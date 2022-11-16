Татарские равиоли, мозаика из утки и осень на Волге: как молодые повара соревновались в мастерстве
Сегодня в Старо-Татарской слободе прошел финал Международного турнира молодых поваров им. Ю.Ахметзянова. В течение трех месяцев будущие специалисты создавали горячие блюда и соревновались между собой в мастерстве национальной кухни. Всего в конкурсе приняли участие 350 человек из 15 регионов России и стран зарубежья, в финал вышли 10 лучших конкурсантов.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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