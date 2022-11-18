Двоякий джин: «В нем есть следы и ислама, и татарского шаманизма»

Из цикла лекций Гали Рахима о фольклоре казанских татар

Фото: Максим Платонов

После рассказа о том, как представляли себе душу человека древние тюрки, от писателя Гали Рахима (1892—1943) в цикле лекций для студентов Восточно-педагогического института, обратимся к теме джина в фольклоре казанских татар, которой ученый также уделил немало внимания. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Лилия Габдрафикова предлагает ознакомиться с новым фрагментом, посвященным этому духу. Со дня рождения автора этого текста — Рахима — прошло 130 лет.

«Теперь перейдем к духам, заимствованным татарской мифологией из мифологии других народов. Их тоже наберется довольно много. Из них первым следует упомянуть джина. Джин является духом, перешедшим к татарам с принятием ислама от арабов. Я определенно не знаю, как арабы представляют себе джина, но кажется, что ни в Коране, ни в «1001 ночи» нельзя встретить определенного описания наружности этих духов».

Это снова фрагменты лекции Гали Рахима «Фольклор казанских татар». Другие фрагменты можно прочитать здесь (о тюркском шаманизме) и здесь (о душе — qot). Текст был написан сто лет назад — в начале 1920-х гг. — для студентов Восточно-педагогического института. О самом авторе также можно прочитать на этом канале. Гали Рахим (1892—1943) был известным татарским ученым и писателем.

«Арабы в силу своей восточной фантазии, склонные к преувеличению, представляют джина обыкновенно великаном, духом громадного роста, ростом в финиковую пальму.

А это уже голливудский образ арабского джина. Фото wikipedia.org

У татар же джин превратился в совершенно ничтожного духа, и вообще джинами у татар называется такая огромная масса духовных существ, которые во множестве населяют поверхность земли, подземелья, воздушное пространство, но которые не обладают специальными названиями, как другие магические существа, о которых я говорил выше.

Вообще, джины представляются существами довольно безличными, обладающими очень малой индивидуальностью. Говорят, что джины живут среди людей и у них есть верующие и не верующие, т.е. мусульмане и не мусульмане.

Джины-мусульмане обитают в мечетях, поэтому татары вечером боятся одни ходить в мечеть. Одинокому человеку не рекомендуется оставаться в мечети, особенно спать там, чтобы не иметь неприятности с джинами. Рассказывают, как иногда в неурочное время в мечети зажигается огонь и джины в чаплашках и чалмах совершают молитвы, это джины, принявшие ислам по проповеди среди них Магомета.

По сути, джин у нас является двояким: в нем есть следы и ислама, а также татарского шаманизма. Хотя эти духи взяты из арабской мифологии, но татары представляют во многом по-своему, дают им облик согласно собственной фантазии.

Джины живут везде на поверхности земли, так же, как люди. Но только нельзя их видеть. Джины по существу совершенно безвредные духи, но с ними опасно нечаянно столкнуться, если кто-нибудь столкнется с джином, то заболеют оба: и человек, и джин. Поэтому джины сами избегают всякого соприкосновения с людьми. Человек, который коснулся джина, носит название «джин суккан», что значит — человек, с которым ударился джин. Такой человек заболевает и у него делаются увечья. […].

Обиталищем джинов являются мечети, бани, ватер-клозеты, бойни и места свалки мусора. Джин любит нечистоплотные места, поэтому татары не рекомендуют сидеть на месте свалки мусора или же на месте, где колют животных. В таких же местах следует остерегаться падения, ибо при падении можно коснуться джина. Упавший человек должен три раза плюнуть на место или же принести воду в посуде и вылить туда. [..].

Шурале можно назвать коллегой арабского джина, но в татарской мифологии, да еще воспетый Тукаем, он приобрел свои, узнаваемые черты. Фото: Максим Платонов

Иногда джин вселяется в самого человека. Такой человек заболевает или же подвергается буйному помешательству, «беснуется». Такого человека татары называют человеком, в которого вселился джин. Для изгнания джина из человека применяются различные шаманские и полумагометанские способы. Изгнанием джинов занимаются как колдуны и ворожеи, т.е. наследники прежних шаманов, а также мусульманские духовные лица, которые считаются святыми старцами — ишаны. Джина изгоняют при помощи молитв и обрядов.

Джин весьма боится также медведя, поэтому через «взбесившегося» человека заставляют перешагнуть ручного медведя. Вообще, по представлениям татар, злые духи боятся медведя. В дома, где вселилась нечистая сила, тоже вводят медведя, чтобы духи испарились, убежали прочь. Ишаны изгоняют джина также ударами палок, разными заклинаниями и молитвами».