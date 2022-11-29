День в истории: Палестину поделили, Пржевальский уехал

Чем примечательна дата 29 ноября?

29 ноября — День буквы Ё и Международный день солидарности с палестинским народом. В этот день Николай Пржевальский отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии, был основан испанский футбольный клуб «Барселона», создали Всероссийское общество охраны природы, была провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия. В Казани открыли Дом ученых и музей-квартиру Шарифа Камала, Верховный совет РТ утвердил государственный флаг Татарстана, в Набережных Челнах открыли памятник Высоцкому. Родились советник Ататюрка Юсуф Акчура, оперный композитор Доменико Доницетти, немецкий писатель Вильгельм Гауф, изобретатель первой электронной лампы Джон Флеминг, 22-й президент Франции Жак Ширак. Умерли певец Рафаэль Сахабиев, русский критик Николай Добролюбов, поэтесса и правозащитник Наталья Горбаневская, гитарист The Beatles Джордж Харрисон. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

История Юсуфа-советника

29 ноября 1876 года в Симбирске родился Юсуф Акчура. Его предки — купцы Акчурины, после смерти отца он уехал с матерью в Стамбул, поступил в военное училище, за заговор против султана Абдулхамида II был приговорен к смертной казни, которую заменили ссылкой, откуда он сбежал и уехал в Париж. После жил в Казани, преподавал историю в медресе «Мухаммадия» и редактировал газету «Казан мөхбире» («Казанский вестник»), был организатором либерально-демократической партии «Иттифак аль-Муслимин». В 1908 году вернулся в Турцию, был советником Мустафы Кемаля Ататюрка по вопросам культуры и политики, создал Турецкое историческое общество и руководил Первым Турецким историческим конгрессом.



Фото yenicaggazetesi.com.tr

29 ноября 1925 года в Казани открыли Дом ученых. С предложением о его создании, чтобы обеспечить жильем нуждающихся деятелей науки, за 4 года до этого выступил профессор Казанского университета Александр Вишневский. Идею одобрила секция научных работников при Рабпросе, после чего в 1924-м для этих целей выделили двухэтажное помещение по улице Старо-Горшечной, 43, ныне улица Щапова. Однако в июне 1924 года для квартир ученых подыскали другое здание, расположенное по улице Новокомиссарской, 22. В настоящее время казанский Дом ученых находится на улице Бутлерова.

29 ноября 1950 года на улице Островского, 15 начал работу первый музей республики, посвященный татарскому писателю, — музей-квартира классика татарской литературы Шарифа Камала, который жил здесь с семьей в 1927—1942 годы. В музее можно познакомиться с архивом писателя и обстановкой квартиры времен его жизни здесь. Решение о создании музея приняли за 6 лет до его открытия. Активную помощь в этом оказала дочь татарского писателя Зайнап Байгильдиева, которая стала первым научным сотрудником музея-квартиры.

Фото kamala.tatmuseum.ru

29 ноября 1991 года Верховный совет РТ утвердил Государственный флаг Татарстана — полотнище зеленого, белого и красного цветов. Именно этот вариант одобрили в 1991-м. Проект флага, представляющего собой красное полотнище с двумя узкими вертикальными полосами у древка: синей с красной звездой, символизирующей советский этап, и белым полумесяцем, отсылающим к исламу, и белой, не приняли. Каждый из цветов татарстанского флага несет свою смысловую нагрузку. Зеленый символизирует зелень весны и возрождение, белый — чистоту, а красный — зрелость, энергию, силу и жизнь. Автором нового флага Татарстана стал народный художник РТ, лауреат Госпремии им. Тукая Тавиль Хазиахметов.

29 ноября 2003 года в Набережных Челнах открыли памятник поэту, актеру и автору-исполнителю Владимиру Высоцкому. Автоград он посещал вместе с актерами Московского театра на Таганке в далеком 1974-м. Автором монумента, посвященного Высоцкому, стал заслуженный архитектор РТ Владимир Нестеренко. Композиция представляет собой разрезанный колокол, гитару и некое подобие театральной сцены.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

29 ноября 2019 года не стало известного татарского оперного певца, народного артиста Татарстана Рафаэля Сахабиева. Он родился в 1951 году в селе Шингальчи Нижнекамского района ТАССР. Получив образование в Казанской государственной консерватории, он стал солистом Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Концертную деятельность вел с 1974 года.

29 ноября 2021 года «Реальное время» писало, что день рождения Ильича в казанском спецприемнике для административно арестованных обернулся скандалом и отправкой на скамью подсудимых сразу трех сотрудников. Полицейских взвода охраны обвинили в необоснованном применении силы к задержанным. Одного, по версии обвинения, отделали дубинкой старший лейтенант и сержант, другому досталось от нелегкой руки их коллеги в юбке. Все трое предстали перед Кировским райсудом Казани. Один из потерпевших до суда не дожил.

Фото: Ирина Плотникова

Есть такая профессия — природу защищать

29 ноября 1870 года началось первое из четырех путешествий русского географа и натуралиста Николая Пржевальского по Центральной Азии. Меньше чем за год, всего за 10 месяцев, ему вместе со своим бывшим учеником подпоручиком Михаилом Пыльцовым удалось пройти 3,5 тысячи верст. Это, к слову, почти 4 000 километров. В ходе экспедиции они исследовали местности в районе озера Далай-Нур, хребты Сума-Ходи и Инь-Шань и течение Желтой реки (Хуанхэ). Пржевальский на этом не остановился и впоследствии снова отправлялся путешествовать по Центральной Азии. Там он и погиб от брюшного тифа. Похоронили его, как и завещал сам исследователь, на берегу озера Иссык-Куль.

29 ноября 1924 года появилась старейшая в мире экологическая организация: было создано Всероссийское общество охраны природы. Первым ее председателем стал основоположник заповедного дела России Григорий Кожевников. Создание ВООП было вызвано необходимостью «добровольного объединения научных сил и наиболее прогрессивно мыслящей общественности для восстановления и рационального использования природных ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской войной и разрухой». ВООП продолжает свою работу и сегодня, его подразделения есть во всех регионах нашей большой страны.



Фото wikipedia.org

День рождения «Барселоны»

29 ноября 1899 года появился один из самых известных футбольных клубов мира — «Барселона». Создала его группа швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с форвардом Жоаном Гампером. Анонсировали формирование футбольного клуба за месяц до его «рождения» — в местной газете появилось объявление-приглашение на учредительное собрание. За «Барселону» в разное время играли известные всему миру Диего Марадона, Ромарио, Роналдо, Луиш Фигу, Луис Суарес, Андрес Иньеста, Лионель Месси и другие. На сегодняшний день это самый титулованный футбольный клуб Испании.

29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций своей резолюцией №181 разделила Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. Документом также предусматривалось прекращение действия британского мандата на территории страны к августу 1948-го. Буквально на следующий день после принятия резолюции ООН начались столкновения арабских и еврейских военных, которые переросли в Арабо-израильскую войну. В итоге положения документа реализовать не получилось. Спустя три десятилетия после принятия резолюции ООН учредила памятную дату — Международный день солидарности с палестинским народом.