дальнейшем он стабилизировался, вышел на уровень минимального сознания. Помню, как мы обучали всему его маму...

Врач сравнивает реабилитацию с детским периодом. Как с маленьким ребенком всегда есть сопровождающий его взрослый, так и в отделении реабилитации тяжелых пациентов сопровождает кто-то из родственников. И иногда именно родственнику нужно больше поддержки, чем самому пациенту. Поэтому на этапе лечения и реабилитации родственников консультирует психолог.

— Родственники ходят по кабинетам, посещают занятия, обучаются всему, что рекомендуют специалисты. Мы постоянно с ними активно работаем. В итоге у них остается минимум вопросов, когда пациента выписывают домой. К тому же, это большой плюс для человека, когда благодаря обученным родственникам он может продолжить реабилитационные занятия в домашних условиях, — говорит доктор.

«Со строительством центра мы вышли практически на европейский уровень»

В январе 2022 года при горбольнице №7 открылся высокотехнологичный лечебно-реабилитационный центр. Здесь сейчас и располагается вотчина нашей героини — отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы.

— В 2013 году было принято решение открыть отделение с самым коротким плечом доставки, когда пациент на одном этаже получает лечение после острых состояний (например, инсульта), и здесь же он может пройти этап медицинской реабилитации.

Большая работа ведется с пациентом и его родственниками

Через отделение нашей героини за неполный год прошло более 600 пациентов из Казани и районов Татарстана. Сюда поступают люди, перенесшие инсульт, тяжелые черепно-мозговые и спинномозговые травмы в ДТП, пациенты с бытовыми травмами, после нейрохирургических операций, больные после удаления различных видов опухолей. Отделение принимает пациентов в самый ранний и острый период — прямыми переводами из других отделений. Например, через 7-10 дней сюда попадают люди после пребывания в сосудистой неврологии с инсультом, через 10-14 дней — из нейрохирургических отделений после тяжелых травм и операций. Некоторые пациенты приходят и из амбулаторного звена по направлению. Они проходят курсы реабилитации не менее двух раз в год.

— Со строительством центра мы вышли практически на европейский уровень оказания помощи по высокотехнологичной медицинской реабилитации, — с гордостью рассказывает доктор и не может не упомянуть своего непосредственного руководителя: — Большую роль в реализации уникального проекта сыграло мудрое руководство главного врача, Артура Маркосовича Деляна.

Наша героиня активно участвовала не только в подготовке лечебно-реабилитационного центра к открытию, но и в разработке проекта парка «Чайковое озеро» рядом с больницей. Весной, летом и осенью в парке проводят занятия для пациентов всей клиники. А еще тут реабилитируются и могут тренироваться паралимпийцы.

Наша героиня активно участвовала в подготовке лечебно-реабилитационного центра к открытию. Фото: из личного архива Эльмиры Хусаиновой

Уникальные случаи и чудеса

Эльмира Растямовна рассказывает о самых запомнившихся случаях в своей карьере.

Около трех лет назад бортом санавиации к ним привезли молодого мужчину. Он поехал в детский лагерь в соседней республике навестить сына и решил искупаться в местном озере. Но переоценил глубину водоема и, нырнув, ударился головой об дно. Нырок оказался таким неудачным, что мужчина получил тяжелейшую спинно-мозговую травму с высоким уровнем поражения и повредил позвонки.

— Борьба шла за жизнь пациента. При повреждении такого высокого уровня появляются диафрагмальные нарушения, а это не дает пациенту дышать. Он долго был на искусственной вентиляции легких, с трахеостомой. В нашей клинике началась его реабилитация, — вспоминает доктор.

Такой уровень поражения — с полным повреждением спинного мозга — не оставляет шансов на то, что пациент сможет самостоятельно ходить. Однако качество жизни незадачливого ныряльщика значительно повысилось благодаря высоким технологиям, ранней реабилитации и поддержке его семьи. К сожалению, он не может двигать ни ногами, ни руками, передвигается в инвалидном кресле. Зато дышит самостоятельно и периодически проходит реабилитацию в отделении у Эльвиры Растямовны. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, у него, инженера по образованию, остались полностью сохранными когнитивные и психические функции. Сейчас он занимается 3D-моделированием ортезов для пациентов, которые нуждаются в протезировании.

— Мы с ним постоянно на связи. Он помогает нам в нашей работе, консультируя при изготовлении ортезов. У нас в центре организован кабинет реабилитационного инжиниринга, в создании которого он принимал активное участие, — говорит наша героиня.

Хотя медицина — точная наука, но и здесь случаются чудеса. Об одном из таких случаев доктор и рассказывает:

— Полтора года назад к нам поступил пациент после геморрагического инсульта с полуторагодовым сроком давности. Причем у него была поражена зона, которая отвечала за глотание. Это был трудоспособный мужчина 46 лет. Но эти полтора года с момента инсульта он питался через назогастральный зонд, ему пришлось уйти с работы, потому что с этой трубкой он не мог выйти в общество. Я не знаю, почему он приехал к нам только спустя полтора года. Но после трех курсов реабилитации, благодаря активной работе наших логопедов, мы с ним вышли на полное глотание! Он начал с супругой ходить в кафе, спокойно кушать. Мы практически полностью вернули ему качество жизни, которое было до геморрагического инсульта. И это спустя полтора года! Обычно через такой продолжительный период ждать значительных улучшений не стоит.

«В свои 80 лет она снова получает ребенка»

У кого-то из пациентов реабилитация длится долгие годы, у кого-то восстановление происходит за короткое время. Однако никому не говорят об отсутствии реабилитационного потенциала:

— Иногда приходишь к пациенту, который лежит в реанимации. Казалось бы, состояние у него крайне тяжелое. Но, особенно если это молодые люди, мы берем их — и неизменно видим ответ. Если у пациента в вегетативном состоянии мы вызываем хотя бы минимальные эмоции или реакции: сфокусированный на нас взгляд, улыбку уголком рта или минимальное рукопожатие, все это стимулирует на дальнейшую работу. Мы убеждаемся, что все делаем правильно.

Самым сложным в своей работе она считает общение с родственниками. Однако одновременно это и приятные моменты. Правильно общаться с пациентом и родственниками — это определенный талант врача, убеждена доктор.

— Самое сложное — стабилизировать эмоциональное состояние родственника. Возможно, пациент был кормильцем в семье. И тогда жене придется взять на свои плечи не только финансовый вопрос, но и перестроить жизнь, чтобы можно было ухаживать за больным. Но надо жить сегодняшним днем и идти только вперед, и мотивировать ее на это, — говорит Эльмира Растямовна.

Нередка ситуация, когда поступает мужчина, у которого нет ни жены, ни детей — только старенькая мама. И вот в свои 80 лет она снова получает «ребенка», которого надо кормить с ложечки. В этой ситуации к процессу подключаются службы соцзащиты, амбулаторный патронаж. А бывает и так, что у тяжелого пациента нет никаких родственников, он один на белом свете. Тогда ему организуют нахождение в доме-интернате для инвалидов.

«Пусть вчера он смог посидеть в постели 3 минуты, а сегодня 5 — это уже большое достижение»

— Мы ставим не заоблачные, а достижимые цели. Большая работа ведется с пациентом и его родственниками, с тем чтобы пояснить, к каким результатам мы идем. Мы просим его каждый день отмечать, в чем ему стало лучше. Пусть это будет самый маленький шажок. Пусть вчера он смог посидеть на постели 3 минуты, а сегодня 5 — это уже большое достижение. Каждодневная мотивационная работа всего персонала дает свои плоды, — объясняет Эльмира Растямовна.

В 2019 отделение Эльмиры Растямовны было признано лучшим пациенториентированным отделением ГАУЗ ГКБ№7 г Казани. Фото предоставлено героиней материала

О том, что выбрала работать в реабилитации, доктор не жалеет ничуть. Конечно, в этой сфере моментального результата, как, например, в хирургии, ждать не приходится. Но тем дороже хотя бы минимальное улучшение в состоянии пациента, рассуждает она. Причем краткосрочные цели на 7 дней и долгосрочные — на 14 дней, 1 месяц, 3 месяца — ставятся и перед пациентом, и перед медперсоналом.

— Всей командой мы стараемся улучать качество жизни людей. Раньше было так: сделали операцию — выписали домой. А сейчас сделали операцию, забрали на реабилитацию, тем самым ускорили нахождение в профильном отделении, где научили с этим жить, адаптироваться к новым обстоятельствам. И пусть даже частично, но мы восстанавливаем нарушенные функции! Каждый пациент уникальный. У каждого есть реабилитационный потенциал, и у каждого есть право на курс реабилитации. В любом случае, мы стараемся простимулировать существующие резервы организма человека. Иногда пациенты изначально отказываются что-то делать, но даже к таким находишь подход, они встают на ноги и уходит из стен нашего центра самостоятельно! — рассказывает она.

«Сделали все от нас зависящее, чтобы восстановить пациента»

Эльмира Хусаинова любит свое дело. И эта любовь взаимна: она врач высшей категории, за 20 лет работы в медицине успела не только защитить кандидатскую диссертацию. Наша героиня — лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники — за разработку и внедрение комплексной медицинской реабилитации больных и инвалидов.

У доктора два сына и дочка. Младшие дети учатся в школе, а старший сын — уже в университете, он хочет стать юристом. В доковидные годы юноша помогал матери в отделении реабилитации — работал волонтером, играл в шахматы с пациентами, вывозил их на прогулки.

На съемках телепередачи «Жырлыйк эле». Фото предоставлено героиней материала

А в свободное время Эльмира Растямовна любит петь. Это семейная традиция:

— У нас в семье всегда любили петь татарские песни. И мы с сестрами эту традицию продолжаем. Всегда стараемся собираться нашей большой и дружной семьей, общаться, вспоминать прошлое, ставить цели на будущее, петь песни. Сейчас мое увлечение вокалом продолжается, я участвую в самодеятельности, музыкальных телепередачах. Это помогает перезагрузиться.

Не чужда наша героиня и путешествий: рассказывает, что ездит с семьей по городам России. За последние годы были в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре, Муроме и даже в Касимове — там изучали древнюю историю татар.

В кругу семьи. Фото предоставлено героиней материала

Благодарность пациентов и их родственников, простое человеческое «спасибо» — то, что заставляет ее каждый день приходить на работу и получать от нее моральное удовлетворение:

— Мы понимаем, что сделали все от нас зависящее, чтобы восстановить пациента, — говорит доктор в заключение нашего разговора.