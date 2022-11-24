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Чем заменить ушедшие технобренды — Сергей Вильянов, Технодзен / «Реальное время Live»

15:00, 24.11.2022 10 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Чем заменить ушедшие технобренды — Сергей Вильянов, Технодзен / «Реальное время Live»

С марта компания Apple заявила о приостановке продаж в России и сервиса Apple Pay. Стоит ли ожидать в дальнейшем полного ограничения работы устройств и сервисов компании в нашей стране? Грозит ли рынку смартфонов и других устройств стагнация, если большинство зарубежных игроков уйдут? Какие тренды сейчас есть среди смартфонов и ноутбуков? Какие альтернативы есть и популярны на российском рынке? Эти и другие темы обсуждаем с техноблогером Сергеем Вильяновым в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live».

«Реальное время»

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 комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 15:47
    заменить нечем. ушедшие тренды
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    Анонимно 15:52
    свято место пусто не бывает, всегда есть альтернативы
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    Анонимно 15:57
    нет не всегда и религиозные доводы ненадо использовать корнкретно кем и чем что то можно заменить? ВОт вопрос виндууз чем в ызамените? ток а про линукс не надо он не меняет виндууз и опенофис и лексикон никогда не заменят ворд.
    еслит говорите протехнику говорите конкретно! а пока НЕЧМ заменить И ДА ТИНЬКОФФ ничего не крал у ак барса
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    Анонимно 16:38
    альтернатив нет
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  • Анонимно 17:53
    Взгляд на фото многообещающий)))
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    Анонимно 18:27
    умный больно
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    Анонимно 18:31
    ВЫ не правы отнюдь
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  • Анонимно 18:27
    если ios не будет работать, это будет печалька
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    Анонимно 18:46
    айос не будет работать и скоро айос небудет,андроида тоже
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  • Анонимно 19:00
    пармезан же научились делать, и шампанское))) остальному тоже научимся
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