«За здоровьем жителей Мензелинского уезда следили 12 специальных фельдшеров»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Земская больница села Старое Байсарово. 1910-е гг. Современный вид

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует шестую главу книги о медицинском обеспечении жителей Восточного Закамья в XIX — начале ХХ вв.

Глава VI. Медицинское обеспечение жителей Восточного Закамья в XIX — начале XX вв.

Л.Р. Габдрафикова. Становление системы медицинской помощи в Мензелинском уезде

История организации системы охраны здоровья татарского населения Восточного Закамья имеет свои особенности. Они связаны как с социокультурными традициями местных мусульман, так и с административно-географическим положением региона. В XIX столетии Мензелинский уезд входил сначала в огромную Оренбургскую губернию, потом стал составной частью Уфимской губернии. В этих административных образованиях система земского самоуправления, по сравнению с губерниями Европейской России, была введена значительно позднее — лишь в 1875 г. В Оренбургской губернии до буржуазных реформ Александра II действовала кантонная (военная) система управления. Все эти моменты имели прямое отношение к борьбе с болезнями и охране здоровья населения.

Организация системы медицинского обслуживания жителей Оренбургской губернии, как и по всей Российской империи, связана с указом Екатерины II от 7 ноября 1775 г. о создании Приказов общественного призрения. В Оренбургской губернии такой приказ был учрежден в 1787 г., чуть позднее в 1797 г. начала работать Оренбургская врачебная управа. Первая больница в Уфе появилась в 1791 г., а в уездных городах медицинские учреждения открылись уже XIX в. В Мензелинске первая больница, рассчитанная всего на 12 мест, была построена к 1828 г. В дальнейшем уездная больница неоднократно ремонтировалась и расширялась, появлялись новые корпуса. Через 30 лет число коек в больнице было доведено до 20. Медицинский персонал долгое время состоял из врача, фельдшера и акушера.

Территория Мензелинского уезда на карте Оренбургской губернии. 1802 г.

Помимо оказания помощи пациентам, уездные медики выполняли различные поручения, связанные с функционированием государственных органов власти: проводили судебно-медицинские экспертизы, медицинские освидетельствования рекрутов и т.д.

В Мензелинском уезде до 1875 г., кроме персонала уездной больницы, работали еще особый сельский врач, 10 фельдшеров и акушерка.

Наряду с медицинским обслуживанием гражданского населения особое внимание уделялось охране здоровья военных. Например, в Мензелинске в начале XIX в. работал штаб-лекарь (войсковой врач) Трофим Шелудно-Техтонов, выпускник медицинского факультета Казанского университета.

Своя система медицинского обеспечения существовала для военно-служилых людей Оренбургской губернии, состоявших в башкирском и мещерякском сословиях. Жители Мензелинского уезда входили в четвертый медицинский участок Уфимско-Оренбургского округа, за их здоровьем следили 12 специальных фельдшеров.

Именно во время действия кантонной системы управления, в 1830-е гг., оренбургским губернатором, графом П.П. Сухтеленом была инициирована подготовка особых врачей-мусульман. Это было необходимо для поддержания здоровья служилых людей из башкир и татар, в том числе членов их семей. «Особенно встречаются затруднения в явном отвращении иноверцев прибегать к лечебному пособию медиков наших, для которых больные женского пола и вовсе недоступны, следовательно, и преграждение болезни делается невозможным», — рассуждал военный губернатор Оренбургской губернии в сообщении от 31 мая 1831 г. По его инициативе было принято решение о подготовке медиков из мусульман в Казанском университете. Для привлечения большего количества желающих губернатор обратился за помощью к оренбургскому муфтию Габдесалляму Габдрахимову. В 1830-х гг. на учебу в Казанский императорский университет за казенный счет были направлены четыре подростка.

Выпускник 1842 г., сын обер-офицера Араслан Субханкулов, удостоенный звания лекаря, стал первым врачом из мусульман Оренбургского края. Его определили на службу в Башкиромещерякское войско. В 1843 г. был принят закон о специальной образовательной программе для мусульман, согласно которому из казны выделялись средства на содержание 20 воспитанников из Оренбургской губернии для обучения в Казанской гимназии и на медицинском факультете местного университета [5]. Например, уроженец дер. Мастеево Байсаровской волости Мензелинского уезда, сын кантонного начальника и будущий муфтий Мухамедьяр Султанов в 1856 г. учился на медицинском факультете Казанского университета, однако не завершил обучение. В дальнейшем эта практика продолжалась до отмены кантонной системы. После роспуска войск в середине 1860-х гг. государственная необходимость во врачах-мусульманах отпала, была ликвидирована и соответствующая программа их подготовки.

Безусловно, в народной среде всегда имелись собственные врачеватели. Они оказывали самую разную помощь: это могли быть и знахари, и костоправы, и специалисты другого профиля. По сложившейся традиции в деревнях имелись свои повитухи (кендек әби). «Женщина по большей части родит детей без посторонней помощи, но иногда приглашают и старух, которые исполняют обыкновенно обязанности бабок», — указывалось в описании дер. Мастеево, датируемом последней третью XIX в. [6] Здесь же говорилось об обрезании — специфической медицинской услуге, обусловленной мусульманскими традициями. Обряд проводился для мальчиков 3—4 лет «специалистами своего дела, которых, надо заметить, не особенно много, так что ни в этой деревне, ни в окрестностях нет такого специалиста» [7]. Как известно, для этого в Актанышский край приезжали татары из Заказанья, где в некоторых деревнях проживали специалисты по обрезанию (сөннәтче бабай), наследующие это ремесло из поколения в поколение.

Здание земской больницы села Такталачук. 1912 г. Современный вид

«В Казанском уезде есть селения: например, Новая Масра, Кармыш, Казанбаш, из которых расходятся до 50 специалистов по разным губерниям Европейской России. Обыкновенно ремесло это передается из рода в род», — отмечал врач А.А. Сухарев в начале ХХ в. — Обрезание мальчикам старались делать на нечетном году — в 3 или 5 лет, из-за суеверия, что могут умереть».

На вторую половину XIX столетия приходится наиболее интенсивное развитие сферы здравоохранения в Российской империи, это было связано, главным образом, с новым функционалом земской и городской медицины. С отменой кантонной системы управления в Оренбургской губернии бывшее военно-служилое население Актанышского края тоже перешло в сферу влияния земской медицины. Правда, из-за военных традиций и этноконфессиональной специфики бывшей Оренбургской губернии земское самоуправление в крае было введено не сразу, а спустя десять лет — в 1875 г. Усилиями земских деятелей в сельской местности начала выстраиваться новая система медицинского обслуживания.