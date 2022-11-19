Изнанка Казани: парадная и окраина Забулачья

Фото: Максим Кокунин

На протяжении многих лет Булак — один из главных туристических символов Казани. Однако эта небольшая водная артерия не всегда была его украшением, с декоративными фонтанчиками и подсвеченными мостиками. Еще сто с небольшим лет назад протока имела важное значение, разделяя город на две исторические части. Водный канал сформировал целый район, который имеет как свою парадную улицу, так и окраину. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Говоря о Забулачье, нельзя не вспомнить Старо-Татарскую слободу, возникшую в этом районе. Подробнее о ее истории «Реальное время» уже рассказывало в предыдущих «изнанках» и других материалах. Однако, останавливаясь конкретно на этой части города, стоит отметить, что в 1768 году, когда был утвержден первый регулярный план Казани, слобода разделилась на две части — Закабанье и Забулачье. В первой в основном селилось купечество, а вторая была местом проживания мещан и ремесленников. Богатые татары появились здесь только во второй половине XIX века.

Фото: Максим Кокунин

Район начинается с улицы Лево-Булачной, которая на сегодняшний день представляет собой одну из самых красивых и популярных улиц. Такой она является из-за большого количества отреставрированных объектов культурного наследия, получивших новую жизнь в виде кафе, ресторанов, общественных организаций и корпусов вузов. На противоположной стороне протоки таких «памятников» куда меньше из-за более современной и постоянно меняющейся застройки.

Фото: Максим Кокунин

Согласно данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на Лево-Булачной расположено пять исторических памятников: дом Садовского — Баратынского, здание мужской гимназии, дом Панфилова, здание реального училища, колокольня церкви Московских чудотворцев и здание торгового склада. На Право-Булачной таких объектов всего два: церковь Спасо-Преображенская с трапезной храмового комплекса и жилой дом 1841 года. Таким образом, на левой стороне протоки преобладает более ранняя архитектура, которая была восстановлена и приспособлена к современным реалиям. Новые же постройки, расположенные среди старинных домов, были спроектированы так, чтобы дополнять, а не контрастировать (например, арт-квартал Vincent).

Фото: Максим Кокунин

Но если фешенебельная парадная встречает туристов чашкой кофе и гидом по городской истории, то ее окраина готова предложить лишь рынки с подвальными конторами в полуразрушенных домах XIX века. Самая крайняя улица Забулачья, не считая мелких проулков, — улица Нариманова. Такое название она получила в честь писателя и политического деятеля Наримана Нариманова 16 мая 1929 года. Улица была образована путем объединения двух прежних улиц — 2-й Ямской и Большой Мещанской.

Фото: Максим Кокунин

Сейчас она представляет собой гетто из старинных построек, часть из которых находится в полуразрушенном виде, многоэтажек из 90-х и уже более современных (начало двухтысячных) зданий рынков. Также Нариманова имеет ряд интересных двориков, в которых можно найти как автомобильную парковку на камнях, так и огород. При этом на ней нет ни единого места, которое бы не было заклеено рекламными объявлениями.

Фото: Максим Кокунин

Единственным полностью сохранившимся объектом на этой улице является дом купца Хайбуллина, получивший наибольшую известность благодаря тому, что в нем прожил большую часть своей жизни (1902—1933 гг.) татарский драматург Галиасгар Камал. Писатель занимал в доме квартиру №3 на втором этаже. Здание расположено на красной линии улицы, прямоугольный в плане, двухэтажный. Первый этаж кирпичный оштукатуренный, второй — деревянный с горизонтальной обшивкой. Окна этажа украшены наличниками с орнаментальной резьбой.

Объект культурного наследия республиканского значения, поставленный на охрану постановлением Совета Министров ТАССР от 30 октября 1959 года №591 «О мероприятиях по улучшению состояния, охраны, реставрации и популяризации памятников культуры, находящихся на территории Татарской АССР».

Фото: Максим Кокунин

Вторым сохранившимся объектом на этой улице является здание типографии «Миллят» («Нация»). Оно построено в 1908 предпринимателем Ибрагимом Идрисовым, который, переехав в Казань в 1897 году, начал торговать бакалейными товарами и книгами. Он возвел двухэтажный деревянный дом на Большой Мещанской улице, где и поселился со своей семьей. В это же время Идрисов сблизился с главой мусульманского прихода, руководителем медресе «Мухаммадия» Баруди, который вовлек начинающего предпринимателя в орбиту своей новаторской деятельности. Сломав свой деревянный дом, он выстроил двухэтажное здание типографии. «Миллят» в 1908—1917 годах выпустила 256 изданий общим тиражом 1 376 015 экземпляров. Основную часть этой продукции составляла научно-методическая, педагогическая литература, учебники и учебные пособия для медресе.

Фото: Максим Кокунин

Здание расположено на красной линии улицы и относится к типу домов с различным функциональным использованием этажей. В двухэтажном доме на первом этаже располагались типография и книжный магазин, а на втором — жилье. Над правой частью первого этажа выделяется надпись «Типография и Словолитня», выступающая из кладки стены и являющаяся редким образцом стационарной вывески. Памятник жилой архитектуры начала XX века в стиле поздней эклектики классицистического направления с псевдовосточными мотивами.

Фото: Максим Кокунин

По соседству с бывшей типографией стоят несколько домов, которые были построены в промежутке с конца XIX по начало XX века. Стоит отметить, что еще на начало двухтысячных число подобных строений в этом месте было гораздо больше, но многие дома просто пошли под снос из-за аварийного состояния. А некоторые были восстановлены практически с самого нуля, и в них обосновались различные ведомства. Например, Росздравнадзор, занимающий красивый особняк напротив деревянного строения.

Фото: Максим Кокунин

Возвращаясь к истории, важно отметить, что Старо-Татарская слобода в XIX веке стала религиозным и общественным центром, районом, где концентрировалась национальная культура и торговля. В этом месте находились целые кварталы ремесленников: каменщиков, плотников, горшечников, кожевенников, ювелиров, золотошвеек, медночеканщиков. Благодаря частой застройке небольшими домиками Забулачье и в советское время не сильно заполнялось многоэтажными домами (их там практически нет). Ближе к нашему времени исторические усадьбы становились частными домами, а прилегающая территория превращалась в огороды.

Фото: Максим Кокунин

Тем не менее на улице Нариманова есть одна девятиэтажка, расположенная напротив мебельного базара. Однако нельзя сказать, что она хоть как-то контрастирует на фоне остальных построек: потрескавшиеся стены, битые окна, фасад, который давно не знал ремонта. Также рядом с ней стоит четырехэтажный дом советской эпохи, соединенный с высоткой специальным коридором, в котором сквозь пыльные окна можно заметить сваленные в кучу старые коробки и мебель. Такая арка образует проезд во двор, где до сих пор живет дух Казани конца девяностых.

Фото: Максим Кокунин

Далее улица выводит к очередным ведомственным зданиям, украшенным старинным забором (Управление специальной связи по Татарстану и Росстат). Среди кирпичных колонн ограждения расположен бывший магазин «Дружба». Сейчас он представляет собой лишь остов, у которого сохранилась одна фасадная стена. Внутри обосновались местные любители спиртного, оставляющие после себя горы мусора.

Фото: Максим Кокунин

Согласно своду памятников Комитета РТ по охране ОКН, в Забулачье и Закабанье на начало двухтысячных было 93 историко-культурных и архитектурных памятника. Но последние десять лет забрали немалую их часть. Выборочное восстановление под крупные городские торжества порой обходит стороной целые улицы, даже если они расположены в самом центре.

Фото: Максим Кокунин

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