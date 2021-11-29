В Казани сержанта в юбке обвинили в полицейском насилии

Как один день из жизни спецприемника на улице Милицейской потянул на два уголовных дела

Фото: Ирина Плотникова

День рождения Ильича в казанском спецприемнике для административно арестованных обернулся скандалом и отправкой на скамью подсудимых сразу трех сотрудников. Полицейских взвода охраны обвинили в необоснованном применении силы к задержанным. Одного, по версии обвинения, отделали дубинкой старший лейтенант и сержант, другому досталось от нелегкой руки их коллеги в юбке. Все трое предстали перед Кировским райсудом Казани. Один из потерпевших до суда не дожил.

«Сказал: «Не базарь со мной так» — полетели удары»



Александре Кечемасовой — чуть больше 20. В Казань приехала из Нижегородской области. Закончила юридический колледж. В спецприемнике для административных арестантов УВД города отслужила меньше года. Уволилась на фоне расследования. Сейчас трудится продавцом.

Кечемасову обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.а ч.3 ст. 286 УК РФ). И она — первая в современной истории Татарстана дама в погонах, против которой возбудили дело именно по этой статье. Правда, ни первый, ни второй взгляд на эту хрупкую девушку с длинными волосами не позволяет углядеть в ней скрытые склонности к демонстрации власти.

Однако в деле есть видеозапись того, что происходило в коридоре спецприемника на улице Милицейской 22 апреля 2021 года после 12-ти часов. Корреспонденту «Реального времени» при демонстрации этого компромата с телефона удалось разглядеть, как ныне обвиняемая делает широкий замах рукой и бьет мужчину в область головы.

Кечемасову обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.а ч.3 ст. 286 УК РФ)

Следователи и эксперты при детальном изучении того же видео зафиксировали аж четыре удара. Правда, потерпевший Артур Чеботарев на судебном допросе рассказал лишь о двух. Со слов Чеботарева, в спецприемнике он оказался за отказ проходить медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков, а его конфликт с Кечемасовой начался после ее требования сдать мобильный телефон.

«Каждый день на 15 минут всем арестованным выдают мобильные телефоны, когда заходишь в «обезьянник» после прогулки. А мне в тот день телефон дали не сразу. Все уже разговаривают с родными, 15 минут идет, и где-то за 2-3 минуты до конца сотрудник приносит трубку мне», — поделился с судом бывший «гость» спецприемника.

С его слов, он позвонил маме, и не успел закончить разговор, как подошла девушка в форме и потребовала прекратить разговор и отдать телефон. «Я ей сказал — мое время еще не закончилось. У нас началась словесная перепалка. После чего я вышел из «клетки» и отдал ей телефон. И вот в процессе перепалки, я помню — она меня два раза ударила — ногой по ноге, и рукой в область затылка», — рассказал Чеботарев.

— В связи с чем подсудимая, по-вашему мнению, нанесла вам удары? — уточнил председательствующий судья Ринат Камалов.

— Я сказал фразу: «Не базарь со мной так». После чего полетели удары...

Следователи и эксперты при детальном изучении того же видео зафиксировали аж четыре удара. Правда, потерпевший Артур Чеботарев на судебном допросе рассказал лишь о двух

Свидетель в погонах: «Он стал проявлять к ней агрессию, обзывать»

По просьбе гособвинителя в суде огласили прежние показания потерпевшего, в которых он вспоминал еще один удар — по плечу, правда, говорил — болезненных было лишь два. А еще заявлял в настоящее время претензий к Кечемасовой у него нет, и строгого наказания для нее не желает: «В тюрьму не сажайте ее...»

Предъявленное Кечемасовой обвинение предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Дежурившая в тот же день в спецприемнике сержант Кристина Карпова в суде свидетельствовала — телефоны всем арестованным 22 апреля выдавали в одно время, но Чеботарев не захотел его сдавать. «Когда к нему подошла Александра, он ей грубо ответил — я еще не позвонил, мне нужно время. Потом отдал телефон, вышел на «продол» и стал подходить к ней близко, проявлять агрессию, обзывать. Говорил, что встретит ее на улице. Оскорблял ее родителей», — рассказала свидетель, утверждая, что находилась в этот момент рядом.

Далее Карпова заявила, что ее коллега развернула Чеботарева за плечо, но он «все равно проявлял агрессию». На вопрос обвинения — наносились ли удары — действующая сотрудница полиции ответила: «Я не расцениваю это как удары».

В оглашенных показаниях той же свидетельницы события предстали иначе: «Кечемасова начала грубо с ним разговаривать. Затем нанесла один удар в область затылка и удар по ноге»... Не слышала, чтобы Чеботарев высказывал какие-то угрозы и давление в адрес Кечемасовой».

По просьбе гособвинителя в суде огласили прежние показания потерпевшего

Услышанное удивило и подсудимую, и Карпову. На вопрос представителя прокуратуры: «Подтверждаете свои показания?", она призналась: «Я не помню такого». Однако собственную подпись под протоколом опознала, и в итоге сказала — подтверждает написанное.

Также на заседании исследовали протокол осмотра ключевого доказательства — диска с той видеозаписью: «На записи видно — наносит левой рукой удар в область затылка и два удара в область плеча. Потом наносит удар ногой по голени». Следы этих ударов эксперты не нашли.

Сама Кечемасова с тяжким обвинением согласна лишь отчасти. «Дала ему подзатыльник», — говорит она. Ногу, по версии подсудимой, она поставила для защиты, никого ею не ударяла.

Адвокат обвиняемой обращает внимание на разницу в комплекции между своей клиенткой и потерпевшим, а еще на отсутствие средств для защиты.

Свидетелями в деле Кечемасовой стали и двое ее коллег, которые, по версии обвинения, решили проучить другого арестованного в священный для коммунистов день — день рождения Владимира Ульянова.

Дело Алексеева и Мадерова также рассматривается в Кировском райсуде. Фото evening-kazan.ru

Второй потерпевший до суда не дожил

В отличие от уволенной со службы Кечемасовой старший лейтенант Максим Алексеев и сержант Алексей Мадеров несмотря на статус подсудимых оставались сотрудниками спецприемника УВД Казани вплоть до окончания предварительного следствия. И лишь после отправки дела прокурору были уволены по результатам служебной проверки.

Дело Алексеева и Мадерова также рассматривается в Кировском райсуде. Правда, без участия потерпевшего Дениса Божко. Тот не дожил — погиб в ДТП. Впрочем, успел дать подробные показания о том, что пережил после того, как постучал в дверь своей камеры и спросил охранников — когда его с сокамерниками выведут на прогулку. Божко рассказывал, что обращался к сотрудникам вежливо, а те сразу начали словестно издеваться и дерзить. А потом зашли в камеру.

По версии обвинения, в камере старший дежурный смены Алексеев дважды ударил арестованного ладонями по лицу, а затем с напарников выволок из камеры в комнату личного досмотра (не оснащенную камерами наблюдения), где Мадеров нанес еще 7 ударов резиновой палкой, после чего Божко вернули в камеру. Было около 11 часов дня.

Примерно через час потерпевшего и сокамерников вывели на прогулку, после чего раздали мобильные для звонков родным и знакомым. Денис Божко позвонил гражданской супруге и пожаловался на случившееся. Та обратилась в прокуратуру, но еще до того, как сотрудники надзорного ведомства доехали до спецприемника, Божко вывели в комнату личного досмотра второй раз. Узнавшие о жалобе охранники, передавали друг другу дубинку, наносили удары ей и ногами — причем, били уже лежачего, считают в СК и прокуратуре.

Этот потерпевший угодил в спецприемник за нарушение условий административного надзора после отсидки реального срока. Фото tatar-inform.ru

«Ударов было много. Они избивали меня примерно 10 минут... В кабинет заглядывала сотрудник — девушка Саша (ныне подсудимая Кечемасова — ред.), которая сказала им — потише. Когда она заглядывала — я лежал на полу», — цитировали в суде показания покойного потерпевшего. Он сообщал еще и о перегаре от «воспитателей», а еще о том, что прокурор с проверкой в изолятор приехал лишь вечером. И получил сразу два заявления от потерпевших Божко и Чеботарева...

Заметим, этот потерпевший угодил в спецприемник за нарушение условий административного надзора после отсидки реального срока за кражу в колонии строгого режима. Сюда также, по решению суда, направляют нарушителей порядка проведения митингов и других общественных акций, нетрезвых водителей, нарушителей общественного порядка.

Вину в применении силы Алексеев и Мадеров не признают. Объясняют попавший в кадр удар лишь его имитацией — после оскорблений со стороны Божко. Еще уверяют, никаких телесных повреждений после разговоров с ними у потерпевшего не было. Кроме синяка под глазом, который он объяснял неудачной поездкой в автобусе.

Эксперты в ходе обследования Божко обнаружили множество кровоподтеков на лице и теле, которые не причинили вреда здоровью. Но повлекли, как считают силовики, физические и нравственные страдания.

