В аэропорту Казани задерживаются 10 рейсов на вылет и прилет
С опозданием самолеты полетят в Анталью, Барнаул, Сочи и Санкт-Петербург
В аэропорту Казани задерживаются рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.
Так, с опозданием самолеты полетят в Анталью, Барнаул, Сочи. Были отложены несколько рейсов в Санкт-Петербург, причем один из них — на четыре часа.
В Казань задерживаются самолеты из Астаны, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга.
Напомним, сегодня рано утром в Татарстане порядка трех часов действовал режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Казани временно закрывали с 02:59 до 05:27.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».