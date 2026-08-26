В аэропорту Казани задерживаются 10 рейсов на вылет и прилет

С опозданием самолеты полетят в Анталью, Барнаул, Сочи и Санкт-Петербург

Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорту Казани задерживаются рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.

Так, с опозданием самолеты полетят в Анталью, Барнаул, Сочи. Были отложены несколько рейсов в Санкт-Петербург, причем один из них — на четыре часа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казань задерживаются самолеты из Астаны, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня рано утром в Татарстане порядка трех часов действовал режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Казани временно закрывали с 02:59 до 05:27.

Галия Гарифуллина