Изнанка Казани: детский сад внутри «Профессорского» дома

Фото: Максим Кокунин

Находящийся в самом центре, но спрятанный ото всех. Такое описание идеально подходит ко множеству объектов столицы Татарстана, которые, несмотря на свое парадно-туристическое месторасположение, далеко не всегда попадают в число обязательных для посещения. Так и «Профессорский» дом на пересечении улиц Лесгафта и Айвазовского, являющийся на протяжении многих лет жемчужиной советской архитектуры, уже попросту забыт казанцами. Несмотря на это, фасад дома по-прежнему хранит в себе черты первозданной архитектуры, а жильцы все также восхищаются его монументальностью. Однако здание, как и его территория, за столько лет не смогли обойтись без наслоений и старости, которые не идут на пользу данному объекту. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Название «Профессорский» этот дом получил из-за шаговой доступности от главных и старейших университетов Казани. На деле же это целых два дома, соединенные между собой аркой с небольшой пристройкой в виде проходного этажа. Левое крыло здания было построено еще в 1936 году, а вот возведению второго помешала Великая Отечественная война. Так, правое крыло было достроено лишь через двадцать лет — в 1956 году. Архитектором первого крыла был Семен Копец, а второго Василий Кривошеин. В следствии этого левое крыло выполнено в стиле постконструктивизма, а правое — это уже пример советского неоклассицизма.

Фото: Максим Кокунин

На фасаде четырехэтажного дома можно увидеть модульоны, балясины, а также лепной декор. Главной деталью желто-розового дома является величественная арка за которой скрывается обычный двор. Сейчас в ней стоят металлические ворота с калиткой, чтобы ограничить проход для посторонних. Но для машин с задней стороны здания имеется отдельный проезд со шлагбаумом.

Фото: Максим Кокунин

Главной деталью желто-розового дома является величественная арка, за которой скрывается двор. Сейчас в ней стоят металлические ворота с калиткой, чтобы ограничить проход для посторонних. Но для машин с задней стороны здания имеется отдельный проезд со шлагбаумом. Возвращаясь к теме арке, стоит отметить, что она пользовалась популярностью с самого начала своего появления:

— Она всегда была интересной. Сюда постоянно приходили фотографироваться иностранцы, ну иностранные туристы. Из архитектурного института ходили, художники разные. Зарисовывали ее, учились, — рассказала «Реальному времени» одна из местных жительниц, отметив, что живет в этом доме уже более 50-ти лет.

Фото: Максим Кокунин

Интересным фактом является то, что дом построен на месте, где располагалась церковь Кирилла и Мефодия, появившаяся в конце XIX века и уничтоженная в 1937 году. 6 апреля 1885 года в России праздновался день памяти просветителей Кирилла и Мефодия. Во время подготовки к этим событиям прозвучала идея о строительстве нового храма. На заседании Казанской духовной консистории ее высказал архиепископ Палладий. Он же и предложил место для возведения храма — на восточной окраине, в Суконной слободе. По его мнению, «окраины» города нуждались в этом и прежде всего «бунтажная Суконка».

Фото: Максим Кокунин

Гордума пошла навстречу инициативе и приняла решение построить новый каменный трехпрестольный храм на одной из возвышенностей — между улицами Первая и Вторая Горы. 3 апреля 1885 года был объявлен конкурс архитекторов на проект сооружения. Его выиграл Павел Аникин — автор многих городских зданий.

В кратчайшие сроки на строительство было собрано 12 тысяч рублей, открыта Кирилло-Мефодьевская школа и создана библиотека. В июле 1885 года уже был утвержден его план, а 1 сентября происходила закладка. 30 марта 1888 года строительный комитет докладывал архиепископу, что Кирилло-Мефодиевский храм сооружен.

Фото: Максим Кокунин

Возвращаясь к дому нельзя не упомянуть что изначально его квартиры выдавались для инженерно-технических работников Союзмуки и МВД ТАССР. В четырех подъездах с высокими потолками располагаются три вида квартир — трехкомнатная (46 на 54 кв.м.), двухкомнатная (38 на 44 кв.м.) и однокомнатная (28 на 38 кв.м.). Всего в здании расположено 46 квартир, в которых в основном проживают пожилые граждане и арендаторы.

Фото: Максим Кокунин

Если фасад дома выглядит вполне презентабельно, то в его внутреннем дворе уже можно найти следы старости, показывающие всю его историю. За все время своего существования здание обновлялось несколько раз — в начале двухтысячных, к Универсиаде 2013 года и, как рассказали местные жители, буквально недавно:

— Арка вся разваливалась и ее штукатурили, красили стены, — сообщила местная жительница.

Фото: Максим Кокунин

Однако стены дома по-прежнему покрыты трещинами, а штукатурка местами просто отваливается. Но самыми контрастирующими пятнами у этого дома являются стоящие во дворе гаражи, проржавевшие металлические коробки и кирпичное сооружение с разваливающейся стеной. Говоря о втором, важно отметить, что оно практически стало «ограждением» площадки находящегося здесь детского сада. Техническое помещение плавно перетекает в современный металлический забор, за которым и стоят песочницы с качелями.

Фото: Максим Кокунин

Филиал детского сада №212 обосновался в одном из подъездов дома, а его территория с детскими площадками заняла внутренний двор. Стоящие здесь многолетние конструкции были разрисованы детскими рисунками, но это было сделано еще много лет назад. Сейчас же возле самой пестрой стены, из которой выпадают целые куски, находится автомобильная парковка. Об истории этой постройки практически ничего неизвестно. С одной стороны на ней есть ворота, в которые могла бы заехать машина, с другой — дверь. Также на нее крыше есть небольшое чердачное окно. Таким образом бытовка дворника — старый гараж больше напоминает старинный домик.

Фото: Максим Кокунин

Здесь же, за углом детской площадки, стоит современная трансформаторная подстанция и проржавевшие гаражи. Судя по высокому слою снега, они уже много лет не используются по своему назначению. Так, за счет большого количества всех этих объектов широкий двор за резной аркой разбивается на множество маленьких переулков.



Так и торчащие из земли вентиляционные трубы были перекрашены для территории садика, но сделано это было очень давно. Сочетание разноцветных листов профнастила с облупленной кирпичной стеной в самом центре двора ярко выделяются из общей картины. Поглотивший в себя эти строения монументальный дом на деле так же малоприметен проходящим мимо гражданам.

Фото: Максим Кокунин

Наслоение разных эпох в этом доме, безусловно, оставило свои следы. Так, рассматривая его стены, можно обратить внимание на то, как менялись балясины под окнами во время реставрации здания. Если изначально они были полностью вырезаны из камня и имели закругленные края, то позже они стали квадратными брусками, а после их и вовсе нарисовали (и вырезали) на фанере. Такие искаженные детали внешнего декора разбросаны по фасадам всего дома: где-то оригинальная колонна заменена на фанерную, вместо рельефной фигуры стоит деревянный брус и так далее.

Фото: Максим Кокунин

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