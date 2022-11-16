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Татарские равиоли, мозаика из утки и осень на Волге: как молодые повара соревновались в мастерстве

17:07, 16.11.2022 4
Татарские равиоли, мозаика из утки и осень на Волге: как молодые повара соревновались в мастерстве
Фото: скриншот видео "Реального времени"

Сегодня в Старо-Татарской слободе прошел финал Международного турнира молодых поваров им. Ю.Ахметзянова. В течение трех месяцев будущие специалисты создавали горячие блюда и соревновались между собой в мастерстве национальной кухни. Всего в конкурсе приняли участие 350 человек из 15 регионов России и стран зарубежья, в финал вышли 10 лучших конкурсантов.

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16 ноя
    Молодые… я бы сказала юные!
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  • Анонимно 16 ноя
    А где само соревнование? Официоз не интересен.
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  • Анонимно 16 ноя
    треугольники все мельчают
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  • Анонимно 16 ноя
    Отличные ребята, заняты делом, надеюсь любимым. Дай Бог чтобы кто то прославил нашу республику, желаю им получить мишленовскую звезду!
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01:14 МСК Все новости
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