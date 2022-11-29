Новости общества

04:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«За здоровьем жителей Мензелинского уезда следили 12 специальных фельдшеров»

00:00, 29.11.2022

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

«За здоровьем жителей Мензелинского уезда следили 12 специальных фельдшеров»
Фото: Земская больница села Старое Байсарово. 1910-е гг. Современный вид

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует шестую главу книги о медицинском обеспечении жителей Восточного Закамья в XIX — начале ХХ вв.

Глава VI. Медицинское обеспечение жителей Восточного Закамья в XIX — начале XX вв.

Л.Р. Габдрафикова. Становление системы медицинской помощи в Мензелинском уезде

История организации системы охраны здоровья татарского населения Восточного Закамья имеет свои особенности. Они связаны как с социокультурными традициями местных мусульман, так и с административно-географическим положением региона. В XIX столетии Мензелинский уезд входил сначала в огромную Оренбургскую губернию, потом стал составной частью Уфимской губернии. В этих административных образованиях система земского самоуправления, по сравнению с губерниями Европейской России, была введена значительно позднее — лишь в 1875 г. В Оренбургской губернии до буржуазных реформ Александра II действовала кантонная (военная) система управления. Все эти моменты имели прямое отношение к борьбе с болезнями и охране здоровья населения.

Организация системы медицинского обслуживания жителей Оренбургской губернии, как и по всей Российской империи, связана с указом Екатерины II от 7 ноября 1775 г. о создании Приказов общественного призрения. В Оренбургской губернии такой приказ был учрежден в 1787 г., чуть позднее в 1797 г. начала работать Оренбургская врачебная управа. Первая больница в Уфе появилась в 1791 г., а в уездных городах медицинские учреждения открылись уже XIX в. В Мензелинске первая больница, рассчитанная всего на 12 мест, была построена к 1828 г. В дальнейшем уездная больница неоднократно ремонтировалась и расширялась, появлялись новые корпуса. Через 30 лет число коек в больнице было доведено до 20. Медицинский персонал долгое время состоял из врача, фельдшера и акушера.

Территория Мензелинского уезда на карте Оренбургской губернии. 1802 г.

Помимо оказания помощи пациентам, уездные медики выполняли различные поручения, связанные с функционированием государственных органов власти: проводили судебно-медицинские экспертизы, медицинские освидетельствования рекрутов и т.д.

В Мензелинском уезде до 1875 г., кроме персонала уездной больницы, работали еще особый сельский врач, 10 фельдшеров и акушерка.

Наряду с медицинским обслуживанием гражданского населения особое внимание уделялось охране здоровья военных. Например, в Мензелинске в начале XIX в. работал штаб-лекарь (войсковой врач) Трофим Шелудно-Техтонов, выпускник медицинского факультета Казанского университета.

Своя система медицинского обеспечения существовала для военно-служилых людей Оренбургской губернии, состоявших в башкирском и мещерякском сословиях. Жители Мензелинского уезда входили в четвертый медицинский участок Уфимско-Оренбургского округа, за их здоровьем следили 12 специальных фельдшеров.

Именно во время действия кантонной системы управления, в 1830-е гг., оренбургским губернатором, графом П.П. Сухтеленом была инициирована подготовка особых врачей-мусульман. Это было необходимо для поддержания здоровья служилых людей из башкир и татар, в том числе членов их семей. «Особенно встречаются затруднения в явном отвращении иноверцев прибегать к лечебному пособию медиков наших, для которых больные женского пола и вовсе недоступны, следовательно, и преграждение болезни делается невозможным», — рассуждал военный губернатор Оренбургской губернии в сообщении от 31 мая 1831 г. По его инициативе было принято решение о подготовке медиков из мусульман в Казанском университете. Для привлечения большего количества желающих губернатор обратился за помощью к оренбургскому муфтию Габдесалляму Габдрахимову. В 1830-х гг. на учебу в Казанский императорский университет за казенный счет были направлены четыре подростка.

Выпускник 1842 г., сын обер-офицера Араслан Субханкулов, удостоенный звания лекаря, стал первым врачом из мусульман Оренбургского края. Его определили на службу в Башкиромещерякское войско. В 1843 г. был принят закон о специальной образовательной программе для мусульман, согласно которому из казны выделялись средства на содержание 20 воспитанников из Оренбургской губернии для обучения в Казанской гимназии и на медицинском факультете местного университета [5]. Например, уроженец дер. Мастеево Байсаровской волости Мензелинского уезда, сын кантонного начальника и будущий муфтий Мухамедьяр Султанов в 1856 г. учился на медицинском факультете Казанского университета, однако не завершил обучение. В дальнейшем эта практика продолжалась до отмены кантонной системы. После роспуска войск в середине 1860-х гг. государственная необходимость во врачах-мусульманах отпала, была ликвидирована и соответствующая программа их подготовки.

Безусловно, в народной среде всегда имелись собственные врачеватели. Они оказывали самую разную помощь: это могли быть и знахари, и костоправы, и специалисты другого профиля. По сложившейся традиции в деревнях имелись свои повитухи (кендек әби). «Женщина по большей части родит детей без посторонней помощи, но иногда приглашают и старух, которые исполняют обыкновенно обязанности бабок», — указывалось в описании дер. Мастеево, датируемом последней третью XIX в. [6] Здесь же говорилось об обрезании — специфической медицинской услуге, обусловленной мусульманскими традициями. Обряд проводился для мальчиков 3—4 лет «специалистами своего дела, которых, надо заметить, не особенно много, так что ни в этой деревне, ни в окрестностях нет такого специалиста» [7]. Как известно, для этого в Актанышский край приезжали татары из Заказанья, где в некоторых деревнях проживали специалисты по обрезанию (сөннәтче бабай), наследующие это ремесло из поколения в поколение.

Здание земской больницы села Такталачук. 1912 г. Современный вид

«В Казанском уезде есть селения: например, Новая Масра, Кармыш, Казанбаш, из которых расходятся до 50 специалистов по разным губерниям Европейской России. Обыкновенно ремесло это передается из рода в род», — отмечал врач А.А. Сухарев в начале ХХ в. — Обрезание мальчикам старались делать на нечетном году — в 3 или 5 лет, из-за суеверия, что могут умереть».

На вторую половину XIX столетия приходится наиболее интенсивное развитие сферы здравоохранения в Российской империи, это было связано, главным образом, с новым функционалом земской и городской медицины. С отменой кантонной системы управления в Оренбургской губернии бывшее военно-служилое население Актанышского края тоже перешло в сферу влияния земской медицины. Правда, из-за военных традиций и этноконфессиональной специфики бывшей Оренбургской губернии земское самоуправление в крае было введено не сразу, а спустя десять лет — в 1875 г. Усилиями земских деятелей в сельской местности начала выстраиваться новая система медицинского обслуживания.

Р. Аминов, Х. Багаутдинова, Л. Габдрафикова, А. Гайнутдинов, И. Измайлов, Р. Исхаков, А. Ногманов, Э. Салахова, С. Хамидуллин
ОбществоИсторияКультура БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

04:56 МСК Все новости
Новости раздела