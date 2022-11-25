Хлеботорговец и предок служилых татар — о «мэрах» Казани конца XVIII века

Фото: «Загородный дом А.Б. Аникиева был на том месте, где в наше время находится деревянный дом духовенства Варваринской церкви». Литография Эдварда Турнерелли, 1839 год. Из архива Национального музея РТ

В третьей части материалов сборника «Казань и казанцы» 1906 года журналиста, краеведа и библиографа Николая Агафонова речь идет о двух городских главах: Афанасии Аникиеве, жившем между Варваринской церковью на Карла Маркса и «Корстоном», и Иване Кобелеве, чьи родственники из служилых татар торговали хлебом и юфтью, а также владели медно-плавильными заводами.

Афанасий Борисович Аникиев. Два трехлетия: 1776—1781 годы

Казанский первой гильдии купец А.Б. Аникиев, избранный городским головой после Каменева, был в свое время тоже именитым гражданином Казани. Он родился в 1722 году, но откуда родом — неизвестно. Производил обширную торговлю хлебом, имел в городе три дома и четвертый загородный. Из домов два каменные, по городской подворной росписи 1787 года значащиеся под №797 и 799, в приходе церкви Богоявления Господня (на месте нынешнего мясного базара) [1], старого строения, выстроенные не по плану, в давние времена, еще до большого казанского пожара, бывшего в 1684 году, от которого оба сохранились. Третий дом, под №804, деревянный, ветхий, на правом берегу Булака, в том же богоявленском приходе (на месте нынешних торговых бань), без служб, но с каменными выходами. Четвертый дом, загородный, под №1954, с большим садом, но с ветхим хоромным строением, на Арском поле, рядом с Нееловскою рощею [2]. Кроме домов, Аникиев имел в приходах Борисоглебском и Ярославских чудотворцев дворовые пустопорожние места из разных торговых рядах города вотчинные (родовые) лавки, числом 31. Все эти сведения изложены в послужном списке, из которого также видно, что Афанасий Борисович проходил многие общественные службы: «в 1740 году на Макарьевской ярмарке, при таможенных, питейных и канцелярских сборах бурмистром; в 1745 г. в Казани, при питейных сборах бурмистром; с 1753 но 1765 г. в казанском губернском магистрате президентом; с 1776 по 1782 год градским головою, а по открытии в Казани наместничества, с 1782 по 1785 г., в совестном суде заседателем; с 1785 по 1788 г. в приказе общественного призрения от губернского магистрата заседателем». Умер Аникиев в глубокой старости, будучи вдовцом и бездетным. После него осталась приемная дочь Мария Афанасьевна, родившаяся в 1773 году, родители которой были умерщвлены во время нашествия на Казань Пугачева.

А.Б. Аникиев нес должность городского головы два трехлетия сряду.

Иван Иванович Кобелев. 1782, 1783 и 1784 годы

На шестое трехлетие головою был избран казанский первой гильдии купец Иван Иванович Кобелев. Биография этого головы представляет немало любопытных фактов из его общественной деятельности.

Кобелевы были очень известные и именитые люди в Казани в течение почти всего XVIII века. Они происходили из местных служилых татар, вели обширную торговлю хлебом, юфтью, имели в Мамадышском уезде Казанской губернии медно-плавильные заводы, при коих владели на посессионном праве крепостными заводскими людьми (право заключалось в передаче промышленникам и предпринимателям недворянского происхождения крестьян и земли в целях развития фабричного производства, — прим. ред.). Из большой семьи Кобелевых славою выдающихся деятелей пользовались два родные брата: Афанасий и Иван Ивановичи. Старший из них проходил многие общественные службы и, между прочим, по указу правительствующего сената состоял вместе с отцом своим в казанской губернской канцелярии «переводчиком татарского диалекта по секретным делам» (по 1768 г.), как сказано в его формуляре, хранящемся в городском архиве. Другой Кобелев, Иван Иванович (младший брат Афанасия), присутствовал в качестве депутата от города Казани в Екатерининской комиссии для сочинения проекта «Нового уложения», а с 1782 по 1785 год служил в должности казанского городского головы (что видно также из его формуляра).

Дом Крупенникова, купленный им у Кобелевых. Фото: google.com/maps

Кобелевы имели в Казани, в разных частях города, несколько домов, которые впоследствии, по случаю торговой несостоятельности владельцев, проданы с аукциона. Дом городского головы Ивана Ивановича Кобелева на Воскресенской улице, в Петропавловском приходе, куплен купцом Л.Ф. Крупенниковым. Впоследствии этот дом был собственностью купцов Зайцевых, от них Пчелина, который его перестроил. Ныне в этом доме военный клуб.

Для характеристики Ив. Ив. Кобелева упомянем о проявлении им в бытность депутатом в Екатерининской законодательной комиссии упорного старания отклонить ходатайство казанских татар о дозволении им производить в городе торговлю [3].

В архиве казанского окружного суда хранится объемистое дело «О взыскании с казанских купцов Ивана Ивановича и Ивана Афанасьевича Кобелевых в удовольствие разных кредиторов вексельных претензий». Из этого дела видно, что Кобелевы имели заводы не только в Казанской губернии, но и в Вятской. В числе их кредиторов встречаем: статского советника Андрея Осиповича, коллежского асессора Вильгельма Александровича и генерал-майора, казанского обер-коменданта Семена Осиповича Жандрова, генерал-майора Алексея Петровича Лецкого [4], жену штаб-лекаря Надежду Сергеевну Лангель, коллежского асессора Гаврилу Ивановича Дедева, коллежского советника Дмитрия Ивановича Родионова, отставного подполковника Александра Александровича Фигнера и тестя его отставного обер-провиантмейстера Илью Васильевича Кружевникова,— всех на крупныя суммы. Кобелевы оправдывали неисправность платежей тем, что завод их (Пыжманский) в Малмыжском уезде постигло несчастие: рабочие этого завода, более 80 человек, разбежались и в производстве работ произошла остановка, что известно-де правителю вятского наместничества Федору Федоровичу Желтухину. Процесс тянулся более двадцати лет, с ним и фирма Кобелевых померкла: все ея члены стали мещанами. Впрочем, один из Кобелевых, Иван Алексеевич, в 20-х годах XIX столетия записывался в гильдию, состоя присяжным городовым маклером в Казани. До маклерства он был поверенным по городу Казани знаменитого деятеля на Урале Г.Ф. Зотова, управлявшего Верх-Исетским горным заводом богача Яковлева [5]. Род Кобелевых сохранился в Казани до настоящего времени, но в состоянии большой захудалости [6].

Вид на улицу Куйбышева (бывшую Рыбнорядскую) с Горшечной горы. Справа — строения Марусовки и Собачьего переулка (улицы Некрасова). 1940 г. иллюстрации из книги «Казань: логовища мокрых улиц».

Источники

1. Мясной торг в XVIII столетии до первой четверти ХIХ-го находился при входе в теперешний Собачий переулок, который представлял собою в то время овраг, обитаемый одними собаками, питавшимися отбросами с мясных ларей. Отсюда и название переулка: «Собачий» (ныне улица Некрасова, — прим. ред.).

2. Нееловская роща и при ней дом секунд-майора Якова Васильевича Неелова находились на том месте, где теперь дача купчихи Новиковой (на территории нынешнего ТРК «Корстон», — прим. ред.). Загородный дом А.Б. Аникиева был на том месте, где в наше время находится деревянный дом духовенства Варваринской церкви, и старого каменного моста, развалины которого разобраны в 1892 году. Изображение моста и его архитектуру можно видеть в серии Казанских видов Эдуарда Турнерелли (1839 г., лист № 10-й). На этом историческом мосту, по преданию, встретились в 1742 году два опальные временщика XVIII столетия: Бирон и Миних. Первый — возвращаясь из Сибири, куда попал при содействии Миниха, а второй — следуя в Сибирь, на смену Бирона, как бы в отмщение за его ссылку.

3. Речь Кобелева в комиссии против татар, а также очень дельное и энергичное возражение на нее представителя служилых казанских татар Рахманкула Алкина — напечатаны в труде г. Поленова: «Исторические сведения о Екатерининской комиссии для сочинения проекта Нового уложения». СПб. 1871 г., часть 2-я, стр. 182—185.

4. Это тот генерал Лецкой, в доме которого останавливался император Павел Петрович в 1797 году и от имени которого получила название Ляцкая улица в Казани.

5. Григорий Федотович Зотов за истязание заводских рабочих был сослан (в 1827 году) в Финляндию, в крепость Кексгольм, где под именем секретного «безымянного узника» просидел 30 лет в одиночном заключении, будучи замурован в камере. (См. Разсказ внучки его К.В. Зотовой в «Русской Старине» 1904 г., апрель, стр. 93—109. Дочь Зотова, Пелагея Григорьевна († 1862 г. в Казани), была женою казанского именитого купца Игнатия Петровича Рязанова († 1861 г.). Более подробныя сведения о Г.Ф. Зотове см. в книге Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Город Екатеринбург». 1889 г., стр. 24—29.

6. Сын маклера Кобелева, Александр Иванович, начал исковую тяжбу о земле с помещиком села Серды (Лаишевского уезда) В.И. де-Роберти (отцом известного публициста, пишущего под псевдонимом: «Де-ла-Серда»). Но за неимением денежных средств, необходимых для поддерживания гражданского процесса и уплату разных пошлин, дела не кончил, пропустивши установленные сроки. Он оспаривал право на землю в сельце Сокурах, оставшуюся по смерти двоюродного брата его коллежского асессора Н.Н. Кафтанникова, которою завладел соседний помещик де-Роберти (См. «Дело» архива казанского окружного суда. 1854 г. № 154).