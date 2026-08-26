В День города в Казани планируют частично ограничить движение электросамокатов

Ввести ограничения планируют с 18:00 до полуночи 30 августа

Фото: Динар Фатыхов

В День города на центральных улицах Казани планируют ограничить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее постановление исполкома сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Меры хотят ввести совместно с операторами электросамокатов (WHOOSH и МТС.URENT) и велосипедов («Зеленый город»). Также ограничения будут распространяться на автомобили.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ввести их планируют с 18:00 до полуночи 30 августа при необходимости на следующих участках:

ул. Батурина (от ул. Большая Красная до Кремлевской набережной в обоих направлениях);

съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина.

30 августа пройдет празднование Дня Казани и Татарстана, однако приуроченные к этому мероприятия начались уже сейчас. Подробнее о том, куда сходить, — в афише «Реального времени».

Галия Гарифуллина