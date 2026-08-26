В Татарстане порядка трех часов действовал режим «Беспилотная опасность»
Его ввели в 03:10, а сняли в 06:05
Сегодня рано утром в Татарстане порядка трех часов действовал режим «Беспилотная опасность», следовало из информации, опубликованной РСЧС РТ.
Его ввели в 03:10, а сняли в 06:05. Аэропорт Казани временно закрывали с 02:59 до 05:27.
За прошедшую ночь с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа над территорией России в целом сбили 426 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны страны. Татарстана в числе регионов, над которыми уничтожили дроны, не было.
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