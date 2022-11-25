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Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих / «Реальное время Live»

15:15, 25.11.2022 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих / «Реальное время Live»

В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. «Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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