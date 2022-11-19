Изнанка Казани: парадная и окраина Забулачья
На протяжении многих лет Булак — один из главных туристических символов Казани. Однако эта небольшая водная артерия не всегда была его украшением, с декоративными фонтанчиками и подсвеченными мостиками. Еще сто с небольшим лет назад протока имела важное значение, разделяя город на две исторические части. Водный канал сформировал целый район, который имеет как свою парадную улицу, так и окраину. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».
Говоря о Забулачье, нельзя не вспомнить Старо-Татарскую слободу, возникшую в этом районе. Подробнее о ее истории «Реальное время» уже рассказывало в предыдущих «изнанках» и других материалах. Однако, останавливаясь конкретно на этой части города, стоит отметить, что в 1768 году, когда был утвержден первый регулярный план Казани, слобода разделилась на две части — Закабанье и Забулачье. В первой в основном селилось купечество, а вторая была местом проживания мещан и ремесленников. Богатые татары появились здесь только во второй половине XIX века.
Район начинается с улицы Лево-Булачной, которая на сегодняшний день представляет собой одну из самых красивых и популярных улиц. Такой она является из-за большого количества отреставрированных объектов культурного наследия, получивших новую жизнь в виде кафе, ресторанов, общественных организаций и корпусов вузов. На противоположной стороне протоки таких «памятников» куда меньше из-за более современной и постоянно меняющейся застройки.
Согласно данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на Лево-Булачной расположено пять исторических памятников: дом Садовского — Баратынского, здание мужской гимназии, дом Панфилова, здание реального училища, колокольня церкви Московских чудотворцев и здание торгового склада. На Право-Булачной таких объектов всего два: церковь Спасо-Преображенская с трапезной храмового комплекса и жилой дом 1841 года. Таким образом, на левой стороне протоки преобладает более ранняя архитектура, которая была восстановлена и приспособлена к современным реалиям. Новые же постройки, расположенные среди старинных домов, были спроектированы так, чтобы дополнять, а не контрастировать (например, арт-квартал Vincent).
Но если фешенебельная парадная встречает туристов чашкой кофе и гидом по городской истории, то ее окраина готова предложить лишь рынки с подвальными конторами в полуразрушенных домах XIX века. Самая крайняя улица Забулачья, не считая мелких проулков, — улица Нариманова. Такое название она получила в честь писателя и политического деятеля Наримана Нариманова 16 мая 1929 года. Улица была образована путем объединения двух прежних улиц — 2-й Ямской и Большой Мещанской.
Сейчас она представляет собой гетто из старинных построек, часть из которых находится в полуразрушенном виде, многоэтажек из 90-х и уже более современных (начало двухтысячных) зданий рынков. Также Нариманова имеет ряд интересных двориков, в которых можно найти как автомобильную парковку на камнях, так и огород. При этом на ней нет ни единого места, которое бы не было заклеено рекламными объявлениями.
Единственным полностью сохранившимся объектом на этой улице является дом купца Хайбуллина, получивший наибольшую известность благодаря тому, что в нем прожил большую часть своей жизни (1902—1933 гг.) татарский драматург Галиасгар Камал. Писатель занимал в доме квартиру №3 на втором этаже. Здание расположено на красной линии улицы, прямоугольный в плане, двухэтажный. Первый этаж кирпичный оштукатуренный, второй — деревянный с горизонтальной обшивкой. Окна этажа украшены наличниками с орнаментальной резьбой.
Объект культурного наследия республиканского значения, поставленный на охрану постановлением Совета Министров ТАССР от 30 октября 1959 года №591 «О мероприятиях по улучшению состояния, охраны, реставрации и популяризации памятников культуры, находящихся на территории Татарской АССР».
Вторым сохранившимся объектом на этой улице является здание типографии «Миллят» («Нация»). Оно построено в 1908 предпринимателем Ибрагимом Идрисовым, который, переехав в Казань в 1897 году, начал торговать бакалейными товарами и книгами. Он возвел двухэтажный деревянный дом на Большой Мещанской улице, где и поселился со своей семьей. В это же время Идрисов сблизился с главой мусульманского прихода, руководителем медресе «Мухаммадия» Баруди, который вовлек начинающего предпринимателя в орбиту своей новаторской деятельности. Сломав свой деревянный дом, он выстроил двухэтажное здание типографии. «Миллят» в 1908—1917 годах выпустила 256 изданий общим тиражом 1 376 015 экземпляров. Основную часть этой продукции составляла научно-методическая, педагогическая литература, учебники и учебные пособия для медресе.
Здание расположено на красной линии улицы и относится к типу домов с различным функциональным использованием этажей. В двухэтажном доме на первом этаже располагались типография и книжный магазин, а на втором — жилье. Над правой частью первого этажа выделяется надпись «Типография и Словолитня», выступающая из кладки стены и являющаяся редким образцом стационарной вывески. Памятник жилой архитектуры начала XX века в стиле поздней эклектики классицистического направления с псевдовосточными мотивами.
По соседству с бывшей типографией стоят несколько домов, которые были построены в промежутке с конца XIX по начало XX века. Стоит отметить, что еще на начало двухтысячных число подобных строений в этом месте было гораздо больше, но многие дома просто пошли под снос из-за аварийного состояния. А некоторые были восстановлены практически с самого нуля, и в них обосновались различные ведомства. Например, Росздравнадзор, занимающий красивый особняк напротив деревянного строения.
Возвращаясь к истории, важно отметить, что Старо-Татарская слобода в XIX веке стала религиозным и общественным центром, районом, где концентрировалась национальная культура и торговля. В этом месте находились целые кварталы ремесленников: каменщиков, плотников, горшечников, кожевенников, ювелиров, золотошвеек, медночеканщиков. Благодаря частой застройке небольшими домиками Забулачье и в советское время не сильно заполнялось многоэтажными домами (их там практически нет). Ближе к нашему времени исторические усадьбы становились частными домами, а прилегающая территория превращалась в огороды.
Тем не менее на улице Нариманова есть одна девятиэтажка, расположенная напротив мебельного базара. Однако нельзя сказать, что она хоть как-то контрастирует на фоне остальных построек: потрескавшиеся стены, битые окна, фасад, который давно не знал ремонта. Также рядом с ней стоит четырехэтажный дом советской эпохи, соединенный с высоткой специальным коридором, в котором сквозь пыльные окна можно заметить сваленные в кучу старые коробки и мебель. Такая арка образует проезд во двор, где до сих пор живет дух Казани конца девяностых.
Далее улица выводит к очередным ведомственным зданиям, украшенным старинным забором (Управление специальной связи по Татарстану и Росстат). Среди кирпичных колонн ограждения расположен бывший магазин «Дружба». Сейчас он представляет собой лишь остов, у которого сохранилась одна фасадная стена. Внутри обосновались местные любители спиртного, оставляющие после себя горы мусора.
Согласно своду памятников Комитета РТ по охране ОКН, в Забулачье и Закабанье на начало двухтысячных было 93 историко-культурных и архитектурных памятника. Но последние десять лет забрали немалую их часть. Выборочное восстановление под крупные городские торжества порой обходит стороной целые улицы, даже если они расположены в самом центре.
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