Песков рассказал, зачем глава ЦРУ прилетел в Россию

По его словам, визит был связан с контактами между спецслужбами двух стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву во вторник была связана с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом он сказал газете The Washington Post (WP).

Других подробностей о визите главы ЦРУ Песков не озвучил, добавили в издании.

Как передавала вчера портал Axios и телеканал CBS, Джон Рэтклифф приехал в Россию для проведения встреч.

Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково 25 августа в 10:04 по московскому времени. Перед этим борт находился в Риге, куда прибыл с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется президентский Air Force One.

Галия Гарифуллина