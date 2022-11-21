Видеообращение Finiko, уголовка за неисполнение приказа, бедность в Татарстане / «Реальное время Live»
Двоим мобилизованным грозит до 3 лет лишения свободы за неисполнение приказа по новым пунктам Уголовного кодекса России. Президент Казахстана победил в досрочных выборах и продолжит «денурсултанизацию» республики. Зарплата каждого шестого татарстанца — ниже 20 тысяч рублей, а получающие более 400 тысяч рублей в месяц вице-спикеры и председатели комитетов Госдумы могут получить новые надбавки. Тем временем скрывающийся от следствия предполагаемый сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров опубликовал видеообращение, в котором назвал имя якобы ключевого бенефициара рухнувшего проекта. Эти и другие важные темы обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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