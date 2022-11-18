День в истории: Россия — губернская страна

Чем примечательна дата 18 ноября?

Сегодня, 18 ноября, в России празднуют день рождения Деда Мороза, в мире — День философии и День отказа от курения. 18 ноября Российскую империю поделили на 50 губерний, первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж, впервые легализовали аборты, был образован Казанский мотороремонтный завод, телецентр республики стал государственным, Никита Шлейхер завоевал две золотые медали, произошла трагедия в Хорватии. Родились режиссер Рашид Загидуллин, государственный и военный деятель Смутного времени Михаил Скопин-Шуйский, художник и изобретатель Луи Дагер, кинорежиссер Эльдар Рязанов. Умерли писатель-сказочник Вильгельм Гауф, основатель физической химии Вальтер Герман Нернст, писатель Марсель Пруст. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Телевизионщики стали профи

18 ноября 1943 года был образован Казанский мотороремонтный завод Главного управления по производству запасных частей и ремонтного оборудования, или же Главзапчасть. В 1946 году предприятие было переименовано в Казанский механический завод. В 1981-м на основе КМЗ и научно-исследовательского и конструкторского института вакуумного машиностроения и опытного завода было создано НПО «Вакууммаш».

18 ноября 1955 года Совет министров ТАССР постановил придать любительскому телецентру в Казани государственный статус. В начале следующего года центр начал работать на улице Кремлевской в помещении радиоклуба ДОСААФ, в здании Государственного музея республики.

Фото tinchurinteatr.ru

18 ноября 1964 года в городе Губаха Пермской области родился театральный режиссер Рашид Загидуллин. После училища работал в Казанском ТЮЗе и Татарской филармонии, поступил в институт имени Щукина, как студент-дипломник был назначен главным режиссером театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, который в этот момент стал из передвижного стационарным и обосновался в здании на улице Горького. Здесь Загидуллин поставил почти 60 спектаклей, пока в 2019 году с ним было решено не продлевать договор.

18 ноября 2018 года пловец из Татарстана Никита Шлейхер завоевал две золотые медали на 6-м этапе Гран-при FINA по прыжкам в воду в Австралии. Первенство спортсмен одержал в прыжках с 10-метровой вышки, еще одну медаль он выиграл вместе с пловцом Александром Белевцевым — в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер родился 10 июня 1998 года в Ставрополе. За республику он начал выступать после переезда в Казань. Является многократным победителем и призером чемпионатов России.

18 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что пока в Татарстане, как и по всей России, спорят о необходимости введения QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или медотводе, во многих странах остального мира не придумали ничего лучше, как прибегнуть к той же системе, чтобы сдержать распространение вируса и снизить нагрузку на медиков. Как обстоит дело с электронными сертификатами о прививках в других странах?

Фото: Максим Платонов

Легализация абортов

18 ноября 1775 года Российская империя разделилась на 50 губерний. Такое решение приняла Екатерина II. Теперь страна делилась на губернии по 300—400 тысяч человек и уезды по 20—30 тысяч. Во главе администрации стоял наместник или генерал-губернатор, а уезд возглавлял капитан-исправник. Причем подобная система оказалась настолько удобной, что просуществовала вплоть до прихода советской власти. Хотя некоторое время первоначальное губернское деление было сохранено, но уже в 1924—1929 годах в СССР появилась система деления на области, края и округа.

18 ноября 1920 года Советская Россия стала первой страной мира, где легализовали аборты. 18 ноября Наркомздрав РСФСР и Наркомюст РСФСР утвердили совместное постановление «Об искусственном прерывании беременности». К слову, до этого момента аборт в стране считался преступлением. Например, в XVII веке искусственное прерывание беременности царь Алексей Михайлович приравнял к детоубийству, за которое следовала смертная казнь. А после легализации, уже в 1925 году, в крупных населенных пунктах проводилось в среднем шесть абортов на тысячу человек населения.

Фото wikipedia.org

Когда голуби работали

18 ноября 1870 года открыли первую официальную линию голубиной почты, которая связала Тур и Париж. Сообщения фотографировали с большим уменьшением, пленку переносили в кусочек полого гусиного пера, заклеивали воском и привязывали к почтовому голубю. Птица могли нести 15—20 таких пленок. В то время Париж был осажден немцами, оттуда голуби летели сквозь пули и снаряды. Хотя немцы и пытались воспрепятствовать пернатым курьерам, отправляя против них соколов, французы нашли способ обойти и эту преграду: они прикрепляли крошечные свистки к хвостам голубей, которые и стали отпугивать крылатых врагов.

18 ноября 1991 года ознаменовалось началом массовой резни во время войны в Хорватии, которая продлилась до 21 ноября. В результате погибли от 255 до 264 человек, большинство из них хорватские гражданские лица и военнопленные. Массовое убийство совершили сербские добровольцы и военнослужащие Югославской Народной Армии и Территориальной Обороны Югославии на бывшей свиноферме Овчары. После расстрела тела убитых сбросили в яму и зарыли бульдозером. В 1996 году была проведена эксгумация захоронения. Было найдено 200 тел, почти все из них опознали. В 2005 году восьмерых исполнителей казни приговорили к различным срокам заключения — от 5 до 20 лет. Сегодня на месте трагедии возведен памятный монумент.