Чем заменить ушедшие технобренды — Сергей Вильянов, Технодзен / «Реальное время Live»
С марта компания Apple заявила о приостановке продаж в России и сервиса Apple Pay. Стоит ли ожидать в дальнейшем полного ограничения работы устройств и сервисов компании в нашей стране? Грозит ли рынку смартфонов и других устройств стагнация, если большинство зарубежных игроков уйдут? Какие тренды сейчас есть среди смартфонов и ноутбуков? Какие альтернативы есть и популярны на российском рынке? Эти и другие темы обсуждаем с техноблогером Сергеем Вильяновым в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live».
комментарии
еслит говорите протехнику говорите конкретно! а пока НЕЧМ заменить И ДА ТИНЬКОФФ ничего не крал у ак барса