Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих / «Реальное время Live»
В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. «Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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